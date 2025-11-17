SIRIA. Al Sharaa alla Casa Bianca: svolta nelle relazioni bilaterali e nuovo ruolo internazionale di Damasco 

Negli ultimi mesi, la Siria e gli Stati Uniti hanno attraversato un periodo di profondo cambiamento politico e diplomatico, segnando una svolta significativa nelle loro relazioni bilaterali dopo anni di tensioni, isolamento e sanzioni. Il Ministero degli Esteri siriano ha infatti chiarito che la fase attuale rappresenta un momento di cambiamento profondo nella politica statunitense verso la Siria, con Washington impegnata in un contatto diretto con il governo centrale di Damasco e nel rifiuto di qualsiasi progetto di divisione territoriale. Tale fase segna l’inizio di una cooperazione politica, militare ed economica basata sul rispetto reciproco e sulla sovranità nazionale.

In questo contesto si inserisce la storica visita del Presidente siriano Ahmed al Sharaa a Washington D.C., l’11 novembre, dove è stato accolto dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca. L’incontro, descritto da entrambe le parti come amichevole e costruttivo, ha rappresentato un momento di svolta nelle relazioni tra i due Paesi. I due presidenti hanno tenuto una sessione di colloqui in cui si è parlato delle relazioni bilaterali tra la Repubblica araba siriana e gli Stati Uniti e dei mezzi per rafforzarle e svilupparle, oltre a una serie di questioni regionali e internazionali di reciproco interesse. Durante il colloquio, tenutosi a porte chiuse e durato circa un’ora, Trump ha espresso ammirazione per la nuova leadership siriana e ha manifestato la disponibilità americana a sostenere la Siria nella fase di ricostruzione e sviluppo. All’incontro hanno partecipato il Ministro degli Esteri siriano, Asaad Hassan al Shaibani, e il Segretario di Stato americano, Marco Rubio.

Trump ha espresso fiducia nella leadership del Presidente al Sharaa, affermando di credere che il leader siriano possa guidare il suo paese verso la stabilità e il successo. Parlando dopo i colloqui con al-Sharaa alla Casa Bianca, Trump ha detto ai giornalisti: “Vogliamo vedere la Siria diventare un paese di grande successo e penso che questo leader possa riuscirci”. Trump ha descritto al-Sharaa come “un leader molto forte” e ha affermato che i due hanno raggiunto “un accordo” durante il loro incontro. “Viene da una situazione molto difficile. Vado d’accordo con il nuovo presidente della Siria e faremo tutto il possibile per garantire il successo della Siria”, ha affermato Trump, sottolineando il ruolo della Siria nei più ampi sforzi di pace in Medio Oriente. Il presidente degli Stati Uniti ha elogiato il popolo siriano definendolo “straordinario” e “di grande talento”, sottolineando i “grandi intellettuali, medici e avvocati” del Paese. “La Siria è un posto straordinario con persone fantastiche”, ha aggiunto. “Vogliamo vedere la Siria prosperare insieme al resto del Medio Oriente”. Trump ha anche affermato che al Sharaa “sta andando molto bene” e mantiene buoni rapporti con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Su indicazione del Presidente statunitense, si è tenuta una riunione di lavoro con la partecipazione del Segretario di Stato, del Ministro degli Esteri siriano e del Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, in cui è stato concordato di attuare l’accordo del 10 marzo, comprendente l’integrazione delle SDF nell’esercito siriano, a favore dell’unificazione delle istituzioni e della sicurezza nazionale. Gli Stati Uniti hanno inoltre riaffermato il loro sostegno al raggiungimento di un accordo di sicurezza con Israele e all’impegno congiunto per la stabilità regionale. Il Presidente Trump ha dichiarato di aver rimosso le sanzioni alla Siria su richiesta non solo di Turchia, ma anche di Israele.

Sul fronte economico, il Presidente statunitense ha espresso il sostegno del suo Paese agli sforzi per rilanciare e investire in Siria, sottolineando l’impegno di Washington a procedere con la revoca delle sanzioni imposte dal Caesar Act, il che consentirebbe maggiori opportunità di sviluppo e investimenti. L’incontro si è concluso con uno scambio di doni commemorativi tra le due parti, in un’atmosfera amichevole che riflette lo spirito di apertura e il desiderio condiviso di costruire un nuovo capitolo nelle relazioni siro-americane, basato sul rispetto reciproco e sugli interessi comuni dei due popoli amici.

