LIBRI. Balcani: Trend Geopolitici 2025 

Balcani così vicini così lontani nella nostra percezione politica e geopolitica. Eppure sono i nostri dirimpettai, ci divide solo il Mar Adriatico.

Sembravano lontanissimi durante gli anni Novanta del Novecento, afflitti da guerre fratricide, guerre etnico-religiose che hanno spazzato via un’area unita da una storia millenaria seppur nelle divisioni religiose ed etniche che caratterizzavano l’impero Ottomano. Sarajevo era già nei libri di storia, per l’attentato che nel 1914 in cui restò ucciso il principe ereditario imperiale; a stento oggi nei libri di storia entra la tragedia dell’assedio di Sarajevo degli anno Novanta. Ancora meno si seguono le dinamiche dei paesi sorti dalle ceneri della Jugoslavia titina e dal sangue delle nuove guerre balcaniche di fine Novecento.

A questi paesi strategicamente importanti per il nostro Paese e non solo, che seguiamo da oltre 10 anni, abbiamo dedicato la nostra ricerca per comprendere dove stiano andando, i motivi delle crisi che vivono e gli eventuali loro riflessi.

Vi auguriamo una buona lettura.

Il testo può essere scaricato cliccando qui



Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/