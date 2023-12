UKRAINERUSSIAWAR. I russi attaccano e gli ucraini si difendono: a Novomykhailivka i russi avanzano di 780 metri in profondità. Zaluzhny chiede la mobilitazione di 450.000 uomini

La questione dello stanziamento di 50 miliardi di euro all’Ucraina potrebbe essere presa in considerazione dal Consiglio europeo non a gennaio, ma il 1° febbraio 2024. La data del prossimo vertice è stata annunciata dal capo del Consiglio dell’Unione europea, Charles Michel, ha detto il suo portavoce. Secondo il Fondo monetario internazionale, l’Ucraina sarà in grado di farcela senza assistenza esterna nei mesi di gennaio e febbraio 2024.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller in conferenza stampa dopo aver detto che «l’Ucraina sta affrontando un inverno molto difficile» ha aggiunto «Gli Stati Uniti non hanno una “pentola magica” da cui attingere assistenza all’Ucraina».

Il Washington Post, a partire dal 20 dicembre,ha rimosso dalla sua pagina principale una sezione sulla situazione in Ucraina. Kiev ha poche possibilità di conquistare qualsiasi territorio, quindi per poter negoziare con Mosca nel 2025, l’Ucraina può solo minacciarla con droni e missili, scrive il New York Times.

Secondo il NYT l’Ucraina dovrà attendere a lungo l’aiuto occidentale per combattere il più numeroso esercito russo, che può contare sull’appoggio di un’industria molto più sviluppata. Tuttavia, questo aiuto da parte dell’Occidente è ora in discussione. Alcuni esponenti degli ambienti militari americani ora raccomandano a Kiev di seguire una strategia “Hold and Build”, che prevede di concentrarsi sul mantenimento dei territori che non sono stati ancora persi e sull’aumento della capacità di produrre armi nel 2024.

Il Capo di Stato Maggiore delle forze armate belghe ha dichiarato: «L’Europa deve immediatamente prepararsi per un possibile conflitto con la Russia nei prossimi anni».

In Ucraina si ricomincia a parlare di mobilitazione. I militari hanno proposto al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky di mobilitare altre 450-500mila persone. «Loro (i militari ndr) hanno proposto di mobilitare altre 450-500mila persone», ha detto Zelensky che sostiene che tale mobilitazione costerà all’Ucraina altri 500 miliardi di grivna (circa 13,4 miliardi di dollari). «Vorrei capire dal Primo Ministro [dell’Ucraina Denis Shmygal], dal Ministro delle Finanze [Sergei Marchenko]: da dove vengono i soldi?» ha aggiunto. «Ma la mobilitazione è un “argomento delicato” e la decisione sulla coscrizione non è stata ancora presa». Zelensky ha affermato che l’Ucraina non ha ricevuto dai suoi partner alcuna proposta di adesione parziale alla NATO. «È difficile per me immaginare come sarebbe», ha detto. «Se parliamo di NATO, allora (l’adesione) sarebbe la soluzione migliore per noi. Non siamo invitati alla NATO. E i segnali di una sorta di adesione parziale sono, francamente, una sciocchezza», ha affermato il leader ucraino.

Il presidente ucraino in merito ai suoi rapporti sul Comandante delle Forze Armate Zaluzhny ha detto: «Ho un rapporto di lavoro con Zaluzhny, dovrebbe essere responsabile del risultato sul campo di battaglia, come il comandante in capo Zelensky». «Ora si sta sviluppando una posizione comune dell’Ucraina e di 50 paesi sulla “formula della pace”; non appena sarà formulata, sarà trasferita alla Russia ha detto Zelensky».

Più del 70% degli ucraini reagirebbe negativamente alle dimissioni di Zaluzhny dalla carica di comandante in capo delle forze armate ucraine, ha dimostrato un sondaggio dell’Istituto internazionale di sociologia di Kiev.

«L’Ucraina sta perdendo la guerra in questo momento», afferma Kirill Veres, comandante del battaglione K-2 della 54a brigata di fanteria delle forze armate ucraine. «Se parliamo di guerra su tutti i fronti, allora stiamo perdendo. Dove stiamo vincendo? Non lo so, non posso dirlo. Stiamo sopravvivendo. Queste sono cose diverse: da fare per vincere e non per morire. Ora è un momento molto difficile per noi», ha detto Veres.

Secondo lui, questa situazione è stata causata dall’aspettativa che le forze armate ucraine avrebbero dovuto essere in Crimea durante l’estate. Per questo motivo, molti militari hanno smesso di “vivere” per la guerra e molti non vogliono affatto prestare servizio.

