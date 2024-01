ISRAELHAMASWAR. Intensi scontri a Gaza sud. Lanci di razzi di Hezbollah dal Libano colpiscono Israele nord. Cittadini al riparo a Tel Aviv e Haifa

Secondo Sergej Lavrov, ministro per gli Affari esteri russo, Israele non dovrebbe pensare che tutto gli sia permesso adesso a causa degli orrori passati dell’Olocausto. Nella giornata del 19 gennaio una delegazione di Hamas è arrivata a Mosca e ha incontrato il vice capo del ministero degli Esteri russo Mikhail Bogdanov, riferisce l’agenzia Safa, citando una dichiarazione del gruppo palestinese.

Si tratta dello stesso vice ministro che ha visitato la Libia di recente e altri paesi africani. La delegazione comprendeva un membro dell’Ufficio politico di Hamas, Musa Abu Marzuk, e uno dei membri della leadership del movimento, Basem Naim. Hanno discusso le modalità per arrivare al cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e “chiarito la posizione del movimento” riguardo agli ostaggi presi in Israele. La dichiarazione afferma inoltre che Hamas “apprezza molto gli sforzi diplomatici della Russia e l’assistenza umanitaria fornita al popolo palestinese”.

Dell’incontro ha riferito anche il inistero degli Esteri russo. “Durante la conversazione, l’attenzione principale è stata rivolta allo scontro in corso nella zona del conflitto israelo-palestinese, sullo sfondo del quale la crisi umanitaria nella Striscia di Gaza ha raggiunto proporzioni catastrofiche”, ha affermato il dipartimento in una nota. Durante i negoziati, la parte russa ha sottolineato la necessità di un rapido rilascio degli ostaggi – “tra cui tre cittadini russi – A. Kozlov, A. Lobanov e A. Trufanov”.

La Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ritiene altamente probabile che nella Striscia di Gaza sia in corso un genocidio. “Sostengo fortemente la decisione del Sudafrica di chiedere misure preventive [alla Corte internazionale di giustizia] “perché penso che sia molto probabile che a Gaza venga commesso un genocidio”, ha detto in un’intervista al quotidiano spagnolo El País, “il risultato di tre mesi di bombardamenti. Le armi proibite erano armi che non dovrebbero essere usate in aree densamente popolate come Gaza.”

Messico e Cile si sono uniti agli appelli per chiedere un’indagine da parte della Corte penale internazionale su “possibili crimini di guerra” nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant avverte che Israele deve “prendere in considerazione la possibilità di un peggioramento della situazione [di sicurezza] nel nord” nel contesto degli attacchi quotidiani di Hezbollah dal Libano.

«Se ciò accadesse, chiederemo un prezzo alto a Hezbollah e al Libano, ma ci saranno delle vittime«, ha detto Gallant. Ha detto che Israele intende riportare circa 80.000 sfollati israeliani nelle loro case nel nord di Israele, ma «se questo scenario non verrà raggiunto attraverso mezzi diplomatici, ci troveremo di fronte a una situazione in cui dovremo creare condizioni di sicurezza che consentiranno loro di tornare». «Non voglio parlare di tempi e non voglio parlare di metodi, ma accadrà», ha detto.

Riguardo alla Striscia di Gaza, Gallant osserva: «Hamas si sta indebolendo. Non ha offerta, non ha un pool di talenti, non ha capacità organizzativa per avviare l’azione e non ha la capacità di controllare realmente ciò che accade. Hamas prevedeva di lanciare centinaia di razzi ogni giorno in varie zone del Paese. Ora riesce a lanciare dozzine di missili in una sorta di attacco una tantum su un luogo specifico. Non lo sottovaluto, è una cosa molto importante e combatteremo [questa minaccia] con raid, attacchi aerei, ci vorrà tempo».

Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato durante una conferenza stampa nazionale che non ritiene possibile la creazione di uno Stato palestinese dopo la fine dell’operazione nella Striscia di Gaza, e ha spiegato questa posizione agli Stati Uniti.

L’Associated Press riporta le parole di Netanyahu: ”In base a eventuali accordi futuri (…) Israele ha bisogno del controllo di sicurezza su tutto il territorio a ovest del fiume Giordano. Ciò è contrario all’idea di sovranità. Allora cosa possiamo fare? Il primo Ministro deve essere in grado di Dite no ai nostri amici”, ha detto l’agenzia.

Dai media israeliani si apprende che Tel Aviv è preoccupata e sta cercando modi alternativi per intercettare i droni inviati da Hezbollah, poiché la guerra è stata prolungata e il costo del lancio di un missile dall’Iron Dome è molto alto.

