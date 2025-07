TURKMENISTAN. Washington e Mosca puntano su Ashgabat

Il Turkmenistan è nelle mire diplomatiche, sia degli Stati Uniti che della Russia. La raffica di attività che lo hanno coinvolto, ha suggerito un’intensificazione degli scontri geopolitici sullo stato dell’Asia centrale, apparentemente catalizzati dal recente conflitto iraniano-israeliano.

Il ministro degli Esteri turkmeno Rashid Meredov ha concluso una settimana frenetica con una telefonata del 26 giugno con il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, secondo quanto riportato da Trend, aggiungendo che il tema dello scontro tra Iran e Israele è emerso durante la discussione. I due si erano anche incontrati di persona ad Ashgabat tre giorni prima, riporta Eurasianet.

Il 25 giugno, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov ha concluso una visita di due giorni nella capitale turkmena Ashgabat. I rapporti economici bilaterali erano in cima all’agenda russa, ma è anche emerso che il Cremlino desidera mantenere la sua influenza culturale e politica nel paese. In un discorso ad Ashgabat, ad esempio, Lavrov ha annunciato l’intenzione di aprire un’università russo-turkmena: ”Prestiamo grande attenzione agli scambi tra i giovani. Proponiamo di ampliare l’interazione produttiva”, ha dichiarato Lavrov, secondo una trascrizione pubblicata dal Ministero degli Esteri russo. Ha aggiunto che la Russia intende “sviluppare legami tra i giovani esperti di relazioni internazionali dei due Paesi con l’assistenza del Consiglio dei Giovani Diplomatici del nostro Ministero degli Esteri”.

Lavrov ha offerto una visione contraddittoria degli Stati Uniti nel suo discorso, condannando il bombardamento degli impianti nucleari iraniani da parte dell’amministrazione Trump, elogiandola in seguito per aver dimostrato “realismo e buon senso”, in contrapposizione alla “visione concettuale dello sviluppo mondiale completamente assorbita dai suoi piani egemonici neoliberisti” della precedente amministrazione Biden.

Il giorno dell’arrivo di Lavrov ad Ashgabat, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha avuto una conversazione telefonica con Meredov, un evento degno di nota considerando che solo 48 ore prima il Vice Segretario di Stato Christopher Landau aveva avuto una conversazione con il Ministro degli Esteri turkmeno.

Apparentemente, Rubio ha ringraziato il governo turkmeno per aver finalmente permesso ai cittadini statunitensi di lasciare l’Iran attraverso il Turkmenistan durante il conflitto iraniano-israeliano. Ma un resoconto del Dipartimento di Stato sulla conversazione ha anche osservato che gli Stati Uniti “attendono con impazienza un’ulteriore partnership con il Turkmenistan, inclusa l’espansione dei legami economici e commerciali”.

Nell’ultimo anno, il Turkmenistan ha intrapreso timidi passi per aprire relazioni commerciali con l’Occidente, come sottolineato dal lancio a marzo di un primo accordo di scambio in assoluto tra Turchia e Iran, che facilita l’esportazione di gas naturale verso l’Unione Europea.

Sembra chiaro che i funzionari di Mosca siano infastiditi dal fatto che Washington sembri voler fare progressi nel Paese ricco di risorse energetiche situato al confine settentrionale con l’Iran. Un’analisi pubblicata il 23 giugno da Nezavisimaya Gazeta ha rilevato l’apertura a maggio di un aeroporto con una lunga pista nella remota città turkmena di Jebel, non lontano dal Mar Caspio, suggerendo che la struttura potrebbe rivelarsi utile per l’esercito americano.

“La posizione dell’aeroporto, costruito sul sito di un ex aeroporto militare dell’URSS, con una pista di 3.200 metri e un’infrastruttura di navigazione completa, è abbastanza adatta … come base di sosta o per atterraggi di emergenza di aerei militari durante le operazioni contro un paese vicino”, si legge nel commento.

