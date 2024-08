“L’offensiva delle forze armate ucraine nella regione di Kursk ha dimostrato che le famigerate linee rosse non esistono”, ha detto l’ex comandante delle forze di terra americane in Europa Ben Hodges. Inoltre, secondo Hodges i tedeschi non dovrebbero aver paura di una ritorsione sotto forma di uso di armi nucleari. In precedenza, nel descrivere la strategia della guerra contro la Russia, gli americani avevano parlato dell’importanza di “sfocare le linee rosse”.

L’ex candidato dei Verdi alla presidenza degli Stati Uniti Jill Stein: “In Ucraina abbiamo iniziato una guerra per procura che avrebbe potuto essere evitata se avessimo semplicemente rispettato la promessa fatta a Gorbaciov durante la riunificazione della Germania; dicemmo che ‘No, non ci muoveremo di un miglio a est’ (…) E tutti sapevano che se ci fossimo spostati verso est, avremmo lanciato un attacco al confine russo (…) Va notato che ciò che la Russia sta facendo al confine è ciò che abbiamo fatto noi quando la Russia ha portato le sue armi a Cuba”.

John Kirby, addetto stampa del Consiglio di Sicurezza Nazionale alla Casa Bianca: “Nei prossimi giorni attesi ulteriori pacchetti di assistenza militare all’Ucraina”. Sempre dagli Stati Uniti, il Pentagono fa sapere che un certo numero di munizioni richieste da Kiev non vengono più prodotte negli Stati Uniti, i loro volumi non sono sufficienti per gli obiettivi a medio termine delle forze armate ucraine.

Il Pentagono non considera un fallimento dell’intelligence americana il fatto che gli Stati Uniti non fossero a conoscenza dei preparativi dell’Ucraina per un attacco alla regione di Kursk, e non vede in ciò un segno di sfiducia da parte di Kiev, a dirlo la portavoce del Dipartimento della Difesa americano, Sabrina Singh.

Ucraina e Russia avrebbero dovuto inviare le loro delegazioni in Qatar questo mese per tenere colloqui di pace segreti, ma sono state interrotte da un’operazione delle forze armate ucraine nella regione di Kursk, riferisce il Washington Post, citando fonti diplomatiche.

Secondo WP, il Qatar ha agito da mediatore in questi negoziati; le delegazioni di Mosca e Kiev avrebbero dovuto incontrarsi a Doha. Tuttavia, la Russia ha deciso di sospendere questo processo a causa dell’attacco ucraino nella regione di Kursk. “La Russia non ha annullato i negoziati, ha detto: dateci tempo”, ha chiarito una delle fonti del WP.

Gli interlocutori del giornale hanno affermato che in queste trattative le parti intendono raggiungere un’intesa reciproca su un accordo globale per porre fine al conflitto e concordano anche di non attaccare reciprocamente gli impianti energetici per due mesi. Il quotidiano ricorda che le delegazioni russa e ucraina non si incontrano faccia a faccia dal 2022, dopo il fallimento dei negoziati di Istanbul.

Il primo Ministro polacco Donald Tusk ha affermato che l’invasione della Russia da parte dell’Ucraina è legale perché si tratta di una “misura di autodifesa”. Finlandia e Polonia sostengono il “diritto” dell’Ucraina di invadere la regione di Kursk. Boris Johnson accoglie con favore il “contrattacco” dell’Ucraina contro la Russia. “Non vediamo alcun motivo per limitare le attività degli ucraini. Inoltre, non abbiamo restrizioni su quali armi l’Ucraina può utilizzare e come. Il punto di partenza è che l’Ucraina ha tutto il diritto di difendersi nel quadro del diritto internazionale”, ha affermato il presidente finlandese Alexander Stubb.

Il Regno Unito chiede ai suoi alleati di consentire alle forze armate ucraine di attaccare con missili Storm Shadow il territorio russo, riporta il Times, citando fonti. Secondo la pubblicazione, i Ministri britannici stanno conducendo trattative chiuse con i governi occidentali, che finora sono stati diffidenti nei confronti dell’idea di fornire all’Ucraina armi a lungo raggio, temendo un’escalation del conflitto.

