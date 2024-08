La Casa Bianca ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha elogiato il primo Ministro indiano Narendra Modi per aver visitato l’Ucraina e Kiev come parte degli sforzi per porre fine al conflitto più sanguinoso in Europa dalla Seconda guerra mondiale. Entrambi i leader hanno espresso “sostegno per una risoluzione pacifica del conflitto in conformità con il diritto internazionale, sulla base della Carta delle Nazioni Unite”. Modi successivamente è andato a Mosca per incontrare Vladimir Putin, suo “collega” nei Brics, peraltro.

“L’Ucraina ha un piano di vittoria che presenterà agli Stati Uniti”, ha detto Zelensky in una conferenza stampa. Secondo lui, l’operazione Kursk è una componente di questo piano. La seconda componente è “la posizione strategica dell’Ucraina nell’infrastruttura di sicurezza globale”. La terza è un “potente pacchetto per costringere la Russia a porre fine alla guerra attraverso mezzi diplomatici”. La quarta è economica. “Presenterò questo piano prima al Presidente degli Stati Uniti, poiché il suo successo dipende da lui, se otterremo o meno ciò che è nel piano e se saremo liberi di utilizzare o meno ciò che è nel piano”, ha affermato Zelensky.

Si prevede che il piano verrà mostrato non solo a Biden, ma anche a Harris e Trump.

In precedenza, Politico aveva riferito di un piano che prevede obiettivi per attacchi a lungo raggio sul territorio russo, portati a Washington da Yermak e Umerov.

L’Ucraina ha infatti fornito agli Stati Uniti informazioni sugli obiettivi in ​​Russia che vorrebbe colpire con missili occidentali a lungo raggio, scrive il Financial Times. Aeroporti, depositi di munizioni, impianti di stoccaggio di carburante e centri di comando e controllo fanno parte della lista.

Il FT ricorda la posizione della Casa Bianca, secondo la quale l’uso di tali armi difficilmente potrà cambiare la situazione strategica a favore di Kiev.

L’Ucraina ha condotto con successo il test del suo primo missile balistico, ha affermato il 27 agosto, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. “C’è un grande team di persone che lavora nell’industria della difesa. Non si tratta solo di istituzioni statali, ma anche private. (…) Sono molto grato ai nostri ragazzi per aver svolto il loro lavoro. (…) Ho pensato che fosse troppo presto per parlarne, ma dirò che c’è stato un test, uno buono, del primo missile balistico ucraino”, ha detto in una conferenza stampa a Kiev. Zelenskyj ha poi affermato che i cittadini che hanno lasciato l’Ucraina dovrebbero essere rimpatriati, “ma senza coercizione”

In Polonia, centinaia di soldati polacchi sono alla ricerca di un drone abbattuto da due giorni, drone che presumibilmente ha attraversato il Paese dall’Ucraina. L’esercito afferma che la ricerca verrà interrotta in tre casi: se il comando lo ordina, se il drone viene trovato o se l’intera area sospetta viene perquisita.

Lukashenko ha affermato che più parti consigliano alla Bielorussia di allontanarsi dalla Russia e di schierarsi dalla parte dell’Ucraina, promettendo di proteggerla e di trasferire le truppe della NATO a Smolensk, riferisce BelTA: “Oggi ricevo proposte da tutte le parti, che non possiamo accettare al 99%. Pertanto, voglio che si capisca in che tipo di ambiente ci troviamo, in che tipo di situazione viviamo. Questo è tutto quello che posso dire”, ha detto Lukashenko.

Sergej Lavrov, ministro degli Affari esteri russo è in Yemen e in una conferenza stampa congiunta con il capo del ministero degli Esteri yemenita ha detto che la dottrina russa sull’uso delle armi nucleari è “attualmente in fase di chiarimento”; le richieste di Kiev all’Occidente di dare il permesso di lanciare i missili Storm Shadow su Mosca e San Pietroburgo sono un ricatto, e discutere del loro uso simile è “giocare con il fuoco”. La Russia “non si innamorerà” di un “vertice di pace” con l’Ucraina in un paese del Sud del mondo se seguirà la stessa logica del primo. Se l’Occidente è interessato a risolvere il conflitto in Ucraina, allora dobbiamo sederci al tavolo delle trattative.

Andrej Belousov, ministro russo della Difesa, ha presieduto la riunione del Consiglio di coordinamento sulle questioni di sicurezza nelle zone di frontiera. Il Ministro ha sottolineato che tutte le decisioni devono portare a un risultato concreto: ciò che conta non è l’attuazione formale delle richieste, ma il reale miglioramento nella fornitura di combattenti.

Secondo i dati forniti dalla Difesa russa, le perdite giornaliere delle truppe ucraine nella direzione di Kursk ammontavano a 400 persone e 30 unità di veicoli blindati. I russi hanno respinto 11 attacchi ucraini in direzione degli insediamenti di Borki, Kulbaki, Kremyanoye e Malaya Loknya.

