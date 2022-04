TURCHIA. Inflazione al 61%: l’opposizione insorge, Erdogan chiude il processo Khassoggi per favorire Ryadh

Il ministro del Tesoro e delle Finanze turco Nureddin Nebati dovrebbe dimettersi dopo che l’inflazione ha toccato livelli elevati a marzo, ha detto il leader dell’opposizione Meral Akşener.

Akşener, riporta Ahval, che guida il partito nazionalista di destra İyi Parti, ha detto che la situazione economica in Turchia stava diventando “sempre peggiore”, gli aumenti dei prezzi nei mercati e nei bazar erano diventati inarrestabili, e un altro dei programmi economici del governo era fallito.

«È giunto il momento che Nebati si dimetta dal suo incarico», ha detto Akşener ai membri del suo partito durante un discorso al parlamento di Ankara mercoledì scorso, secondo Bianet.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha nominato Nebati ministro all’inizio di dicembre, dopo le dimissioni del suo predecessore. Da allora, l’inflazione è salita al 61,1% annuo dal 31,1%. La lira ha perso il 44% del suo valore contro il dollaro l’anno scorso, pesando sui prezzi, dopo che la banca centrale, agendo su ordine di Erdoğan, ha tagliato i tassi di interesse al 14% dal 19% tra settembre e dicembre 2021.

Akşener ha detto che un aumento del 35% dei prezzi del gas naturale per le famiglie la scorsa settimana ha esteso l’aumento dei prezzi al 101% dal dicembre 2020. Ha detto che da allora i prezzi del gas per l’industria sono aumentati del 701% e per le centrali elettriche del 688%.

L’IP ha formato un’alleanza con altri cinque partiti politici per opporsi a Erdoğan e al suo Akp alle elezioni che si terranno entro giugno del prossimo anno.

La situazione economica avrebbe inciso anche sulla decisione di spostare il processo Khassoggi in Arabia Saudita. Un tribunale turco ha deciso, infatti, di fermare il processo dei sospetti sauditi sull’uccisione del giornalista Jamal Khashoggi e di trasferirlo in Arabia Saudita, attirando la condanna dei gruppi per i diritti umani. La mossa arriva mentre Ankara tenta di ricucire i legami con Riyadh. Un tribunale turco ha iniziato il processo nel 2020, quando le relazioni tra la Turchia e l’Arabia Saudita erano tese, riporta Cbs.

Ma con la Turchia desiderosa di investimenti per rilanciare la sua economia, Ankara sta cercando nell’ultimo anno di sanare la frattura con Riyadh.

Anna Lotti