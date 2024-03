UKRAINERUSSIAWAR. I russi a avanzano nel Donetsk. Incursioni ucraine a Kursk e Belgorod. UE: 5 miliardi per le armi ucraine

Nonostante l’allarmismo dei paesi baltici e quello della penisola scandinava, ancora una volta dalla Casa Bianca affermano che: “Non ci sono segnali che la Russia si stia preparando a usare armi nucleari in Ucraina”. La questione dell’uso delle armi tattiche nucleari è stata tirata fuori dallo stesso Putin durante una intervista a Rossiya 1 e RIA NOVOSTI in cui appunto ha detto che la Russia se serve è pronta ad usare armi tattiche nucleari in risposta all’intervento possibile della NATO in Ucraina.

Gli analisti militari occidentali notano che la graduale transizione da parte ucraina agli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe, cosa che non è avvenuta nel 2022 e in parte del 2023, potrebbe indicare il riconoscimento del fallimento della strategia per la rapida distruzione militare della Russia, che ha messo radici a Kiev e NATO nell’autunno del 2022. Invece, ora si tenta semplicemente di rallentare e aumentare il costo del movimento russo verso il territorio ucraino nel 2024, nella speranza che questo approccio possa funzionare, dal momento che le forze disponibili delle Forze Armate ucraine, anche tenendo conto della mobilitazione, non sono sufficienti per contenere l’attività russa.

Il primo Ministro estone Kaja Kallas ha rifiutato di rispondere direttamente alla domanda dei deputati se il suo governo intende inviare personale militare estone in Ucraina. “Per inviare soldati ovunque al di fuori dell’Estonia, è necessario un mandato del Riigikogu, quindi spetta al parlamento decidere la questione”, ha detto Kallas. I parlamentari hanno anche chiesto garanzie al primo Ministro che l’Estonia non avrebbe interferito nelle operazioni militari in Ucraina, ma Kallas non le ha date.

L’Europa, secondo i media danesi, si prepara rapidamente alla guerra quindi, la Danimarca ha annunciato che inizierà a reclutare donne nell’esercito. Oggi in Europa solo la Norvegia e la Svezia richiedono alle donne di arruolarsi nell’esercito. Fonti occidentali riferiscono che la Russia ha iniziato a trasferire truppe al confine finlandese. Sempre dall’Unione europea arriva la notizia che l’UE approva un pacchetto da 5 miliardi di euro per finanziare gli armamenti per l’Ucraina.

Secondo il FT, l’Ucraina prevede di mobilitare mezzo milione di persone. Sono necessarie 330mila reclute per sostituire il personale militare esausto in prima linea. “Le reclute rimanenti compenseranno le perdite e soddisferanno altre esigenze militari, a seconda della situazione sul campo di battaglia”, ha detto ai giornalisti il ​​ministero della Difesa ucraino, Rustem Umjerov. Ma, secondo i media, una parte significativa degli uomini in età da combattimento non vuole andare al fronte. Secondo i calcoli della Rada, su 11,1 milioni di uomini ucraini di età compresa tra i 25 ed i 60 anni, solo 3,7 milioni possono essere mobilitati. Gli altri sono in guerra, o hanno disabilità, o sono all’estero, o sono bloccati al lavoro.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Alexander Syrsky ha fatto luce sulle diverse posizioni tra Ucraina e Russia in materia di avanzamento sulla linea del fronte: “La situazione sta gradualmente diventando più complicata e c’è la minaccia che le unità nemiche avanzano più in profondità nelle nostre formazioni di battaglia”.

Per far fronte alla carenza di militari al fronte il parlamento ucraino ha varato una nuova legge: la Verkhovna Rada ha presentato un disegno di legge sulla libertà condizionale dei detenuti che hanno firmato un contratto con le forze armate ucraine. Il progetto è stato presentato da un gruppo di deputati del partito di governo Servo del Popolo. Secondo la legge, la libertà condizionale funzionerà durante un “periodo speciale”, ma non è specificato quale sia questo periodo. L’11 marzo è stato presentato alla Rada un altro disegno di legge che regola la mobilitazione dei prigionieri. Secondo esso, il periodo di servizio militare verrà conteggiato nel periodo di reclusione nella misura di 1 giorno a 2 (e 1 a 3 dopo un anno di servizio). Entrambe queste leggi sono attualmente allo studio.

