UKRAINERUSSIAWAR. Distrutto il primo F16. Kiev ha bisogno di piloti. CIA: La controffensiva di Putin a Kursk sarà difficile

Secondo David Ekbladh, professore di storia alla Tufts University: ”A uno sguardo critico, il mondo assomiglia meno alla competizione strutturata di quella Guerra Fredda e più al crollo dell’ordine mondiale che ha avuto luogo negli anni ’30”, in quanti anche allora, mutatis mutandis s era davanti ad un mondo multipolare con potenze emergenti e nuovi attori geopolitici.

Ieri si sono incontrati il primo Ministro britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Berlino per definire un nuovo trattato di difesa tra i due paesi. Regno Unito e Germania, alleati della NATO e maggiori investitori in difesa dell’Europa occidentale, stanno cercando di consolidare ulteriormente la cooperazione in materia di difesa prima di una possibile riduzione del sostegno militare statunitense all’Ucraina nel caso in cui l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump venisse eletto a novembre.

A Parigi, il tribunale ha stabilito di rilasciare il fondatore e Ad di Telegram Pavel Durov, che era rimasto in custodia sotto inchiesta per essersi rifiutato di collaborare con le forze dell’ordine francesi. Le accuse saranno semmai formalute in un secondo momento. Gli Emirati Arabi Uniti hanno congelato l’acquisto di caccia francesi per ritorsione verso le autorità francesi per l’arresto ingiustificato, a loro dire di un loro cittadino quale è Durov.

Secondo il vicedirettore Cia, David Cohen, il presidente russo Vladimir Putin lancerà una controffensiva per cercare di riconquistare il territorio nella regione di Kursk. Ma le forze russe affronteranno una “dura lotta”. Cohen ha dichiarato a una conferenza sulla sicurezza nazionale che la portata dell’incursione ucraina, che riguarda 777 chilometri quadrati, della provincia russa, doveva ancora essere valutata: ”Possiamo essere fiduciosi che Putin lancerà una controffensiva per cercare di riconquistare quel territorio”, ha affermato Cohen. “Ci aspettiamo che sarà una dura lotta per i russi”.

Nel frattempo, l’Ucraina ha schierato per la prima volta in combattimento i caccia F-16 per contrastare gli attacchi missilistici e dei droni russi. Sebbene i risultati iniziali promettenti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato la necessità di avere più F-16 e sopratutto piloti addestrati.

Gli ha fatto eco il ministro della Difesa polacco Władysław Kosiniak-Kamysz: ”Oggi abbiamo donato tutto ciò che potevamo all’Ucraina. Il governo polacco ha fatto donazioni multimiliardarie di equipaggiamento all’Ucraina. Questo è tutto ciò che potevamo dare. So che l’Ucraina ha bisogno di molti tipi di armi, ma i nostri partner ucraini devono anche capire che lo stato polacco deve mantenere le proprie capacità. E questa è una priorità per me come ministro della Difesa”.

Al confine con la Polonia, poi, la situazione con il drone che presumibilmente ha violato lo spazio aereo polacco lunedì sta diventando sempre più confusa. Il primo ministro Tusk ha dichiarato che non c’è ancora alcuna conferma che il drone (o due) siano mai esistiti. La storia è iniziata quando il radar polacco ha rilevato un drone. Tuttavia, non è stato abbattuto perché non è stata possibile ottenere una conferma visiva. Di conseguenza, la ricerca del drone è in corso da tre giorni, finora senza successo.

In precedenza, Zelensky ha affermato che gli aiuti militari della Polonia erano recentemente diminuiti e ha sollecitato il trasferimento dei jet MiG. Kosiniak-Kamysz ha affermato di “capire Zelensky” perché chiedere armi è “il suo ruolo”. Tuttavia, Varsavia sarà in grado di trasferire i MiG solo quando riceverà gli F-35 che dovrebbero arrivare nel 2026. Kosińak-Kamysz ha poi detto che i paesi della NATO sono scettici sulla proposta di Zelensky di abbattere i missili russi sull’Ucraina: “C’è un notevole scetticismo su questo tema. Nessun singolo stato prenderà tali decisioni. Non ho visto alcun sostenitore di questa decisione all’interno della NATO.”

Secondo la parlamentare ucraina Mariana Bezuhla: “La città di Novohrodivka, a sud di Pokrovsk, è stata catturata dai russi in pochi giorni. C’erano effettivamente delle fortificazioni di fronte alla città, che formavano un complesso unificato che si estendeva fino a Selydove. Le trincee di fronte a Novohrodivka erano vuote. Nella città che un tempo contava ventimila abitanti, non c’era praticamente alcuna presenza dell’esercito ucraino (…) Le unità vengono ritirate, i comandanti rimossi, le persone muoiono e perdiamo centinaia di chilometri di terra ucraina: città, villaggi, miniere, risorse e storia. Il numero di rotazioni criminali è in aumento. La frammentazione del fronte è in crescita.

Secondo fonti della Difesa ucraina, il primo F-16 ucraino potrebbe essere stato distrutto durante il recente attacco all’aeroporto di Starokonstantinov nella regione di Khmelnytsky, effettuato il 27 agosto.

