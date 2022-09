UKRAINERUSSIAWAR. Gli ucraini bombardano. Tra gli obbiettivi Donetsk e Yasynuvata. I russi colpiscono infrastrutture a Kharkiv

Mentre si continua a scavare a Izyum cercando di dare un nome ai morti, che per gli ucraini sono stati uccisi dai russi e viceversa, la verità starà nel mezzo. Ricordiamo che su alcune tombe c’è la data di marzo, momento in cui Izyum era controllata dagli ucraini. I cimiteri spontanei non sono fosse comuni sono luoghi lontani dai centri abitati dove vengono seppelliti i militari e i civili uccisi durante il conflitto. Nella sola giornata del 17 settembre i russi hanno dichiarato di aver ucciso 180 militari ucraini.

Ed ora veniamo alle linee del fronte fino alle 24.00 del 18 settembre.

Nella direzione Izyum-Slavic. Sono emerse informazioni secondo cui gli ucraini, non essendo riusciti a fare irruzione direttamente a Krasny Liman, sta cercando di aggirare la città – e si sta precipitando nel villaggio strategicamente importante di Dibrova.

Il 18 settembre, durante i combattimenti per Veselaya Dolina, vicino ad Bachumut, il gruppo Wagner ha preso un impianto energetico nelle vicinanze, la sottostazione di Donbasskaya. Si tratta di una delle strutture chiave per il rifornimento di elettricità alle regioni settentrionali del Donbas.

Nella direzione di Donetsk continuano a giungere informazioni di combattimenti a Krasnohorivka. È un insediamento importante e la sua presa da parte dei russi dovrebbe spingere l’artiglieria ucraina più lontano da Donetsk.

I russi parlano di attacco terroristico a Melitopol, Vladimir Rogov ha dichiarato che l’ordigno esplosivo è stato collocato in un bidone della spazzatura e ha danneggiato un’auto civile che passava in quel momento. A quanto pare c’è stato un tentativo di attacco terroristico, ma è fallito: nessuno è rimasto ferito.

Gli ucraini hanno bombardato: Donetsk, Makiivka, Yasynuvata e Gorlovka: 9 feriti a Donetsk, a Horlivka – 5 morti e 3 feriti, a Makiivka – 1 ferito. E ancora i militanti pro Ucraina hanno bombardato proprio la colonia di Yelenivka, dove sono detenuti i loro prigionieri di guerra, compresi i prigionieri di “Azov” – 1 prigioniero ucciso, 4 feriti. Hanno sparato anche su Volnovakha – 1 ferito. Nell’Oblast’ di Zaporizhzhia, il villaggio di Kuybyshevo è stato bombardato è stato colpito un edificio di cinque piani, ma fortunatamente non ci sono state vittime. Sotto tiro c’era anche Kherson, dove l’obiettivo era molto probabilmente un centro di aiuti umanitari secondo i russi, con Nova Kakhovka.

I russi hanno nuovamente colpito il TPP di Slavyansk a Mykolaivka – a quanto pare è fuori uso. Lì, così come a Kramatorsk, hanno colpito i miliziani ucraini e le sedi della PMC “Academy” (statunitense). A Charkiv è stato bombardato un deposito di munizioni della 14ª brigata meccanizzata delle forze armate ucraine.

È interessante notare che la Russia ha iniziato a prendere di mira l’artiglieria ucraina, compresa quella importata. I droni kamikaze Geranium, originariamente gli iraniani Shahid-136, vengono utilizzati a questo scopo. Allo stesso tempo, si parla sempre più spesso di aerei da trasporto militare che arrivano a Mosca dall’Iran.

Graziella Giangiulio