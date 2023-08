PETROLIO. Niger, Nigeria e i furti di greggio

L’inviato dell’ECOWAS in Niger afferma che l’incontro con la giunta è stato “fruttuoso”. L’ex presidente della Nigeria, Abdulsalami Abubakar, che ha guidato una missione del blocco regionale dell’Africa occidentale ECOWAS in Niger per negoziare con i golpisti durante il fine settimana, ha detto martedì che la visita è stata “molto fruttuosa” e che spera che la crisi possa essere risolta attraverso la diplomazia.

Ma a quanto pare, in Niger i problemi non sono solo di carattere politico ma anche economico e coinvolgono anche la Nigeria: Shell Nigeria indaga su una possibile perdita dell’oleodotto Trans Niger. L’attività nigeriana di Shell sta indagando su una possibile perdita nel suo oleodotto Trans-Niger (che significa stato del Niger in Nigeria), che attraversa la comunità di Bodo nello stato di Rivers, dopo essere stata allertata del potenziale problema il 18 agosto.

I furti di petrolio e il sabotaggio degli oleodotti sono comuni nel cuore della produzione petrolifera meridionale della Nigeria, con la Shell che attribuisce la maggior parte delle fuoriuscite al vandalismo degli oleodotti e allo sfruttamento illegale del greggio. L’oleodotto da 180.000 barili al giorno è uno dei due condotti che esportano il greggio Bonny Light dalla Nigeria.

«Stiamo lavorando con la comunità e le altre parti interessate per garantire di poter esaminare e risolvere in sicurezza questa situazione», ha affermato il portavoce dell’azienda. L’indagine sull’oleodotto Trans Niger arriva pochi giorni dopo che un altro oleodotto Shell in Nigeria ha ripreso le esportazioni.

Nel frattempo l’ex ministro del Petrolio nigeriano è accusato di corruzione da parte del Regno Unito. La polizia britannica afferma di aver accusato un ex ministro del petrolio nigeriano, Diezani Alison-Madueke, di reati di corruzione. La National Crime Agency del Regno Unito ha affermato di sospettare che avesse accettato tangenti in cambio dell’aggiudicazione di contratti multimilionari nel settore petrolifero e del gas.

Alison-Madueke, ex presidente dell’Opec, ha prestato servizio nell’amministrazione dell’ex leader nigeriano Goodluck Jonathan dal 2010 al 2015. È sospettata di aver beneficiato di decine di migliaia di dollari in contanti, di voli con jet privati, di vacanze di lusso per la sua famiglia e dell’utilizzo di numerose proprietà londinesi. La polizia dice che attualmente vive a Londra e comparirà in tribunale a ottobre.

