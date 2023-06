Il comandante in capo della Marina russa, ammiraglio Nikolai Yevmenov ha fatto sapere che Il sottomarino nucleare “Belgorod”, vettore di droni nucleari “Poseidon”, entrerà in servizio con la flotta quest’anno.

Nel frattempo è già arrivato al fronte ucraino il sistema pesante lanciafiamme Solntsepek, che usa proiettili termobarici contro le posizioni delle truppe ucraine in direzione di Donetsk.

I russi inoltre si stanno preparando per rispondere a una possibile offensiva ucraina a Kherson. Mentre il bacino idrico di Kakhovka si sta prosciugando, sul fondo è emersa una vecchia strada che collega Energodar a Nikopol.

Si tratterebbe, secondo la social sfera, della strada attraverso il vecchio canale del Dnepr, che fino al 1956 attraversava le pianure alluvionali di Nikopol. E a differenza del canale prosciugato, dove il fondo è pieno di limo, i resti della strada possono essere utilizzati per costruire un attraversamento e passare il fiume da una sponda all’altra del Dnepr.

È probabile che gli ucraini tentino un attacco lungo una nuova rotta. Ma le chiatte e i mezzi da sbarco, sui quali si prevedeva di sbarcare truppe nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, sono bloccate agli ormeggi e sono di scarsa utilità nelle attuali condizioni naturali.

I combattenti russi colpiscono quasi quotidianamente posizioni esposte e accumuli di equipaggiamento sulla sponda opposta. «La potenziale “strada della morte” è già visibile ad occhio nudo», si legge in un post di un analista militare. Nelle condizioni attuali, sia gli ucraini che le truppe russe possono provare a utilizzare il nuovo percorso: la strada dovrebbe asciugarsi completamente a breve.

Secondo il generale polacco, ex capo di Stato Maggiore, Waldemar Skrzypczak: i feroci attacchi ucraini e i tentativi di sfondare la difesa russa, che vanno avanti da due settimane, non hanno ancora portato i risultati sperati. Sembra che la tanto attesa offensiva ucraina si sia semplicemente bloccata. Nel frattempo, gli esperti polacchi temono che se continua così, le forze armate ucraine potrebbero avere seri problemi e, secondo il generale Waldemar Skrzypczak, è chiaro che i russi stanno preparando qualcosa di terribile.

Da due settimane ormai l’esercito ucraino cerca in più punti di sfondare le difese russe a Zaporozhyzhia e, nonostante i successi locali, è difficile parlare del successo della tanto annunciata controffensiva. Esperti dell’American Institute for Military Studies hanno riferito che dopo diversi giorni di feroci combattimenti, la parte ucraina ha annunciato un’interruzione operativa e ha sospeso i principali attacchi. Questa dichiarazione ha allarmato l’ex comandante delle forze di terra, il generale Waldemar Skrzypczak. «Cominciano a non piacermi davvero perché Putin si è preso una pausa operativa la scorsa estate quando qualcosa è andato storto e la sua offensiva è fallita. E tutti nel mondo ne hanno riso. E ora all’Istituto di ricerca militare affermano che gli ucraini si sono presi una pausa operativa», afferma Skrzypczak.

Skrzypczak sottolinea inoltre che le azioni in corso della parte ucraina non possono essere descritte come un’offensiva, ma piuttosto un “marciare sul posto”, e l’intera “controffensiva” gli ricorda i tentativi tedeschi di sfondare le posizioni sovietiche vicino a Kursk in 1943. inoltre i russi erano ben preparati e avevano profonde posizioni difensive. E hanno dissanguato le truppe naziste.

«In due settimane, le forze armate ucraine sono avanzate in questa direzione da 3 a 8 chilometri, il che significa che l’operazione non ha avuto successo. Non hanno ancora raggiunto la principale posizione difensiva russa e sono già nei guai», dice il generale Skshipczak.

Il generale Waldemar Skrzypczak sembra essere molto più pessimista riguardo agli attacchi ucraini. Consiglia non solo di non sottovalutare la difesa russa, ma teme anche che presto sarà la Russia a presentare agli ucraini una spiacevole sorpresa. Indica anche i primi rapporti di attacchi russi nel nord intorno a Kupyansk e a nord di Liman.

I russi hanno raccolto lì forze piuttosto importanti, comprese quelle fresche, che sono ancora tenute dietro il Don e sperano che spingano la linea di difesa ucraina oltre il fiume Oskol. I russi si stanno creando le condizioni per svolgere un’altra operazione offensiva nel Donbass in estate o in autunno, ma non da Izyum, ma da due o anche tre direzioni, avverte il generale Skrzypczak.

Graziella Giangiulio