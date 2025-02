TURCHIA. Ankara punta sul gas turkmeno

La Turchia importerà 1,3 miliardi di metri cubi (bcm) di gas naturale dal Turkmenistan entro la fine dell’anno, ha ribadito il ministro dell’energia Alparslan Bayraktar il 23 febbraio.

L’11 febbraio, il monopolista del gas naturale gestito dal governo turco Botas ha firmato un accordo con la sua controparte Turkmengaz per lanciare il 1° marzo il flusso di gas dal Turkmenistan alla Turchia tramite il gasdotto Turchia-Iran, riporta BneintelliNews. Il gasdotto ha una capacità annuale di 10 bcm. Durante i mesi invernali, l’Iran interrompe il gasdotto a causa delle esigenze interne.

Non sono stati forniti dettagli sui volumi annuali previsti di gas turkmeno. In dichiarazioni precedenti, Bayraktar ha affermato che la Turchia potrebbe acquistare fino a 2 bcm di gas all’anno dal Turkmenistan.

Successivamente, Bayraktar ha solo ribadito che la Turchia sta pianificando di importare 1,3 bcm di gas dal paese dell’Asia centrale, situato a nord-est dell’Iran, entro la fine del 2025.

Il Turkmenistan è al sesto posto al mondo per volume di riserve di gas, stimate per il paese in 7,5 trilioni di bcm. Ha prodotto 82 bcm e ne ha consumati 39 bcm nel 2023.

Il paese ha un contratto di esportazione di 45 bcm all’anno con la Cina, in base al quale i flussi di gas passano attraverso il Trans Asia Gas Pipeline (TAGP). Tuttavia, non è chiaro se la Cina stia acquistando l’intera quantità.

Nel 2023, la Turchia ha importato 50 bcm di gas, in calo dell’8% anno su anno rispetto ai 54 bcm del 2022. Le importazioni tramite gasdotto sono ammontate a 36 bcm, ovvero il 72% delle importazioni totali, mentre 14 bcm, ovvero il 28%, sono arrivati ​​come gas naturale liquefatto (GNL).

Botas è stata responsabile del 90% delle importazioni di gas della Turchia nel 2023. Un totale di 21 miliardi di metri cubi di gas sono arrivati ​​tramite TurkStream e Blue Stream dalla Russia, rappresentando una quota del 42% in totale, mentre l’Azerbaijan ha preso una quota del 20% fornendo 10 miliardi di metri cubi di gas tramite le condotte Southern Gas Corridor.

Le importazioni contrattuali di GNL dall’Algeria sono ammontate a 6 miliardi di metri cubi, ovvero il 12% delle importazioni. Sono state seguite dal gas convogliato dall’Iran all’11% con 5,4 miliardi di metri cubi.

Nel periodo gennaio-novembre 2024, la Turchia ha importato 45 miliardi di metri cubi di gas, di cui 35 miliardi di metri cubi tramite condotte oltre a 10 miliardi di metri cubi di GNL.

Nel 2023, la Turchia ha esportato 896 milioni di metri cubi di gas, di cui 371 mcm sono andati alla Bulgaria, 217 milioni di metri cubi alla Grecia, 206 milioni di metri cubi alla Svizzera e 102 milioni di metri cubi alla Romania.

Nel 2023, Botas ha firmato accordi di riesportazione di gas naturale con Moldavia (700 mcm/anno), Romania (1,5 bcm/anno), Bulgaria (1,5 bcm/anno) e Ungheria (275 mcm/anno).

Il governo turco afferma di essere sulla buona strada per produrre volumi significativi di gas dai giacimenti al largo della costa del Mar Nero.

Nel periodo gennaio-novembre 2024, la Turchia ha esportato 1,4 milioni di metri cubi di gas alla Bulgaria, oltre a 275 milioni di metri cubi all’Ungheria.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/