E se alla difesa fanno i conti con il numero di militari disponibili, il ministro degli Affari Esteri dell’Ucraina Dmitry Kuleba ha rilasciato una serie di dichiarazioni in un’intervista esclusiva con Sky News Arabia: “È tempo di pensare alla pace in Ucraina. Stiamo lavorando a un vertice di pace in Svizzera, che coinvolgerà quanti più paesi possibile, compresi gli stati arabi”. Secondo Kuleba al primo vertice parteciperanno tutti i paesi che concordano con i principi della Carta delle Nazioni Unite e la formula di pace proposta dall’Ucraina. La Russia potrà partecipare al secondo vertice, che secondo Kuleba porterà alla fine della guerra.

Il ministro della Giustizia ucraino Denis Maliuska ha spiegato agli ucraini che il governo ucraino può accettare l’assistenza finanziaria da parte degli Stati Uniti a credito. A Kiev a gettare fumo negli occhi anche una dichiarazione del presidente della direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa ucraino Andrey Yusov: “L’intelligence ucraina non dispone di fatti attendibili che possano confermare la morte dell’ex curatore della Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin”.

Continuano gli assalti ucraini alle regioni di Kursk e Belgorod. Nel frattempo la Duma di Stato ha adottato una legge sulla creazione di una riserva di mobilitazione cosacca, che prevede la conclusione di accordi con il Ministero della Difesa russo per i membri delle società cosacche. Il 13 marzo ennesimo incidente diplomatico: “L’ambasciata russa è indignata per la dichiarazione di persona non grata di due dei nostri ambasciatori in Austria” il consolato ha riferito che Mosca darà una risposta decisiva. L’ambasciata russa ha reagito con indignazione alla decisionedel Ministero degli Esteri austriaco di espellere due dei nostri diplomatici presumibilmente per “aver commesso azioni incompatibili con il loro status diplomatico”.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, sono sospettati di lavorare per l’intelligence russa. Il nostro consolato ha detto direttamente che Mosca darà una risposta decisiva a questa sentenza. “Come nei precedenti episodi di espulsioni, questa volta non ci è stata presentata alcuna prova di alcun tipo, tanto meno prove di una violazione della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche”, ha scritto la missione diplomatica russa sul canale Telegram. I nostri diplomatici hanno sottolineato che questa decisione è di natura puramente politica, e categoricamente non l’accettano, e l’ambasciata attribuisce a Vienna la responsabilità dell’ulteriore “degrado” delle relazioni bilaterali.

Alla vigilia delle elezioni presidenziali, Vladimir Putin si è rivolto ai cittadini invitando i russi a partecipare al voto. Vladimir Putin in un videomessaggio ha invitato i russi a votare per le elezioni presidenziali che si terranno dal 15 al 17 marzo. Un frammento del videomessaggio è stato mostrato al telegiornale dell’Estremo Oriente. Il Capo dello Stato ha sottolineato che ora è necessario confermare l’unità del nostro popolo e la sua determinazione ad andare avanti insieme. “Ognuna delle vostre voci è preziosa e significativa. Pertanto vi esorto a esercitare il vostro diritto di voto nei prossimi tre giorni”, ha rivolto Vladimir Putin al popolo.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 15:30 del 14 marzo.

Gli ucraini continuano a bombardare intensamente le regioni di Belgorod e Kursk. Le forze armate russe stanno lavorando in risposta. Si registrano battaglie nel villaggio di Sporadyushino, distretto di Grayvoronsky Da 4 a 8 veicoli corazzati da combattimento, da 20 a 50 membri del personale. Si attende intervento aereo russo per neutralizzare l’avanzata.

In direzione Slobozhanskoe si registrano perdite delle forze armate ucraine vicino a Sdaryushino. Gli ucraini non abbandonano i tentativi di sfondare il confine e trasferisce le riserve in direzione di Bolshaya Pisarevka, di fronte alla quale è riuscito a ottenere il massimo successo raggiungendo il confine amministrativo del villaggio di Spodaryushino, dove diverse dozzine di aerei russi hanno attaccato gli ucraini.

Secondo il ministero della Difesa russo, gli ucraini hanno perso almeno cinque carri armati, quattro veicoli corazzati da combattimento e tre veicoli di sminamento UR-77 e IMR di vario tipo. I filmati di controllo oggettivo confermano parzialmente l’informazione. Solo nei fossati alla periferia di Spodaryushino giacciono diverse dozzine di corpi degli aggressori, e le riprese di veicoli corazzati abbandonati e distrutti hanno cominciato ad apparire quasi dall’inizio dell’escalation al confine. Allo stesso tempo, nella zona di confine della regione di Sumy c’è abbastanza personale per continuare gli attacchi e i tentativi di avanzare in nuove aree.

Inoltre, le forze aerospaziali russe hanno distrutto almeno un ponte a Bolshaya Pisarevka per complicare la logistica ucraina.