L’ONU, ha fatto sapere in un comunicato di non aver dato agli Stati Uniti il ​​diritto di colpire lo Yemen, come prima in Libia, ha detto Lavrov. Ha poi definito patetiche le scuse di Washington per e tutto ciò che stava accadendo, perché è illegale. Il 19 gennaio il Belgio annuncia l’adesione alla coalizione navale statunitense-britannica contro le forze armate yemenite nel Mar Rosso.

Gli Houthi hanno attaccato anche nella giornata del 18 gennaio, e nella tarda serata del 18 gennaio, alle 23:02 ore italiana l’Agenzia di stampa yemenita Saba riporta dichiarazione del portavoce ufficiale delle forze armate yemenite, generale Yahya Saree: “Le forze navali delle Forze Armate yemenite hanno effettuato un’operazione contro la nave americana Kim Ranger, nel Golfo di Aden, con missili navali, e l’hanno colpita”. “Le forze armate yemenite confermano che una risposta agli attacchi americani e britannici arriverà inevitabilmente e che qualsiasi nuovo attacco non rimarrà senza risposta e punizione”. “Le forze armate yemenite confermano la continuazione del traffico marittimo nel Bahrein arabo e rosso verso tutte le destinazioni del mondo ad eccezione dei porti della Palestina occupata”. “Le Forze Armate yemenite confermano che il divieto di navigazione israeliana o di rotta verso i porti della Palestina occupata continuerà finché non cesseranno l’aggressione e l’assedio del popolo palestinese nella Striscia di Gaza viene sollevato.”

Secondo le fonti del Golfo dell’Oman si è trattato di un colpo diretto da parte di un missile antinave. La nave, battente bandiera delle Isole Marshall, era in viaggio da Jeddah, Arabia Saudita, al Kuwait.

Nella giornata del 18 gennaio, l’Arabia Saudita afferma che un soldato saudita è stato ucciso durante un attacco degli Houthi al confine tra Arabia Saudita e Yemen.

Il Leader della Rivoluzione yementia, Abdul-Malik Badr al-Din al-Houthi ha detto che: «La classificazione dell’America e i suoi raid non hanno alcuna importanza e non c’è preoccupazione per le loro conseguenze», ha rinnovato l’appello al popolo yemenita a organizzare due milioni di manifestazioni nella piazza Al-Sabeen della capitale Sana’a e nelle piazze i governatorati in corteo “saldi con la Palestina… e l’America è la madre del terrorismo”.

Nella giornata del 19 gennaio nello Yemen sotto controllo Houthi si sono tenute sei marce a Saana intitolate “Stare con la Palestina e l’America è la madre del terrorismo”. In tutti governatorati si registrano marce pro Palestina.

Ed ora uno sguardo al conflitto tra Israele e Hamas aggiornato alle ore 17:00. 105° giorno di scontri e bombardamenti nella striscia di Gaza.

Si registrano scontri tra pattuglie dell’IDF e gruppi di palestinesi nella parte settentrionale della Striscia di Gaza. Il ripristino del controllo delle unità di Hamas è ostacolato dagli attacchi aerei israeliani contro obiettivi sospetti.

Nella parte centro-meridionale della valle del Wadi Gaza, si stanno verificando scontri alla periferia dei campi profughi di Al-Maghazi e Al-Brej. L’IDF sta effettuando molteplici attacchi aerei e di artiglieria sugli insediamenti nelle retrovie. Le milizie affiliate a Hamas rispondono con attacchi di droni e razzi.

Nelle vicinanze di Khan Yunis, sud di Gaza, a differenza della parte settentrionale dell’enclave, continuano aspri combattimenti. Scontri sono scoppiati anche nella vicina Abasan. In quasi tutte le principali città e campi profughi, l’IDF sta conducendo operazioni di polizia per detenere sospetti legati ad Hamas. Cellule locali di gruppi palestinesi stanno cercando di resistere organizzando scontri a fuoco e piazzando IED sul percorso degli israeliani. Scontri registrati anche a sud del quartiere di Zaytoun.

Nel distretto settentrionale di Israele, di tanto in tanto vengono attivati ​​sistemi di allarme di difesa aerea e Hezbollah attacca le infrastrutture di confine. Le aree popolate dai libanesi lungo tutto il confine vengono colpite. In risposta la resistenza islamica in Libano prendere di mira i soldati israeliani tra i siti “Samaqa” e “Ramtha” nelle fattorie libanesi di Shebaa con un missili Burkan.

Molte famiglie hanno lasciato Kiryat Shmona e non torneranno a causa della situazione di sicurezza, e si sono trasferite a vivere ad Haifa e Tel Aviv. Un drone lanciato dal Libano è arrivato nella baia di Haifa e si stava dirigendo verso una fabbrica di sicurezza a Hakriot.

Campagna di raid e arresti lanciata dalle forze israeliane nella Cisgiordania in particolare il 19 gennaio si registrano arresti e scontri con feriti a ovest di Ramallah.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

