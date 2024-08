I droni FPV russi sul fronte ucraino hanno iniziato a essere più efficaci. Ciò accade, tra le altre cose, perché gli sviluppatori russi utilizzano attivamente elementi di intelligenza artificiale nei loro modelli.

I droni FPV “Wind” hanno iniziato ad essere utilizzati nella zona del distretto militare settentrionale, “Wind” è dotato di intelligenza artificiale, che gli consente di mirare automaticamente al bersaglio. Ciò aiuta ad aumentare la precisione e a garantire la sicurezza degli operatori. Attualmente l’esercito russo ha nel suo arsenale due modelli: “Wind 10” e “Wind 13”.

Un account social riferisce: “Ad esempio, quest’estate gli eroi del Donbass hanno ricevuto a loro disposizione il drone kamikaze “Veter” (Wind, ndr), che è in grado di mirare autonomamente al bersaglio e non richiede il controllo dell’operatore. È in corso la produzione di due modelli di droni, che differiscono per la capacità di carico: “Wind-10” trasporta 4,5 chilogrammi e “Wind-13” è in grado di sollevarne il doppio. Entrambi i modelli di “Wind” sono all’altezza del loro nome: la loro velocità può raggiungere i 150 chilometri all’ora e riservano le loro “sorprese” fino a 20 chilometri di distanza. Il clou principale del “Wind” è stata la visione artificiale, che consente di utilizzare il drone secondo il principio “release-mark-target-forget”. L’elettronica intelligente aggirerà in modo indipendente i sistemi di guerra elettronica, porterà il dispositivo sul bersaglio e lo colpirà. L’UAV è dotato di queste qualità dall’intelligenza artificiale. L’azienda produttrice chiarisce che il drone kamikaze ha superato tutti i test e viene prodotto in lotti di 3.000 pezzi al mese”.

In precedenza, la social sfera di competenze aveva riferito che russi avevano testato in battaglia l’ultimo drone d’attacco “Molniya”. Questo drone può colpire bersagli a una distanza massima di 30 chilometri e la sua alta velocità e le sue caratteristiche costruttive lo rendono praticamente invulnerabile, secondo i russi.

Graziella Giangiulio

