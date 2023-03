VENEZUELA. Si dimette il braccio di destro di Nicolas Maduro: corruzione

Il ministro del Petrolio venezuelano Tareck El Aissami si è dimesso lunedì 20 marzo dopo l’apertura di un’indagine per corruzione che coinvolge la compagnia petrolifera statale Petróleos de Venezuela, Pdvsa, e in cui sono già stati arrestati due funzionari. El Aissami, potente alleato del presidente Nicolás Maduro, è stato individuato dagli Stati Uniti come presunto signore della droga.

«In virtù delle indagini avviate su gravi atti di corruzione nella Pdvsa, ho deciso di presentare le mie dimissioni da ministro del Petrolio, per sostenere, accompagnare e appoggiare pienamente questo processo», ha dichiarato El Aissami su Twitter. El Aissami era in carica dall’aprile 2020.

La Procura della Repubblica e la Polizia Nazionale Anticorruzione hanno avviato un’operazione venerdì scorso. Le azioni illegali di Pdvsa ammonterebbero a 3 miliardi di dollari.

Dopo le dimissioni, El Aissami ha annunciato su Twitter il suo sostegno a questa nuova “crociata” del governo contro la corruzione. «Allo stesso modo, come militante rivoluzionario, mi metto a disposizione della leadership del Psuv per sostenere questa crociata che il presidente Nicolás Maduro ha intrapreso contro gli anti-valori che siamo obbligati a combattere, anche con la nostra vita», ha detto.

Nel 2020, El Aissami è stato inserito nell’elenco dei 10 latitanti più ricercati dagli Stati Uniti. Nel 2017 è stato ritenuto un importante trafficante di droga e due anni dopo è stato incriminato con l’accusa di aver violato le sanzioni imposte da Washington. La Casa Bianca ha persino offerto una ricompensa di 10 milioni di dollari per la sua cattura.

La Polizia nazionale anticorruzione del Venezuela ha arrestato domenica due uomini legati a El Aissami: Il colonnello Antonio Pérez Suárez, vicepresidente di Pdvsa per il commercio e l’approvvigionamento di qualità, e Joselit Ramírez, sovrintendente nazionale venezuelano per i criptoasset (Sunacrip), che gestisce i fondi dell’industria petrolifera attraverso le criptovalute.

L’arresto è avvenuto dopo che la polizia ha sospettato che funzionari di alto livello «potessero essere coinvolti in gravi atti di corruzione e appropriazione indebita», secondo il rapporto ufficiale.

Sono stati arrestati anche il deputato Hugbel Roa, l’avvocato Cristóbal Cornieles, il sindaco di Santos Michelena Pedro Hernández e il giudice di controllo per i reati associati al terrorismo, José Mascimino Márquez.

L’industria petrolifera venezuelana è stata oggetto di altre indagini per corruzione, che si sono concluse con l’arresto di decine di dipendenti della Pdvsa e di due ministri del petrolio, Eulogio Del Pino e Nelson Martínez. Rafael Ramírez, che è stato ministro del petrolio tra il 2002 e il 2014, è in fuga all’estero dopo essere stato accusato di appropriazione indebita.

Tommaso Dal Passo