UCRAINA. Washington manda la US NAVY nel Mar Nero

Mentre la situazione tra la Russia e l’Ucraina continua ad aggravarsi, gli Stati Uniti e la Nato hanno intensificato le loro risposte alla crisi. Il ministero degli Esteri della Turchia ha rivelato ai funzionari russi che gli Stati Uniti hanno intenzione di inviare due navi da guerra nel Mar Nero, e che Washington ha richiesto il passaggio attraverso lo stretto di Istanbul.

Secondo Moscow Times, la Casa Bianca ha espresso questa volontà quando ha denunciato la più grande concentrazione di truppe russe lungo il confine ucraino dal 2014.

In Russia, i veicoli Tyulpan con mortaio 240 millimetri, armature e altri mezzi meccanizzati sono stati caricati e scaricati dai treni mentre continua l’ammassamento al confine delle forze russe. In risposta all’accusa statunitense, il Cremlino ha dichiarato che finché le truppe sono all’interno del territorio russo, l’esercito russo può ammassarsi dove vuole per tutto il tempo che vuole.

Il ministero della Difesa russo ha riferito che più di 4.000 esercitazioni militari saranno condotte in aprile.

Gli Stati Uniti, quindi, progettano di inviare due navi da guerra nel Mar Nero a dimostrazione del loro sostegno all’Ucraina. La dichiarazione della Turchia conferma la segnalazione che la Marina degli Stati Uniti stava considerando il dispiegamento nel Mar Nero per inviare un messaggio a Mosca.

Le due navi da guerra della marina americana dovrebbero passare attraverso lo stretto del Bosforo il prossimo mercoledì-giovedì, riporta la Ria Novosti citando fonti turche. Secondo quanto riferito, le navi torneranno indietro il 4-5 maggio.

La Convenzione di Montreux del 1936 richiede alle navi da guerra che non appartengono agli stati del Mar Nero di chiedere il passaggio dalla Turchia almeno 15 giorni prima di inviare navi attraverso gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli. Le navi da guerra straniere sono autorizzate a rimanere nel Mar Nero per 21 giorni.

La Marina degli Stati Uniti opera abitualmente nel Mar Nero e fa volare aerei da ricognizione nello spazio aereo internazionale per monitorare l’attività navale russa e i movimenti delle truppe in Crimea.

I legislatori russi hanno criticato gli schieramenti programmati di navi da guerra statunitensi che «creano false illusioni» in Ucraina e il pretesto per «rafforzare la propria presenza nella regione al fine di rimanervi».

La Germania la scorso giovedì è stata l’ultimo tra gli alleati occidentali dell’Ucraina a chiedere alla Russia di ritirare le sue truppe vicino al confine ucraino, a cui il presidente Vladimir Putin ha risposto accusando Kiev di provocazioni.

I funzionari del Cremlino hanno detto che i movimenti non erano minacciosi, ma hanno avvertito che uno scoppio di ostilità nella regione del Donbass, controllata dai separatisti, avrebbe segnato «l’inizio della fine» per l’Ucraina.

Anna Lotti