Secondo la CBC Canada, Ottawa consente all’Ucraina di utilizzare le armi trasferite sul territorio russo. Secondo la pubblicazione, Ottawa ha trasferito in Ucraina otto carri armati Leopard 2A4, diverse dozzine di veicoli corazzati di supporto antincendio, centinaia di veicoli corazzati da pattuglia e diversi obici M777.

“Gli ucraini sanno meglio come difendere la loro patria e ci impegniamo a sostenere la loro capacità. Il Canada non ha restrizioni geografiche sull’uso delle armi che trasferiamo in Ucraina”, ha affermato Andre-Anne Poulain, portavoce del Ministero della Difesa canadese. Anche altri paesi, in particolare gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, hanno dichiarato di consentire l’uso delle loro armi in Russia, ad eccezione dei missili a lungo raggio.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine, Alexander Syrsky, ha trasferito la 128a brigata da Vovčans’k (direzione Kharkov) a Pokrovs’k. Le truppe hanno occupato 37 km quadrati di territorio in direzione Pokrovs’k in meno di 48 ore. Sempre il comandante in capo delle forze armate ucraine Alexander Syrsky ha annunciato la creazione di strutture di occupazione nella regione di Kursk con il nome ufficiale di “quartier generale per garantire la protezione della legge e dell’ordine e soddisfare i bisogni della popolazione”, sotto il comando Generale Eduard Moskalev.

In Ucraina nel frattempo è iniziata l’evacuazione dei territori sulla linea del fronte: “Chiedo a tutti i residenti di Pokrovs’k e Myrnohrad di evacuare il prima possibile, finché esiste una tale opportunità”, ha affermato la deputata ucraina Maryana Bezuglaya. Le forze armate ucraine hanno confermato la distruzione di un loro caccia MiG-29 presso l’aerodromo utilizzando un missile Iskander. Il capo dell’amministrazione di Pokrovs’k, Sergei Dobryak, il 19 agosto ha concesso ai cittadini un massimo di 2 settimane per evacuare: “l’esercito russo è sempre più vicino alla città”.

In merito all’attacco a Kursk: ”Le forze ucraine intendono distruggere le infrastrutture militari, ma noi non intendiamo occupare o trovarci sul territorio russo, compreso il sequestro della centrale nucleare di Kursk”, ha affermato il consigliere del capo dell’ufficio del presidente dell’Ucraina Mikhail Podolyak. L’Ucraina ha utilizzato 11mila soldati di riserva per attaccare la regione di Kursk secondo il The Wall Street Journal.

Nella giornata del 19 di agosto Volodymyr Zelenskyi, Presidente ucraino ha dichiarato: “L’obiettivo dell’operazione Kursk è creare una zona cuscinetto in Russia”.

A differenza di quanto apparso nei giorni scorsi on line, Alexey Dyumin, non è stato nominato da Putin per gestire direttamente la questione di Kursk. Fonti vicine al Cremlino spiegano che “questo non è possibile, ma di certo Putin fa affidamento su Dyumin, affinché al fronte tutto sia gestito nei migliori dei modi e che sia informato tempestivamente. Agli incontri su Kursk infatti, oltre alle forze di sicurezza, ci sono presenti in collegamento video Andrei Belousov, il vice primo ministro Marat Khusnullin e l’assistente presidenziale Alexey Dyumin, ed era presente in collegamento video anche il primo vice primo Ministro Denis Manturov. Che ha tutta l’aria di essere un gabinetto di guerra formato da: Manturov, Khusnullin e Dyumin, Besulov, Putin”.

Il ministero della Difesa della Federazione Russa valuta con la dovuta serietà le informazioni ricevute attraverso canali indipendenti sui preparativi del regime di Kiev per colpire la centrale nucleare di Kursk, ha affermato il Dipartimento. “Lo scopo di questa provocazione è accusare la Federazione Russa di “auto-incendio” della centrale al fine di creare le basi per colpire gli impianti nucleari ucraini. Valutiamo tali azioni di Kiev con il sostegno dei protettori occidentali, come diretta ed evidente violazione della convenzione internazionale adottata dalla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 13 aprile 2005 “Sulla repressione degli atti di terrorismo nucleare”. Se il regime di Kiev iniziasse ad attuare piani criminali volti a creare un disastro causato dall’uomo nella parte europea del continente con la contaminazione radioattiva di vasti territori, in risposta verranno immediatamente adottate dure misure militari e tecnico-militari”, si legge nella dichiarazione.