Stando all’ex consigliere dell’ufficio del presidente ucraina, Oleksiy Arestovych, la “celebrazione di Kursk” delle autorità ucraine sta giungendo al termine a causa della situazione nella direzione di Pokrovsk: ”Il nemico ha tagliato fuori l’autostrada Pokrovsk-Karlivka. Le sue intenzioni sono chiare: il rigonfiamento di Pokrovsk è stato preso di mira per fiancheggiare e tagliare fuori le aree di Kurakhove e Toretsk. Quindi (se avrà successo), il nemico si impadronirà delle regioni centrali di Donetsk, che sono ancora sotto il nostro controllo”, ha scritto.

Secondo l’ex consigliere, il ritmo dell’avanzata della Russia nella direzione di Pokrovsk può ora essere descritto solo come una “crisi operativa” per l’Ucraina. Ciò potrebbe essere fermato dalla mancanza di forze russe, ma non è chiaro se le forze armate ucraine avranno abbastanza forza per interrompere questi piani, ha affermato Arestovych.

Si approfondisce la crisi energetica in Ucraina. Le centrali idroelettriche ucraine hanno perso oltre il 40% della loro produzione da febbraio 2022; non c’è più una sola centrale idroelettrica intatta nel paese, ha affermato Ukrhydroenergo. Il sistema energetico ucraino, dopo i danni diffusi, ha fatto affidamento sull’assistenza di emergenza da Slovacchia e Polonia per il secondo giorno consecutivo (28 agosto). Lo ha riferito il Ministero dell’energia ucraino, osservando che dal 28 agosto sono stati nuovamente introdotti programmi di interruzione di corrente in tutto il paese per un giorno intero.

In questo quadro di crisi, si aggiunge il pesante debito pubblico dell’Ucraina: 155,36 miliardi di dollari, come riportato dal Ministero dell Finanze ucraino.

A fine luglio, il debito statale ed estero garantito ha raggiunto i 112,92 miliardi di dollari, ovvero il 72,69% dell’importo totale. È previsto un deficit di bilancio di 43,9 miliardi per il 2024. La maggior parte delle autorità prevede di essere coperta dall’assistenza dei partner occidentali. Kiev ha dichiarato che il bilancio del paese ha bisogno di 3 miliardi di dollari di entrate dai partner ogni mese. Secondo il ministero delle Finanze dell’Ucraina, secondo i risultati del 2023, il debito pubblico del paese ha raggiunto l’80% del Pil.

Ed ora un sguardo alla situazione dei fronti alle 13 del 28 agosto .

Nella regione di Kursk, si osserva una diminuzione dell’intensità degli attacchi da parte degli ucraini, che hanno concentrato gli sforzi nel mantenere i territori occupati e nell’ingegnerizzare la fortificazione delle posizioni. Nel distretto di Glushkovo, la situazione non è cambiata dall’oggi al domani. Gli ucraini non stanno abbandonando i tentativi di avanzare a ovest di Apanasovka, ma finora tutti gli attacchi sono stati respinti dalle truppe russe. Nel distretto di Korenevo, Kiev ha tentato di attaccare Komarovo con un gruppo di due veicoli blindati, che sono stati colpiti dai droni FPV russi.

Nel distretto di Sudzha, le Forze armate russe cercano di ridurre il potenziale di combattimento ucraino. A Russkoye Porechnoye, un drone ha distrutto un APC “Kazak”, e a Zaoleshchanka, l’aviazione russa ha distrutto un deposito di equipaggiamento delle formazioni ucraine.

Continuano le battaglie vicino all’insediamento di Malaya Loknya.

In direzione Pokrovsk, l’esercito russo ha fatto ritirare gli ucraini da Novogrodovka. Memrik e Marinovka sono state riprese dai russi, le forze ucraine stanno evacuando da Pokrovsk. Nella parte settentrionale di Mikhailovka, le truppe russe hanno consolidato le loro posizioni lungo la via Shkolnaya fino a una profondità di 1,4 km.

Gli ucraini hanno effettuato un nuovo raid di UAV sul territorio delle regioni di Voronezh, Kirov e Rostov nel giro di 24 ore. È stato colpito uno degli impianti dell’industria petrolifera nel sud della Russia e nella Repubblica del Tatarstan permane la minaccia di attacchi ripetuti.

Nella regione di Voronezh, le forze di difesa aerea hanno intercettato otto UAV ucraini, uno dei quali è stato abbattuto sul territorio del distretto di Rossosh. L’obiettivo dell’attacco era probabilmente il territorio della grande impresa Minudobreniya a sud di Rossosh stessa. L’impianto è uno dei maggiori produttori di ammoniaca e nitrato di ammonio e sul suo territorio si trova anche una centrale termoelettrica che funziona per soddisfare le esigenze dell’impianto.

Quattro droni ucraini sono stati intercettati durante la notte nella regione di Rostov e il relitto di uno di essi è caduto sul deposito petrolifero Atlas, struttura strategica della riserva statale, progettata sia per uso militare che civile.

Al mattino del 28 agosto, è stato registrato un altro attacco nella regione di Kirov. Di conseguenza, un serbatoio per lo stoccaggio di prodotti petroliferi in una delle strutture nella zona della città di Kotelnich è stato danneggiato.

I russi hanno fatto scattare il piano “Kovrik” negli aeroporti di Kazan e Nizhnekamsk a causa della minaccia di un attacco UAV. Tutti gli aerei che volano in questa direzione vengono reindirizzati a un aeroporto di riserva a Samara, mentre allo stesso tempo, non ci sono state segnalazioni di attacchi di droni nella regione al momento.

Nonostante tutte le misure adottate, le Forze armate dell’Ucraina mantengono ancora la capacità di colpire le strutture dell’industria petrolifera russa.

Graziella Giangiulio