Stando all’ex vice capo dello Stato maggiore della difesa del Regno Unito, generale Simon Mayall, la Russia potrebbe deliberatamente evitare di affrettarsi a spingere le forze ucraine fuori dalla regione di Kursk per indebolire la resistenza ucraina in altre aree del fronte.

Secondo il generale Mayall, la concentrazione delle forze ucraine e delle armi occidentali nella regione di Kursk potrebbe distogliere l’attenzione da direzioni più importanti, come il Donbass: ”Questo potrebbe avere conseguenze negative per gli ucraini, poiché hanno portato un bel po’ di equipaggiamento straniero e potrebbero semplicemente starsene lì, controllati dai russi, senza avere un impatto reale su ciò che sta accadendo nel Donbass”, ha affermato il generale.

L’Ucraina non rinnoverà l’accordo sul transito del gas con la Russia, che scade alla fine del 2024. Allo stesso tempo, la continuazione del transito del gas russo attraverso l’Ucraina è possibile se le aziende dei paesi europei concordano con la Federazione Russa. Il transito del gas continua al momento, nonostante i combattimenti nella regione di Kursk e la presa della stazione di misurazione del gas a Sudzha da parte delle Forze armate ucraine.

Il presidente Zelensky ha affermato che lunedì che le forze armate ucraine avevano già utilizzato i caccia F-16 durante gli attacchi dell’aeronautica russa, abbattendo missili e droni, e si è lamentato nuovamente dello scarso aiuto da parte dell’Occidente; ha poi affermato che l’Ucraina ha bisogno dei caccia MiG-29 rimasti in Polonia. Nel paese restano tra 10 e 14 caccia operativi di questo tipo.

Jens Stoltenberg ha dichiarato che il 28 agosto convocherà una riunione del Consiglio NATO-Ucraina su richiesta di Kiev.

Al direttore generale dell’AIEA Rafael Grossi sono stati presentati i risultati degli attacchi specifici contro l’impianto della centrale nucleare di Kursk, ha detto il capo della Rosatom Likhachev: “Non ci possono essere ambiguità su chi li abbia fatti”, ha sottolineato. Grossi ha detto che nella regione di Kursk c’è il pericolo di un incidente nucleare.

A causa di una grave carenza di energia elettrica, in tutta l’Ucraina vengono introdotte interruzioni di corrente di emergenza, senza alcuna programmazione, riporta DTEK. Si apprende poi che l’esercito russo ha lanciato un attacco notturno utilizzando i missili ipersonici Kinzhal contro strutture infrastrutturali aeroportuali di fondamentale importanza in Ucraina.

Diamo uno sguardo al fronte nella regione di Kursk: la situazione sulla terra non sta cambiando molto. Nelle ultime 24 ore non si è registrata alcuna avanzata delle forze armate ucraine né nuovi sfondamenti nel territorio della regione di Kursk. L’artiglieria ucraina opera attivamente in tutta la regione. Di notte, le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto quattro missili ucraini. Nel distretto di Glushkovsky vengono segnalati casi di estrazione remota di strade.

Il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrsky ha ammesso che, attaccando la regione di Kursk, Kiev voleva deviare forze significative dell’esercito russo dalla direzione Pokrovsky, ma il tentativo è fallito.

Nell’area di Belgorod non sono stati registrati grandi sfondamenti di confine. Nella zona continuano gli scontri regolari con piccoli gruppi delle forze armate ucraine, ma è impossibile parlare di un ingresso del nemico nel nostro territorio.

Ed adesso uno sguardo al fronte aggiornato alle ore 16 del 27 agosto

Fronte Zaporozhye. Le battaglie di posizione continuano. Nessun cambiamento significativo.

Fronte di Donetsk. A Konstantinovka i combattimenti continuano, si registrano progressi. A Krasnogorovka non ci sono cambiamenti significativi. A Karlovka le forze armate russe continuano ad avanzare all’interno dell’insediamento. Ci sono anche avanzamenti delle truppe russe a Kalinovo. A Novogrodovka le forze armate russe spingono con sicurezza gli ucraini fuori dall’area popolata, riferiscono i media ucraini citando fonti delle Forze armate ucraine. I media ucraini riferiscono che le forze armate ucraine hanno iniziato a ritirarsi dall’insediamento, tuttavia, una presenza nemica focale rimane nella periferia settentrionale e nel sud-ovest nell’area dell’impianto di costruzione di macchine.

Sul fianco settentrionale si combattono pesanti combattimenti alla periferia sud-orientale di Grodovka. Attualmente in quest’area non si registrano cambiamenti significativi nella configurazione del fronte. Allo stesso tempo, a sud-ovest dell’insediamento, unità delle forze armate russe avanzano verso le posizioni delle forze armate ucraine a Krasny Yar – in caso di liberazione del villaggio e occupazione di Nikolaevka, intorno a Grodovka si formerà un “mezzo calderone”. Le truppe russe avanzano a Dzerzhinsk.

Direzione Chasovoyarsk. Nessun cambiamento significativo. Proseguono pesanti combattimenti nella parte orientale della città.

