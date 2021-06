LIBANO. L’esercito è alla fame: chiesto l’aiuto dei donatori

L’esercito libanese si sta appellando alle potenze mondiali per aiuti che lo aiutino a sopravvivere al crollo economico del paese, che ha lasciato i soldati “sofferenti e affamati”. La sterlina libanese ha perso il 90% del suo valore dal 2019, spazzando via gli stipendi dei soldati e il bilancio dell’esercito.

A una conferenza dei donatori ospitata dalla Francia non vengono chiesti fondi, ma piuttosto cibo, carburante, medicine e pezzi di ricambio. L’esercito è una delle poche istituzioni viste come una forza unificante e stabilizzante nel paese profondamente diviso.

L’esercito ha una reputazione di neutralità e gode di un ampio sostegno tra tutti i 18 gruppi religiosi riconosciuti, così come le molte fazioni politiche. Le potenze occidentali vedono anche l’esercito come un contrappeso a Hezbollah, che si rifiuta di deporre le armi.

La Francia ha organizzato la conferenza dei donatori dopo che il capo dell’esercito libanese, il generale Joseph Aoun, aveva detto a marzo che i suoi soldati «soffrono e hanno fame come il resto della gente».

Ha anche criticato apertamente i leader politici libanesi, che non sono stati in grado di concordare la composizione di un nuovo gabinetto da quando il primo Ministro ad interim Hassan Diab si è dimesso dopo l’esplosione al porto di Beirut lo scorso agosto. «Dove stiamo andando? Cosa intendete fare? (…) Siamo costretti a rivolgerci agli stati alleati per assicurarci gli aiuti, e io sono pronto ad andare in capo al mondo per procurarmi l’assistenza affinché l’esercito possa rimanere in piedi», ha detto Aoun.

Afp, citando fonti del ministro della Difesa francese che ha detto che l’esercito libanese ha «bisogni molto specifici» di latte, farina, forniture mediche, carburante e pezzi di ricambio per le attrezzature militari. Gli Stati Uniti hanno detto il mese scorso che avrebbero aumentato il loro finanziamento per l’esercito per quest’anno di 15 milioni di dollari arrivando a 120 milioni di dollari.

La Banca Mondiale ha recentemente avvertito che il Libano sta sopportando una grave e prolungata depressione economica che è forse una delle tre peggiori viste dal mondo dalla metà del XIX secolo.

Ha stimato che il prodotto interno lordo reale del Libano si è ridotto del 20,3% nel 2020, dopo una contrazione del 6,7% nel 2019, e si prevede un’altra contrazione del 9,5% quest’anno. Il deprezzamento della sterlina libanese ha provocato un’inflazione in aumento, che ha raggiunto una media dell’84% l’anno scorso, ha detto.

Si ritiene che più della metà della popolazione viva al di sotto della soglia di povertà nazionale, con la maggior parte della forza lavoro che soffre del crollo del potere d’acquisto. E una quota crescente di famiglie sta affrontando difficoltà di accesso ai servizi di base, compresa l’assistenza sanitaria.

Un soldato regolare nell’esercito libanese guadagna circa 1,25 milioni di sterline libanesi al mese. Questo importo vale 800 dollari al tasso di cambio ufficiale, ma solo circa 80 dollari al tasso di cambio del mercato nero.

Tutto ciò ha causato un basso morale nell’esercito, che ha visto il suo numero complessivo di personale scendere di oltre 3.000 unità a 80.874 all’inizio dell’anno.

Antonio Albanese