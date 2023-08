SUDAFRICA. Nascono i BRICS plus, in vista agenzia di rating BRICS+

Il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato ufficialmente l’espansione dei BRICS: «Abbiamo deciso di invitare Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti a diventare membri a pieno titolo dei BRICS. La loro adesione inizierà il 1 giugno 2024».

L’espansione dei BRICS non sarà limitata a una sola fase. Ramaphosa ha inoltre affermato che i leader dei BRICS hanno incaricato i ministeri delle Finanze e le banche centrali dei rispettivi paesi di esplorare la possibilità di lanciare strumenti e piattaforme di pagamento basati sulle valute nazionali.

I paesi BRICS sono preoccupati per gli attuali conflitti globali e sostengono soluzioni pacifiche attraverso il dialogo, ha aggiunto il presidente del Sudafrica. Alla testata radiofonica Ubuntu il ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandor ha dichiarato: «Oggi ai BRICS si uniscono sei paesi. A loro volta, 23 stati – compresi quelli già accettati – hanno già espresso il desiderio di aderire al blocco economico: Algeria, Argentina, Bangladesh, Bahrein, Bielorussia, Bolivia, Cuba, Egitto, Etiopia, Honduras, Indonesia, Iran, Kazakistan, Kuwait, Marocco, Nigeria, Palestina, Arabia Saudita, Senegal, Tailandia, Emirati Arabi Uniti, Venezuela e Vietnam».

Il presidente Vladimir Putin, in un discorso al forum BRICS, del 22 agosto aveva detto che una significativa pressione inflazionistica nel mondo è causata dal comportamento irresponsabile di un certo numero di paesi. Proprio per far fronte all’inflazione globale i BRICS hanno discusso della valuta commerciale, alternativa al dollaro.

I paesi BRICS stanno discutendo la possibilità di creare un’unità di conto comune alternativa al dollaro, ha detto il ministro delle finanze russo Anton Siluanov durante il Vertice. «Questa può essere un’unità di conto per i paesi membri del BRICS. Non una moneta unica come nell’UE, ma un’alternativa al dollaro, in cui il costo delle consegne di materie prime può essere indicato così come parametri di riferimento per alcuni beni in modo da non dipendono dalla moneta unica o da un centro emittente che emette banconote in un modo che nessuno sa come», ha detto il ministro. Il presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da Silva ha già espresso il suo sostegno alla valuta commerciale per i paesi BRICS.

La Cina durante la kermesse ha affermato che i paesi africani preferiscono l’industrializzazione alle infrastrutture. «I paesi africani vogliono che la Cina sposti la sua attenzione dalla costruzione di infrastrutture nel continente all’industrializzazione locale», ha detto martedì il principale diplomatico africano cinese in un briefing a margine del vertice BRICS in Sud Africa, Wu Peng.

«L’integrazione africana si sta già intensificando e molti paesi africani hanno chiesto di considerare uno spostamento della nostra attenzione», ha detto Wu Peng, direttore generale del dipartimento cinese degli affari africani presso il ministero degli Esteri. Wu ha affermato che il cambiamento è necessario soprattutto considerando l’accordo di libero scambio continentale dell’Africa, lanciato all’inizio del 2021 e destinato a consentire ai paesi africani di commerciare senza dazi in futuro.

E proprio Sud Africa e Cina hanno siglato accordi energetici durante il vertice BRICS. Il 23 agosto il Sudafrica e la Cina hanno firmato accordi riguardanti la tecnologia delle emissioni, la trasmissione e distribuzione di elettricità e l’energia nucleare. Gli accordi fanno parte degli sforzi del governo sudafricano per porre fine ai tagli record di energia elettrica che rappresentano un grave ostacolo alla crescita economica.)

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha difeso i legami più stretti con i paesi africani durante il suo discorso al BRICS Business Forum martedì a Johannesburg. «Il Brasile è tornato nel continente che non avrebbe mai dovuto lasciare. L’Africa offre vaste opportunità e un enorme potenziale di crescita», ha affermato il presidente brasiliano.

«I BRICS hanno un’opportunità unica di modellare la traiettoria dello sviluppo globale. Voi, imprenditori, fate parte di questo sforzo. I nostri paesi insieme rappresentano un terzo dell’economia mondiale».