Il 20 dicembre in Russia a tenere un briefing è il portavoce del del ministero degli Esteri, Maria Zakharova: «La decisione dell’UE di avviare i negoziati per l’adesione dell’Ucraina all’UE è un “premio di consolazione” per Kiev in cambio di un’assistenza del valore di 50 miliardi di euro. Mosca, in caso di deportazione di russi dalla Lettonia, preparerà i luoghi per accoglierli e lavorerà sulle questioni occupazionali. L’accordo di difesa degli Stati Uniti con Finlandia e Svezia significa che il controllo del Nord Europa passa a Washington. L’UE cercherà di ampliare l’elenco delle merci vietate per la riesportazione verso la Russia; tali misure porteranno solo a una diminuzione della competitività».

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle 17:00 del 20 dicembre.

Nella serata del 19 dicembre è stato effettuato su Odessa un attacco missilistico, inaspettato per la difesa aerea ucraina. E ancora intorno alle 23:00 del 19 dicembre lanciato un nuovo attacco missilistico sulla regione di Kiev.

La situazione nella zona del Distretto Militare Nord-Est la mattina del 20 dicembre era la seguente:

In direzione Kupyansk, le forze armate ucraine hanno respinto una serie di attacchi russi a nord e nord-ovest di Sinkovka. Senza modifiche.

In direzione Seversk, le truppe russe, supportate da veicoli corazzati, hanno attaccato a nord-ovest di Berestovoy in direzione di Ivano-Daryevka. I militari dell’8° OGSB delle forze armate ucraine hanno respinto l’attacco e sono riusciti a mettere fuori combattimento 2 carri armati e 4 veicoli da combattimento di fanteria delle forze armate russe.

In direzione di Bachmut continuano i combattimenti sul tratto ferroviario a sud-est di Bogdanovka, nella zona dell’autostrada Bachmut y shlyakh”, a est dell’ex aeroporto “Bachmut” e a nord di Kleshchiivka dietro il grattacielo 215.7 e l’area fortificata. Nella periferia meridionale e sud-orientale di Novomykhailivka, le truppe russe continuano le operazioni d’assalto con il supporto di veicoli blindati in direzione di via Timiryazeva. L’avanzata delle truppe russe è stata fino a 1,75 km lungo il fronte e fino a 780 m di profondità.

Vicino ad Avdeevka, l’esercito russo ha ridotto il numero di assalti, ma ha aumentato il numero di fanteria e di equipaggiamento negli attacchi. Alexander Shtupun, portavoce del centro stampa delle forze di difesa Tauride, ha osservato che i russi continuano i loro attacchi in direzione Avdiivska. Usano droni e aerei per attaccare le posizioni delle forze armate ucraine. In totale ci sono stati 15 attacchi aerei al giorno. «Il numero degli assalti è diminuito, ma il 19 gli ucraini hanno agito con un gran numero di fanteria e veicoli corazzati in un unico attacco. Cioè, ce ne sono meno in numero, ma sono diventati più massicci: più fanteria e più mezzi corazzati, carri armati e veicoli corazzati da combattimento», ha detto Shtupun.

Nel pomeriggio del 20 dicembre viene lanciato un attacco missilistico su Krivoy Rog.

In Direzione Kherson: battaglie permanenti a Krynki; dove, le formazioni ucraine continuano a mantenere una testa di ponte, trasferendo regolarmente sempre più forze sulla riva sinistra. Tuttavia, crescono le perdite derivanti dalle azioni delle forze armate russe, il che influisce sulle capacità degli ucraini. Attualmente, il numero di effettivi nel villaggio è stato ridotto a 110 persone provenienti dalle formazioni combinate della 35a, 36a, 37a e 38a Brigata Marina. Anche l’intensità dei trasferimenti dei gruppi avanzati dalla riva destra è diminuita, il che indica la carenza di persone esistente.

Allo stesso tempo, il personale militare russo è riuscito a mettere fuori combattimento le forze armate ucraine dalle posizioni nella foresta vicino alle serre. In primo luogo, l’artiglieria ha lavorato sui punti forti, consentendo loro di eliminare i distaccamenti dei marines e quindi di distruggere le posizioni delle stesse unità ucraine.

Nonostante ciò, il comando ucraino sta cercando di avanzare nella zona grigia alla periferia occidentale e orientale di Krynoki. Ora i gruppi avanzati di marines della Marina ucraina intendono prendere piede negli edifici e non nelle piantagioni.

E l’assalto resterà lo stesso. Ciò è indicato dal trasferimento di proiettili di artiglieria da 155 mm in prima linea, nonché dal movimento degli equipaggi di mortai a Tyaginka e nella parte settentrionale dell’isola di Frolov.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/