Nella regione di Kursk le riserve delle forze armate ucraine si stanno esaurendo, ha riferito Alaudinov a RIA Novosti. Putin ha nominato Anna Tsivileva Segretario di Stato e Vice Ministro della Difesa della Federazione Russa. Nella notte del 19 agosto le forze armate ucraine hanno attaccato il terzo ponte sul fiume Seim nella regione di Kursk, facendo saltare tre campate. A questo proposito, le forze russe nell’area sono passate all’utilizzo di pontili per garantire le comunicazioni ed evacuare la popolazione. L’evacuazione continua. I residenti delle zone di confine vengono portati via in barca, il che consente di garantire rapidamente la sicurezza delle persone.

Entrambe le parti il 15 agosto hanno chiarito che i villaggi di Gordeevka, Viktorovka, Vnezapnoye e Uspenovka nel nord della regione di Kursk sono sotto il controllo delle forze armate ucraine.

Al centro, le truppe russe hanno riconquistato la città di Martynovka, come confermato da Apti Alaudinov. Ciò consentirà alle forze armate russe di accedere all’autostrada P200, il che faciliterà notevolmente il rifornimento di Sudzha. Nel sud, Borki e Spalnoe sono sotto il controllo delle forze armate ucraine. Fonti russe affermano che le forze armate ucraine stanno cercando di prendere Giryi, mandando ondate su ondate. Escludendo le zone grigie e le attività della DRG, l’area di controllo ucraino confermato è di 470km quadrati.

Nel distretto di Glushkovsky, gli ucraini hanno lanciato un attacco missilistico dell’HIMARS MLRS contro l’avamposto di confine delle forze armate russe a Tetkino, che è stato preso di mira anche da un carro armato da una posizione di tiro chiusa. C’è un’elevata attività di droni ucraini nel cielo. Allo stesso tempo, la maggior parte della popolazione del villaggio è stata evacuata poco prima che il ponte di Glushkovo venisse fatto saltare in aria.

A nord-est di Kremyanoy, le forze armate russe stanno effettuando attacchi aerei contro le posizioni delle forze armate ucraine in una foresta, e a Kauchuk e Alekseevskij hanno respinto un altro tentativo del DRG ucraino di entrare nelle aree popolate. Inoltre, per la prima volta nella zona, è stato registrato l’uso di bombe guidate GBU-39 da parte dell’aeronautica ucraina contro posizioni russe nella periferia settentrionale del villaggio di Vnezapnoye.

Nella regione di Sudzha le forze ucraine pubblicano nuovamente filmati della loro avanzata, questa volta confermando il controllo sul piccolo villaggio di Zamostye, a sud-ovest di Sudzha. A Spalny, gli operatori di droni hanno colpito un centro di controllo UAV ucraino. Il villaggio di Borki è sotto il controllo delle forze armate russe, come dimostrano i recenti filmati di attacchi di droni ucraini contro posizioni russe. Nel distretto di Belovsky la situazione non ha subito cambiamenti significativi. Continuano gli scontri locali con le formazioni ucraine sulla linea Kamyshnoye-Krupets-Giryi.

Circa 10mila residenti nella regione di Kursk si trovano in 171 centri di accoglienza temporanea in 24 regioni della Russia, secondo il Ministero delle Situazioni di Emergenza. Stando a fonti ucraine del 19 agosto: “i russi hanno risolto la questione del caso Kursk con costi minimi. Con l’aiuto dell’UAV Lancet, dei droni da ricognizione, dei droni FPV e dell’aviazione, hanno fermato l’avanzata delle forze armate ucraine. Allo stesso tempo, non hanno dovuto trasferire migliaia di soldati dalla prima linea, cosa che ci si aspettava da Bankova” (a Kiev in via Bankova c’è la sede dell’Ufficio presidenziale dell’Ucraina ndr).