Il vertice di Washington ha segnato anche l’inizio di una nuova fase economica: il Dipartimento del Tesoro, insieme ai Dipartimenti di Stato e Commercio, ha annunciato la sospensione del Caesar Act e la rimozione dei nomi del Presidente al-Sharaa e del Ministro dell’Interno Anas Khattab dalla lista delle sanzioni, in linea con la recente decisione approvata in sede di Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Queste misure, accolte favorevolmente dal Senato americano, mirano a sostenere la ricostruzione economica siriana e a creare una Siria stabile, unita e prospera. Dalla sospensione sono escluse alcune transazioni che coinvolgono Russia e Iran. La sospensione delle sanzioni sarà parziale per 180 giorni e sostituisce una precedente esenzione emessa il 23 maggio. Al contempo, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), che fa parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha imposto sanzioni a tre individui legati al gruppo libanese Hezbollah, tra cui un cittadino siriano e due cittadini libanesi. La nuova lista prende di mira il cittadino siriano Samer Kasbar, direttore di Hokoul SAL Offshore, una società di facciata di Hezbollah precedentemente sanzionata dagli Stati Uniti. Enab Baladi ha riportato che Kasbar è anche il vicepresidente del consiglio di amministrazione di The First Global Financial Investments Company, e ha anche presentato le sue dimissioni dal consiglio di amministrazione di Banca della Siria e del Golfo lo scorso marzo.

Nel corso della visita, il Presidente al-Sharaa ha incontrato la comunità siriana a Washington, ribadendo l’importanza dell’unità nazionale e del contributo dei siriani all’estero nel processo di ricostruzione del Paese. Ha inoltre elogiato il ruolo delle organizzazioni siro-americane nel rafforzare i legami con la patria e nel sostenere le cause nazionali.

Il vertice di Washington ha segnato un ulteriore passo in avanti confermato ufficialmente dall’Ambasciata degli Stati Uniti in Siria, che ha annunciato l’adesione di Damasco come 90° partner della Coalizione Internazionale contro l’lSIS. La Siria ha firmato una dichiarazione di cooperazione con la Coalizione internazionale, consolidando la propria partecipazione alla lotta al terrorismo internazionale. Il Ministro dell’Informazione siriano ha sottolineato come tale passo si inserisca nella nuova fase di diplomazia e di apertura che caratterizza la politica estera di Damasco. L’Inviato speciale degli Stati Uniti in Siria Tom Barrack ha definito tale adesione un momento cruciale nella storia del Paese. Durante un’intervista a Fox News, il Presidente al-Sharaa ha descritto la sua visita negli Stati Uniti come l’inizio di una nuova fase nelle relazioni internazionali della Siria, evidenziando che la cooperazione diretta con Washington è essenziale per affrontare le questioni relative alla sicurezza regionale e alla minaccia di Daesh. Ha tuttavia precisato che la questione del Golan, ancora occupato da Israele dal 1967, non è oggetto di negoziati diretti al momento, anche se gli Stati Uniti potrebbero in futuro svolgere un ruolo di mediazione. Nell’intervista ad Al-Sharq TV, al Sharaa ha inoltre sottolineato il consenso internazionale ottenuto dalla Siria, ringraziando i Paesi arabi ed europei – tra cui Arabia Saudita, Turchia, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Francia, Gran Bretagna e Italia – per il loro contributo nel processo di revoca delle sanzioni.

Infine, l’incontro storico della Casa Bianca ha concluso simbolicamente una lunga fase di isolamento politico per la Siria e ha aperto un nuovo capitolo fondato sulla cooperazione, sul rispetto reciproco e sulla costruzione di una pace duratura. La Siria, dopo anni di conflitto, torna così ad assumere un ruolo centrale nel Medio Oriente, pronta a collaborare con la comunità internazionale per garantire sicurezza, stabilità e prosperità.

Cristina Uccello

