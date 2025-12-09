SIRIA. Accordi petroliferi e gasieri con l’Arabia Saudita 

Siria e Arabia Saudita hanno firmato una serie di accordi nei settori del petrolio e del gas. La statale Syrian Petroleum Company ha siglato quattro accordi con aziende saudite presso la sede del Ministero dell’Energia nella capitale Damasco.

Secondo quanto riportato martedì dall’agenzia di stampa araba siriana, SANA, gli accordi riguardano “servizi di supporto tecnico e lo sviluppo di giacimenti di petrolio e gas in Siria”, ha affermato l’agenzia, senza nominare i firmatari sauditi degli accordi.

Il 19 novembre, l’amministratore delegato della Syrian Petroleum Company, Youssef Qaballawi, ha annunciato la scoperta di cinque nuovi giacimenti di gas nella regione occidentale siriana al Sahel, riporta TRT.

La Syrian Petroleum Co., società statale, stava lavorando per espandere i giacimenti petroliferi esistenti ed esplorarne di nuovi, aveva dichiarato l’amministratore delegato Youssef Qablaw.

Aveva poi aggiunto che la Siria prevedeva di raddoppiare la sua produzione di gas in un breve periodo, aggiungendo che l’azienda mira ad aumentare significativamente la produzione di gas naturale entro il 2030. Qablawi ha affermato che gli ingegneri hanno preparato piani di esplorazione nazionale anche per le aree a sud di Damasco senza intermediari stranieri e che sono stati designati cinque nuovi blocchi di esplorazione costiera, sebbene non ne abbia specificato l’ubicazione.

Secondo i dati del 2015, le riserve accertate di gas in Siria ammontavano a circa 8500 miliardi di piedi cubi, mentre la produzione media giornaliera di gas non associato è di circa 250 milioni di metri cubi, pari al 58% della produzione totale di gas del Paese.

Il gas associato al petrolio costituisce il 28% della produzione, la maggior parte del quale proviene dalla zona orientale del fiume Eufrate.

Il nuovo governo siriano, sotto la presidenza di Ahmad al Sharaa, mira a migliorare il settore energetico del Paese firmando accordi e protocolli d’intesa con diversi governi e istituzioni per sostenere la ricostruzione e la ripresa economica del Paese dopo 14 anni di guerra civile.

Maddalena Ingroia