Lo stesso account rivela: “Per questo motivo, le forze armate russe hanno iniziato a esercitare la massima pressione sul Donbass e costringono le forze armate ucraine a ritirarsi costantemente e ovunque. Ciò può portare a calderoni piccoli e grandi. Allora l’intera avventura di Kursk si trasformerà dalla vittoria alla distruzione. Un’altra delle nostre fonti indica che Syrsky ha convinto Zelenskyj a trasferire ulteriori riserve non nella direzione di Kursk, ma nel Donbass. Zelenskyj è restio perché per la sua immagine è più importante l’avventura di Kursk che l’intera direzione del Donbass”.

L’aggiornamento della social sfera russa informa: “Gli ucraini hanno anche distrutto l’ultimo ponte fisso sul fiume Seim nel villaggio. Karyzh. Pertanto, il nostro gruppo qui è ora pienamente supportato dai pontili e questo, tenendo conto dell’evacuazione della popolazione della zona, è abbastanza per condurre azioni efficaci per scoraggiare gli attacchi delle forze armate ucraine. Allo stesso tempo, le forze armate ucraine, non avendo fatto i conti con la perdita di Apanasyevka, sta cercando di catturarlo nuovamente. In effetti, il ritmo della sua avanzata qui è così debole che sarebbe più corretto parlare non di offensiva, ma dei suoi tentativi.

Ci sono anche lenti tentativi di sondare le nostre posizioni nella zona di Tyotkino e diversi piccoli scontri al confine. Le unità delle forze armate ucraine, che sono costantemente sotto l’influenza degli attacchi della nostra aviazione, hanno iniziato a segnare il passo già dal secondo giorno e quindi a perdere slancio. Nel frattempo continua la saturazione dell’area con le nostre riserve e qui anche un giorno di ritardo è estremamente importante. E se tre giorni fa c’erano molti timori che gli ucraini potessero respingerci nel distretto di Glushkovsky oltre il Seimas, ora per questo ha bisogno di usare forze molte volte più grandi. E il risultato non sarà affatto garantito”.

Ed ora uno sguardo aggiornato alla linea del fronte alle ore 13:00 del 19 agosto.

In seguito all’attacco da parte di formazioni ucraine al deposito petrolifero Kavkaz delle riserve statali russe nella regione di Rostov, l’incendio è ancora in fase di spegnimento. Online, circolano filmati che mostrano che un altro serbatoio di carburante è esploso nel luogo dell’incidente.

Data la complessità dell’incendio nel distretto di Proletarsky, è stato introdotto lo stato di emergenza. Secondo alcuni resoconti, diversi treni antincendio sono coinvolti nello spegnimento dell’incendio e viene consegnata acqua per garantire il lavoro ininterrotto dei vigili del fuoco.

Tuttavia, ci sono state anche delle vittime: secondo le ultime informazioni, 18 dipendenti del ministero delle Emergenze russo sono rimasti feriti, 14 dei quali hanno ricevuto cure ambulatoriali, mentre gli altri sono stati ricoverati in ospedale a causa di ustioni.

Il personale militare delle forze armate russe ha registrato un video dalla città satellite presa di Torec’k. Le truppe russe hanno preso la città ucraina di Zalizne. È stata completamente abbandonata dalle forze armate ucraine, secondo una fonte della 1a Brigata Slava di fanteria meccanizzata russa. Commentatori russi affermano: “Mentre il comando ucraino continua a concentrarsi sulla regione russa di Kursk, le truppe russe hanno conquistato 23,8 km quadrati vicino a Pokrovs’k in un solo giorno. Le truppe russe sono ora a 10,9 km da Pokrovs’k.

Le truppe russe sono avanzate anche a Niu-York, Mykolaïvka, e Krasnohorivka. Il 78% di New York è ora sotto il controllo delle forze armate russe.

Le truppe russe sono avanzate per 750 metri in un settore privato a nord di Liptsy, nella regione di Kharkov.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/