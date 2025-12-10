TURCHIA. Erdogan loda il popolo siriano e annuncia un viaggio a Damasco

La Turchia è lieta di vedere il popolo siriano impegnarsi a ricostruire il proprio Paese nonostante le difficoltà, e la corretta attuazione dell’accordo siriano del 10 marzo bloccherà i piani di attori malvagi che investono in una Siria debole, divisa e instabile, ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

“Siamo lieti di vedere il popolo siriano impegnarsi a ricostruire il proprio Paese nell’ultimo anno, nonostante tutte le difficoltà e la devastazione lasciata dalla dittatura di Assad”, ha dichiarato Erdogan martedì nel suo discorso in occasione di un evento per la Giornata dei Diritti Umani ad Ankara, riporta TRT. “Probabilmente avete visto come il presidente Ahmed al-Sharaa ha guidato le preghiere nella Moschea degli Omayyadi e ha recitato un sermone. Che Allah benedica i siriani con il futuro promettente di al-Sharaa nel sermone“, ha poi affermato.

Ha sottolineato che la Turchia e la nazione turca sostengono pienamente la Siria e gli sforzi del popolo siriano per la ricostruzione, la ripresa e la ricostruzione con ogni mezzo.

Il presidente turco ha anche aggiunto che il popolo oppresso in Palestina “vedrà la sua pazienza coronata dalla vittoria, e la libertà e la pace arriveranno con uno Stato palestinese sovrano con Gerusalemme Est come capitale”.

Il 10 marzo, la presidenza siriana ha annunciato un accordo tra il presidente Ahmed al-Sharaa e le SDF, il gruppo dominato dal gruppo terroristico YPG/PKK.

L’accordo stabilisce un cessate il fuoco a livello nazionale e delinea l’integrazione delle SDF nelle istituzioni della Repubblica Araba Siriana, sottolineando l’unità territoriale del Paese e respingendo qualsiasi forma di separatismo.

Erdoğan ha poi lasciato intendere che potrebbe visitare presto la Siria, elogiando i siriani per la loro rivoluzione contro il regime baathista e invitando lo YPG, sostenuto dagli Stati Uniti, a impegnarsi in un accordo con Damasco, aderendo appunto all’accordo del 10 marzo. Erdoğan ha affermato: “L’attuazione dell’accordo vanificherebbe il piano delle potenze malvagie che cercano di destabilizzare la Siria”, riporta Daily Sabah.

Erdoğan ha dedicato gran parte del suo discorso alla Siria, dove lunedì si è celebrato il primo anniversario della rivoluzione che ha rovesciato il regime di Assad. Ha osservato che molti siriani parlano turco ora, dopo aver trascorso anni come rifugiati in Türkiye. “Stiamo assistendo alla nascita di un Paese che parla la nostra stessa lingua, proprio come la Repubblica Turca di Cipro del Nord e l’Azerbaigian”, ha elogiato.

Erdoğan ha ricordato di aver fatto una promessa ai siriani in passato e che la manterrà presto, il che implica una visita a Damasco. “Credo che, con l’aiuto di Allah e attraverso le politiche prudenti, costanti, inclusive e giuste della leadership siriana, non ci sarà alcun ritorno ai giorni bui del passato”, ha affermato.

Il presidente turco ha affermato di sperare che anche la Palestina venga presto liberata. “Libertà e pace prevarranno in Palestina. Se Allah vuole, verrà istituito uno Stato sovrano di Palestina basato sui confini del 1967 e con Gerusalemme Est come capitale”, ha affermato.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/