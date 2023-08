BRICS. Si fa la fila per entrare alla Corte dei Paesi emergenti

Più di 15 paesi hanno espresso interesse ad aderire ai Brics. Tra i potenziali candidati figurano Argentina, Messico, Turchia, Senegal, Iran e Indonesia, oltre ad Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Egitto, Emirati Arabi Uniti e Tunisia.

Le monarchie del Golfo, un tempo indiscutibilmente allineate agli Stati Uniti, sebbene ancora fortemente dipendenti dalle garanzie di sicurezza statunitensi, stanno ora cercando una maggiore autonomia strategica da Washington, riporta Mee.

Esempi degni di nota includono il recente ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Arabia Saudita e Iran in un accordo mediato dalla Cina, e la decisione della Lega araba di riammettere la Siria, grazie soprattutto a un’iniziativa sponsorizzata dagli Emirati Arabi Uniti. Ciò nonostante il rifiuto dei leader occidentali di trattare con Bashar al-Assad, apertamente allineato con Mosca nel conflitto in Ucraina.

Chiaramente, gli Stati del Golfo oggi sono impegnati a mantenere buone relazioni con i loro vicini, anche se ciò significa scuotere alleanze tradizionali.

Pertanto, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein e l’Egitto – il cui governo mantiene stretti legami con Riyadh e Abu Dhabi – sperano tutti di sfruttare il vuoto di potere creato dal conflitto Russia-Ucraina, per rompere i ranghi con i loro alleati storici ed espandere la loro influenza sulla scena globale in rapido cambiamento.

In questo fluido contesto si inserisce l’offerta Brics. La Brics New Development Bank (Ndb), con sede a Shanghai, in Cina – che si considera un’alternativa alla Banca mondiale e al Fondo monetario internazionale – ha così ammesso gli Emirati Arabi Uniti nel settembre 2021 e, più recentemente, l’Egitto, nel marzo 2023.

E ora è il turno dell’Arabia Saudita. Il regno ha espresso interesse a richiedere un prestito e ad aderire alla Ndb in un futuro non troppo lontano.

All’ultimo incontro dei ministri degli Esteri dei Brics, Faisal bin Farhan al-Saud ha sottolineato che il regno è il più grande partner commerciale del blocco Brics in Medio Oriente, con scambi con i paesi Brics che sono aumentati da 81 miliardi di dollari nel 2017 a 128 miliardi di dollari nel 2017. 2021. L’anno scorso la cifra è balzata a oltre 160 miliardi di dollari.

Nell’agosto 2022, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha espresso il desiderio che il suo paese si unisse ai Brics. La richiesta di adesione dell’Algeria è stata ufficialmente approvata da Russia e Cina.

Il presidente algerino ha sostenuto che l’adesione ai Brics, “potenza economica e politica”, allontanerebbe l’Algeria, considerata “pioniere del movimento dei non allineati”, dall’attrazione dei due poli.

L’Algeria ha presentato ufficialmente domanda di adesione il mese scorso. A differenza delle candidature alla monarchia del Golfo, la richiesta di adesione dell’Algeria è più politica che economica. Con il panorama internazionale notevolmente evoluto e il concetto di “terzo mondo” che ha lasciato il posto a quello di “sud del mondo”, Algeri vede il gruppo delle potenze emergenti come la reincarnazione del movimento dei non allineati, di cui era alfiere.

Le ambizioni dell’Algeria di riformare il sistema internazionale sono sempre state parte del suo DNA diplomatico.

Almeno per ora, l’alleanza Brics è ancora principalmente definita da standard economici e, nonostante l’impegno di Tebboune di accelerare le riforme economiche, Algeri sarà difficilmente spinta a realizzarle.

La mancanza di diversità economica dell’Algeria e i livelli relativamente bassi di scambi commerciali con gli stati membri del Brics (Cina a parte) potrebbero mettere la sua candidatura nel dimenticatoio, a vantaggio delle monarchie del Golfo e persino dell’Egitto, che rappresenta un mercato di 109 milioni di persone.

In primavera anche la Tunisia ha espresso il proprio interesse ad aderire ai Brics, sebbene non abbia ancora presentato una richiesta formale. Tunisi è impantanata da anni in una profonda crisi economica che è peggiorata dal 2021. Lo scorso anno il debito nazionale del paese ha raggiunto l’80% del PIL e il governo tunisino si trova ad affrontare una grave crisi finanziaria.Tunisi è costretta a chiedere aiuti alle istituzioni internazionali, ma il presidente Kais Saied è riluttante ad accettare condizioni e riforme di bilancio impost dall’Fmi.

I tradizionali alleati occidentali della Tunisia non sono affatto propensi a offrire un sostegno incondizionato, considerando il colpo di stato costituzionale del presidente nell’estate del 2021, considerato un grave attacco alle conquiste democratiche del paese.

E anche se il mese scorso è stato raggiunto un accordo finanziario sull’immigrazione, che ha reso Tunisi il gendarme di fatto del Mediterraneo in cambio degli aiuti dell’UE, l’importo era tristemente inadeguato data la portata della crisi.

Il governo tunisino, quindi, sembra determinato a chiedere aiuto ad organizzazioni alternative, tra cui i Brics e la sua Ndb. I paesi Brics, Cina in testa, vedono l’approccio tunisino in una luce favorevole.

Toccherà ai Brics trovare un accordo sui criteri politici ed economici per l’ammissione dei nuovi membri a partire già dal meeting sudafricano.