Il 24 agosto al vertice BRICS hanno stabilito la metodologia di utilizzo delle valute nazionali nel commercio internazionale, nonché tra i paesi del gruppo. Il tutto inserito nella Dichiarazione di Johannesburg in seguito ai risultati del 15° vertice.

Vladimir Putin si è congratulato con i nuovi paesi che hanno aderito ai BRICS per aver aderito all’associazione. Il Presidente ha assicurato che la Russia continuerà a lavorare per espandere l’influenza dell’associazione nel mondo. Il Presidente della Federazione Russa ha inoltre affermato: «La moneta dei BRICS è molto complessa, ma ci muoveremo in questa direzione; Non è stato facile raggiungere un accordo sulla dichiarazione finale dei BRICS, inclusa la questione dell’espansione; Il Presidente del Sud Africa ha mostrato abilità diplomatica nel discutere questioni di espansione».

Il primo ministro indiano Narendra Modi al vertice dei BRICS a Johannesburg ha annunciato un’importante decisione: «pieno sostegno all’espansione dei membri dei BRICS nell’anniversario dell’organizzazione». Separatamente, Modi ha aggiunto che l’inclusione di nuovi membri rafforzerà ulteriormente i BRICS e darà nuovo slancio agli sforzi per unire i paesi, di cui tutte le istituzioni del mondo hanno bisogno di sentire per adattarsi a un mondo che cambia.

Modi ha anche celebrato il completamento con successo della missione lunare, ringraziando gli scienziati indiani e coloro che si sono congratulati con l’India per il lander lunare. Secondo lui, questo è il successo non di un paese, ma di tutta l’umanità, e un evento significativo per l’intera comunità scientifica.

Anche la Cina si congratula con i nuovi membri dei BRICS e vede «la loro accettazione come un nuovo punto di partenza per l’alleanza», Xi Jinping. Intervenendo all’incontro finale del vertice BRICS in Sud Africa, il leader della Repubblica popolare cinese si è congratulato a nome suo e del suo Paese con i nuovi membri dell’unione: Argentina, Egitto, Etiopia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Iran. Ha sottolineato gli sforzi compiuti per questo passo dai BRICS e dal suo attuale presidente del Sud Africa.

Il politico ha sottolineato che i paesi BRICS sono responsabili della stabilità e della sicurezza mondiale. L’ammissione di nuovi membri alla famiglia BRICS conferirà nuove qualità al meccanismo di interazione nello sviluppo della pace e della stabilità, al quale l’alleanza tende, realizzando la sua missione.

A seguito del 15° vertice, i paesi BRICS hanno adottato la Dichiarazione di Johannesburg. Si è tenuto anche un consiglio d’affari dell’associazione, al quale hanno preso parte 750 persone provenienti dai paesi BRICS e da altre potenze di tutto il mondo. Il vertice aveva lo scopo di attrarre investimenti, promuovere la cooperazione e presentare opportunità al continente africano.

I leader dei paesi BRICS hanno inoltre osservato: «L’associazione lavora per riformare il sistema globale multilaterale, superare le differenze e le controversie attraverso il dialogo e consultazioni inclusive affinché i BRICS svolgano un ruolo costruttivo nella costruzione di un consenso globale; I BRICS hanno aperto un nuovo capitolo nella loro storia e lavoreranno per un nuovo mondo più giusto; Il PIL dell’associazione sarà il 37% del PIL mondiale in termini di parità di potere d’acquisto, i BRICS rappresenteranno il 46% della popolazione mondiale».

Al fine di ridurre la volatilità del mercato, si è deciso di prendere in considerazione l’uso delle valute nazionali, nelle quali svolgeranno un ruolo importante la NDB, le organizzazioni finanziarie e le banche centrali dei paesi membri dell’associazione. L’inclusione di nuovi membri servirà a rafforzare ulteriormente i BRICS come organizzazione e dare nuovo slancio agli sforzi dell’associazione.

«Oggi», ha affermato Sergey Storchak, vice ministro russo delle Finanze «ci sono tutti i presupposti per riprendere il dibattito attivo sulla creazione dell’agenzia di rating BRICS (…) Se ci sforziamo di espandere l’uso delle valute nazionali, è logico formare un’agenzia di rating BRICS che emetterà rating nelle valute locali», ha detto Storchak.

Antonio Albanese