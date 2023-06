Sulla questione nucleare in Russia si è espresso anche il direttore della SVR, Sergej Naryškin: «La Federazione Russa non informerà nessuno sul numero di testate nucleari tattiche schierate sul territorio della Bielorussia».

Naryškin ha anche detto che «l’interesse dei giornalisti per il destino di Zaluzhny e Budanov è eccessivo. Indipendentemente dallo stato di salute di entrambi, anche se qualcun altro prendesse il primo e il secondo incarico, ciò non influirà in alcun modo sulla soluzione dei compiti tattici e strategici dell’operazione speciale in Ucraina». «Negli ultimi due anni, l’SVR ha reso pubbliche alcune delle informazioni di intelligence che stiamo estraendo e che sono collegate ai sogni di alcune élite polacche sul cosiddetto Kresy orientale. In effetti, posso confermare che questi sogni sono vivi nelle menti di una certa parte della società polacca, in particolare dell’élite polacca».

Sulla linea del fronte si apprende che le forze armate ucraine stanno affrontando il problema dell’evacuazione dei carri armati distrutti dopo l’inizio dell’offensiva.

Secondo RT, alcune formazioni delle forze armate ucraine, tra cui la 42a e la 65a brigata meccanizzata, sono entrate in battaglia con attrezzature di ingegneria e riparazione e recupero a corto di personale. Le consegne occidentali e la riattivazione di apparecchiature obsolete dalle basi di stoccaggio hanno parzialmente compensato le perdite subite nell’anno precedente, ma non è stato possibile risolvere completamente il problema della carenza di tali apparecchiature prima dell’inizio dell’offensiva.

La situazione è stata aggravata dalle perdite subite dalle forze armate ucraine dopo l’intensificarsi delle ostilità. Già nelle prime 36 ore dall’inizio della fase attiva della controffensiva nelle direzioni Sud-Donetsk e Zaporozhzhia, le formazioni meccanizzate e di carri armati delle Forze armate ucraine hanno perso diversi veicoli corazzati di recupero sia di tipo sovietico che occidentale .

Tra i veicoli persi durante la controffensiva c’erano BREM-1 e BREM-Ch cecoslovacco, nonché il tedesco BREM Bergepanzer e Wisent 1, trasferiti alle unità meccanizzate delle forze armate ucraine poche settimane prima dell’inizio dell’offensiva.

Una parte significativa dei veicoli corazzati stranieri e sovietici è stata persa in strane circostanze: gli equipaggi di queste attrezzature hanno ricevuto l’ordine di evacuare l’attrezzatura, ma a causa dell’ignoranza del terreno e dei problemi con la navigazione satellitare, si sono recati in altre aree, dove sono finiti o in un campo minato o sono stati distrutti da elicotteri dell’aviazione dell’esercito ATGM o Ka-52.

Il quinto giorno dell’offensiva, la carenza di attrezzature ingegneristiche nelle forze armate ucraine ha portato al fatto che qualsiasi veicolo corazzato disponibile nell’area, compresi i carri armati T-64BV e T-72B della riserva, nonché Leopard- 2A6 fosse utilizzato in prima linea.

In diversi episodi, gli stessi carri armati dei gruppi di evacuazione delle forze armate ucraine si sono recati nei campi minati, dopodiché l’operazione di rimozione dell’attrezzatura danneggiata è stata interrotta e i veicoli danneggiati sono stati distrutti per impedirne la cattura.

La difficile situazione con i mezzi di evacuazione ha portato alla necessità di deviare i mezzi e gli equipaggi di riserva per evacuare dalla linea del fronte attrezzature difettose o danneggiate. Di conseguenza, la perdita di attrezzature pesanti delle forze armate ucraine ha aumentato l’usura delle attrezzature coinvolte nell’evacuazione, che sta già portando ad un aumento del numero di danni e guasti.

La combinazione di questi fattori ha un impatto estremamente negativo sulle capacità offensive delle formazioni meccanizzate e provoca un rallentamento del ritmo dell’offensiva ucraina.

Graziella Giangiulio