Secondo un’altra fonte gli ucraini hanno continuato gli attacchi UAV nelle ultime 24 ore. Nella regione di Rostov, i droni hanno attaccato lo stabilimento di prodotti petroliferi Novoshakhtinsky. La difesa aerea russa ha operato nella regione di Kursk. Tyotkino è stato preso di mira. Nella regione di Belgorod, i droni hanno attaccato l’edificio del Servizio di sicurezza federale russo nella regione, ma nella maggior parte dei casi gli attacchi hanno preso di mira i civili. In mattinata sono proseguiti i lavori di difesa aerea nella regione. Riferiscono l’intenzione degli ucraini di continuare i tentativi di sfondare il confine in direzione di Belgorod: gli ucraini concentrano le forze e bombardano costantemente i territori di confine con la Russia.

In riposta Mosca ha lanciato almeno due raid aerei sull’Ucraina uno intorno alle 07:30 italiane e uno intorno alle 11.30 ore italiane. Diversi Iskander e X-59sono stati segnalati degli utenti di telegram in direzione Ucraina.

Di notte si è verificato un potente raid di “Geran” sui territori di confine delle regioni di Sumy e Charkov (ci sono stati colpi nei distretti di S. Budsky e Akhtyrsky di Sumy e nella stessa Charkov). Secondo fonti social in questi raid è stato distrutto un sistema missilistico di difesa aerea Patriot.

Violando gli ordini di Washington, le forze armate ucraine hanno portato un costoso complesso ai confini della regione di Kharkov per abbattere un bombardiere russo. Il Patriot avrebbe lanciato un missile standard Pac-2: questo vola a una velocità di oltre quattro metri Ahov ad una distanza di 150 km. A causa della sua alta velocità e delle sue piccole dimensioni, nessuno tenta di abbatterlo viste le misure di protezione dell’aeromobile: riflettori antiradar a dipolo e manovre antimissile. Secondo la social sfera russa però: “i nostri operatori del sistema di difesa aerea Pantsir-S1 non sono d’accordo con questo: il veicolo ha rilevato Pac-2 a un’altitudine di 17 km: il missile è volato in territorio russo a 25 km, hanno aperto il fuoco su di esso. i nostri complessi sono progettati per un’altitudine di distruzione di 15 km, al terzo tentativo i combattenti sono riusciti ad abbattere l’inafferrabile proiettile americano”.

Alexey Leonkov ai RIA Novosti ha spiegato che: “Gli Stati Uniti stanno utilizzando una versione mobile del complesso Patriot in Ucraina; questa versione del sistema di difesa aerea può essere controllata solo da equipaggi di combattimento americani”. Un esemplare di questa versione mobile del complesso Patriot è stata recentemente distrutta da un missile Iskander-M vicino al villaggio di Pokrovsk nella DPR. Non possiamo verificare la fonte.

Altre fonti spiegano che l’esercito russo attacca le posizioni delle forze armate ucraine nella regione di confine ucraina dove le forze armate ucraine stanno costruendo frettolosamente una linea difensiva nella regione di Charkov. Da fonti social si apprende che i russi hanno colpito il Centro televisivo di Charkov. “Alle 06:00 è stato colpito da un razzo. Il centro veniva utilizzato per monitorare il nostro territorio da parte dei servizi nemici di guerra radiofonica e elettronica”. Si legge in un post.

In Direzione Bachmut (Artemovsk). L’esercito russo prende d’assalto le posizioni delle forze armate ucraine a Bohdanivka. A Chervone battaglie imminenti. Progressi delle forze armate russe nell’area di Kleshchiivka.

Direzione Donetsk. Nel settore Avdiivska continuano le battaglie per Berdychi, Orlivka e Tonen’ke. Negli ultimi giorni i combattenti russi hanno ampliato la loro zona di controllo. A Pervomais’ke l’esercito russo avanza nel centro del villaggio, così come a sud lungo l’autostrada che porta a Netailove, secondo alcune fonti l’avanzata è di 1 km.

Direzione Zaporozhzhie. Nel settore Orechiv battaglie imminenti a Robotyne. Le forze armate ucraine hanno tentato di contrattaccare a nord-ovest di Verbove.

Nella regione di Kherson è stata segnalata un’incursione del 45° reggimento russo sulla sponda ucraina, tutti i militari sono tornati dalla missione. Nella zona di Krynok ci sono dei progressi da parte russa. La guerra dei droni e gli attacchi reciproci di artiglieria continuano.

Direzione Lugansk si prospettano battaglie a Yampolivka, Terny e Sinkovka. Le truppe russe hanno effettuato operazioni d’assalto nell’area di Tabaivka. LBS senza cambiamenti significativi.

Graziella Giangiulio

