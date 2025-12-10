INDIA. Il complesso militare industriale incontra gli omologhi russi per progetti futuri 

Almeno una mezza dozzina di dirigenti di importanti produttori di armi indiani, tra cui Adani Defence e Bharat Forge, hanno partecipato quest’anno a incontri in Russia per discutere di potenziali joint venture, hanno affermato tre fonti a conoscenza della questione.

Gli incontri hanno avuto luogo durante la prima visita dei leader del settore della difesa indiano in Russia dall’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel 2022. La visita dei leader del settore della difesa non era stata precedentemente resa nota. Il governo indiano sta cercando di riorientare i suoi decennali legami di difesa con la Russia verso lo sviluppo congiunto di armi, riportano The Jerusalem Post e Reuters.

Qualsiasi potenziale collaborazione con la Russia rischia di ostacolare i piani delle aziende indiane della difesa di sviluppare congiuntamente armi occidentali, nell’ambito dell’impegno del primo Ministro Narendra Modi per trasformare l’India, uno dei maggiori importatori di armi al mondo, in un polo manifatturiero globale.

I diplomatici occidentali hanno precedentemente affermato che un ostacolo fondamentale al trasferimento di tecnologia militare sensibile all’India sono i suoi legami di difesa con la Russia e l’enorme quantità di armi di origine russa utilizzate dall’esercito indiano, pari a circa il 36%.

I colloqui a Mosca si sono svolti a margine di una visita di una delegazione indiana dell’industria della difesa, il 29 e 30 ottobre, guidata dal Segretario indiano per la Produzione della Difesa, Sanjeev Kumar, volta a gettare le basi per la visita del Presidente russo Vladimir Putin in India il 4 e 5 dicembre.

Durante gli incontri si è discusso del potenziale di produzione di pezzi di ricambio per il caccia MiG-29 e altri sistemi di difesa aerea e d’arma di origine russa, nonché di una proposta russa di istituire unità produttive in India per lo sviluppo di equipaggiamenti che potrebbero potenzialmente essere esportati anche a Mosca, hanno affermato due fonti e un altro dirigente del settore, in condizione di anonimato, citando la delicatezza della questione.

La Russia è il principale fornitore di armi dell’India da decenni. Durante la visita di Putin, le due parti hanno dichiarato di aver concordato di riorientare la loro partnership “verso la ricerca e sviluppo congiunti, il co-sviluppo e la coproduzione di tecnologie e sistemi di difesa avanzati” per sostenere l’autosufficienza dell’India nella difesa.

Una delegazione di rappresentanti delle unità di difesa di conglomerati indiani, aziende statali e startup che sviluppano droni e intelligenza artificiale per uso militare ha partecipato agli incontri, hanno riferito le fonti. Un dirigente di Bharat Forge, un’unità del conglomerato ingegneristico Kalyani Group che produce componenti per missili e artiglieria, ha partecipato agli incontri nell’ambito degli sforzi per reperire o sviluppare congiuntamente componenti per carri armati e aerei di origine russa, e per esplorare una potenziale futura collaborazione sugli elicotteri, hanno affermato due fonti.

Adani Defence and Aerospace, un’unità del conglomerato Adani Group del miliardario Gautam Adani, era rappresentata dal suo amministratore delegato Ashish Rajvanshi, hanno riferito le fonti.

Ha partecipato anche un dirigente del gruppo consultivo della Society of Indian Defence Manufacturers, che annovera tra i suoi membri oltre 500 produttori di armi e attrezzature militari, tra cui le divisioni di difesa dei conglomerati Tata Sons e Larsen & Toubro, e aziende statali come Bharat Electronics.

Nel 2024, riportava Reuters, una sussidiaria di Bharat Forge era tra le tre aziende indiane che esportavano proiettili di artiglieria in Europa, alcuni dei quali sono stati successivamente dirottati verso l’Ucraina, provocando una protesta diplomatica da parte di Mosca.

Le aziende indiane, tuttavia, sarebbero restie a stipulare nuovi accordi con la Russia a causa del rischio di sanzioni secondarie, ha affermato un dirigente indiano.

Sebbene l’India possa utilizzare la sensibilizzazione diplomatica e il lobbying per offrire una certa protezione dalle sanzioni, un funzionario della difesa indiana ha affermato che le aziende dovrebbero tenere conto dei rischi politici.

Anna Lotti

