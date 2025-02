TURCHIA. Gas turkmeno per Ankara. O è gas iraniano?

Turchia e Turkmenistan hanno firmato un accordo che faciliterà il flusso di gas naturale turkmeno verso la Turchia. L’accordo, in base al quale il gas dovrebbe essere trasportato tramite condotte dal 1° marzo, è stato annunciato dal ministro dell’energia turco Alparslan Bayraktar l’11 febbraio.

L’accordo è stato firmato da due entità statali, l’operatore di condotte turco Botas e la turkmena Turkmengaz. Il gas fluirà nella rete turca del gas dall’Iran, il paese che si trova tra Turkmenistan e Turchia. Si pensa che il gas sarà in realtà iraniano, in altre parole, il Turkmenistan fornirà all’Iran settentrionale spedizioni di gas in cambio delle quali l’Iran esporterà volumi del proprio gas alla Turchia, riporta BneIntelliNews.

È ancora in discussione un possibile progetto per costruire un gasdotto attraverso il Mar Caspio dal Turkmenistan all’Azerbaijan. Da lì, il gas turkmeno potrebbe fluire verso la Turchia. Il gasdotto potrebbe avere la capacità di trasportare fino a 15 miliardi di metri cubi di gas all’anno.

“Con questo accordo, su cui lavoriamo da molti anni, faremo progredire ulteriormente la cooperazione strategica tra i due paesi, rafforzando al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale del nostro paese e della nostra regione”, ha affermato Bayraktar in una dichiarazione.

La Turchia, che ha pochissime risorse di gas proprie, consuma più di 50 miliardi di metri cubi di gas all’anno. Riceve gas tramite condotte da Russia, Azerbaigian e Iran, insieme a importazioni di gas naturale liquefatto da una serie di fornitori.

Non sono stati forniti dettagli sui volumi di gas che saranno spediti in Turchia in base all’accordo, ma, in precedenza, Bayraktar ha affermato che la Turchia potrebbe acquistare fino a 2 miliardi di metri cubi di gas all’anno dal Turkmenistan tramite l’attuale rete di gas iraniana. Il Turkmenistan ha affermato che questo livello di fornitura sarebbe possibile nella fase iniziale delle forniture previste.

La Turchia intende creare un hub del gas tramite il quale potrebbe riesportare gas da vari fornitori in Europa, tra cui ci sarebbe la Russia, sotto sanzioni per la guerra in Ucraina.

Insieme all’accordo sul gas con la Turchia, i funzionari turkmeni hanno fornito dettagli sui piani per espandere le esportazioni di elettricità all’Iran tramite una linea di trasmissione elettrica che collegherebbe la stazione idroelettrica di Mary in Turkmenistan a Mashhad, la seconda città iraniana più popolosa, situata nel nord-est del paese a circa 900 chilometri da Teheran. Le aziende iraniane probabilmente prenderebbero parte alla sua costruzione.

La Cina è attualmente di gran lunga l’acquirente dominante di gas turkmeno. Negli ultimi anni il Turkmenistan ha intensificato gli sforzi per diversificare i mercati di esportazione a cui può fornire gas. È stato firmato un accordo per fornire gas a un altro vicino dell’Iran, l’Iraq.

Tommaso Dal Passo

