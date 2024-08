ARGENTINA. Litio e Rame al centro della scommessa economica di Milei 

Si prevede che le esportazioni minerarie dell’Argentina raddoppieranno fino a circa 10 miliardi di dollari in tre anni, secondo il ministro Luis Lucero, con il litio come maggiore export, e il rame come secondo metallo per dare un’enorme spinta economica a Buenos Aires.

Lucero ha affermato che l’Argentina sta spingendo aggressivamente, con diversi progetti che dovrebbero iniziare quest’anno, per diventare un fornitore globale di litio e rame. Dietro alcuni di questi progetti ci sono aziende giganti come BHP, Glencore, Lundin Mining, First Quantum, impegnate ad aumentare le esportazioni nei prossimi anni. Le esportazioni minerarie dall’Argentina ammontano attualmente a circa 4 miliardi di dollari, riporta MercoPress.

Il governo argentino del presidente Javier Milei sta favorendo le imprese nel settore minerario, sperando di far uscire l’economia dalla recessione dopo anni di indebitamento, crisi valutarie e di inflazione.

Il paese è già nella rosa dei produttori di litio più ristretta al mondo e sta puntando a raggiungere produttori più grandi come Cile e Cina.

Lucero ha affermato che l’Argentina potrebbe raggiungere una capacità annuale di 200.000 tonnellate di carbonato di litio equivalente – Lce, entro la fine del prossimo anno o l’inizio del 2026, rispetto alle attuali poco meno di 140.000 tonnellate. Ciò supererebbe alcune precedenti previsioni governative.

“Ci avvicinerebbe al terzo posto tra i paesi produttori di litio”, ha affermato Lucero, aggiungendo che l’Argentina potrebbe raggiungere le 250.000 tonnellate nei prossimi anni. “Con questi livelli di produzione, il litio diventerebbe la principale esportazione di minerali del paese”.

Tuttavia, gli effetti di anni di cattiva gestione e crisi economica rimangono un ostacolo importante, tra cui una drastica contrazione dei consumi e una recessione sempre più profonda. Tuttavia, il governo di Milei ha ottenuto il sostegno dei mercati e delle aziende con misure di incentivazione per grandi investimenti esteri, oltre al fatto che i sondaggi di opinione indicano che le persone sono pronte a sostenere le sue misure, sebbene in percentuali decrescenti.

Il ministro Lucero ha affermato che le nuove misure, note con l’acronimo “Rigi” (regime di incentivazione per grandi investimenti), includono agevolazioni fiscali e un migliore accesso alla valuta estera per grandi progetti. Ha affermato che ciò avrebbe contribuito a portare un “afflusso di nuovi investimenti”.

Lucero ha stimato che i principali progetti al litio necessitavano di una spesa in conto capitale di oltre 8 miliardi di dollari per essere avviati e funzionanti, mentre i principali progetti al rame necessitavano di circa 20 miliardi di dollari. Ha anche ammesso altre “grandi sfide”, come il miglioramento delle infrastrutture energetiche e della connettività stradale.

Maddalena Ingroia