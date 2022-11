RUSSIA. Mosca fa da sé e si serve dell’esperto di sanzioni: l’Iran

Il primo novembre tutte le compagnie aeree russe sono passate ai sistemi di prenotazione nazionali denominate Leonardo e TAIS. In precedenza, la Russia utilizzava servizi esteri, principalmente American Sabre e Navitaire. La decisione di creare servizi made Russia è stata presa sullo sfondo delle minacce di cessazione unilaterale del servizio da parte di fornitori stranieri.

Tra le preoccupazioni della Federazione, fanno sapere gli organi di stampa, il possesso di dati personali di decine di migliaia di russi in mano a società straniere. Passando al sistema interno, questo rischio è stato ridotto. I sistemi entreranno in funzione solo sul territorio della Federazione Russa.

L’altro pericolo, era che improvvisamente il sistema di prenotazione cessasse di funzionare bloccando il sistema di inventario, in cui sono archiviate informazioni su orari, disponibilità di posti, tariffe e capacità degli aeromobili. Un’interruzione improvvisa bloccherebbe le vendite del vettore. Un chiaro esempio di ciò è stato un errore nel sistema di registrazione Amadeus presso Ural Airlines alla fine di maggio di quest’anno. Se il vettore non fosse passato urgentemente al sistema automatizzato di gestione dei bagagli e dei passeggeri di backup Astra, centinaia di passeggeri non sarebbero stati registrati per il volo.

Un simile incidente ha confermato la necessità per la Federazione Russa di passare ai sistemi di servizio passeggeri nazionali per le compagnie aeree russe. Un altro incidente registrato è quello nelle ferrovie russe e Gazprom lo stesso giorno.

Un altro problema a cui l’amministrazione russa ha dovuto mettere mano in questi mesi è la riassicurazione, soprattutto in campo petrolifero e a quanto pare in soccorso di Mosca è arrivato Teheran.

Il problema della riassicurazione nel mercato russo è acuto dall’inizio del 2022, quando le compagnie assicurative occidentali hanno iniziato a lasciare la Russia in massa. Tuttavia, al forum riassicurativo del 1 novembre, in Russia, è emerso che l’Iran è pronto a salvare il mercato russo.

Cina e India sono fuori dai giochi perché hanno paura delle sanzioni secondarie. Inoltre, gli assicuratori russi non si fidano della Cina: nel 2021 hanno ridotto drasticamente il volume della riassicurazione delle compagnie locali.

L’Iran offre i suoi servizi assicurativi per impianti energetici, navi, merci, aviazione e satelliti. E sebbene le capacità delle aziende iraniane siano inferiori alle richieste russe, hanno una vasta esperienza in materia di sanzioni.

Lo scambio di esperienze sul lavoro sotto sanzioni è ora più che mai rilevante, perché dal 5 dicembre tutto il petrolio russo, venduto al di sopra del prezzo massimo, non sarà assicurato se trasportato dalle petroliere.

Non è ancora noto con quale efficacia il lavoro verrà svolto in questa direzione. L’Iran è disconnesso da SWIFT e quindi è limitato nel trasferire i rischi per la riassicurazione alle grandi compagnie internazionali. Inoltre, l’offerta potenziale delle società iraniane è 17 volte inferiore alle esigenze del nostro mercato (1,7 miliardi di dollari) in sostituzione della capacità internazionale di riassicurazione. Chiaramente, l’Iran da solo non coprirà tutti i bisogni della Russia.

In ogni caso, molti dei tribunali potranno “assicurarsi” o ricorrere ai servizi di organizzazioni russe.

Graziella Giangiulio