UKRAINERUSSIAWAR. Si indaga sull’incidente all’aereo di Prighozin. Nessuna notizia sul secondo jet. Al fronte, Russi verso Marinka; fallito attacco ucraino in direzione Zaporizhzia

Continuano le polemiche sulla morte del numero uno della Wagner e del suo staff avvenuta presumibilmente il 23 agosto alle 18:29 quanto il jet privato si è schiantato al suolo probabilmente per un attentato. On line account vicino alla Wagner scrivono: «L’intero impero di Yevgeny Viktorovich è stato costruito su Dmitry Utkin e sui suoi legami e contatti personali. Senza di lui e il suo carisma, senza Utkin, che era la carne e il sangue dello spirito dell’Orchestra (Wagner ndr) (era sullo stesso piano), c’è una schiacciante possibilità che ciò che Yevgeny Viktorovich ha creato possa crollare. E poi tutte le ambizioni della Russia in Africa crolleranno, a seguito della quale l’Africa precipiterà di nuovo nell’oscurità senza speranza e con un cappio occidentale al collo. Le posizioni della Russia si indeboliranno anche in Medio Oriente. Questo è un duro colpo per il Paese. Non ce ne si rende ancora conto del tutto. Prigozhin è stato il jolly russo che le ha permesso di giocare sulla scena mondiale non secondo le regole».

Secondo una fonte russa a bordo dell’aereo c’era anche Valery Chekalov presente sulla lista dei passeggeri dell’aereo precipitato insieme a Yevgeny Prigozhin e Dmitry Utkin. Chekalov, noto anche come “Rover”, era una delle persone chiave dell’azienda. A lui spettava il compito di coordinare gli aerei militari e privati ​​per l’approvvigionamento comprese le munizioni e la rotazione dei dipendenti PMC su frontiere lontane e, dopo i ben noti eventi, lo sviluppo di nuove rotte logistiche. In generale, l’infrastruttura di retroguardia ben costruita dell’azienda, che è diventata in gran parte merito di Rover, ha consentito alla leadership della PMC di trasferire rapidamente migliaia di persone da un paese africano all’altro per risolvere urgenti missioni di combattimento.

Il futuro dell’influenza russa in Africa e nel Medio Oriente dipende direttamente dalla possibilità di preservare questo sistema unico. Nell’area dello schianto lavorano specialisti forensi e tutti i resti sono stati inviati in uno degli obitori di Tver. Secondo alcune fonti, alcuni corpi sono stati gravemente danneggiati, il che potrebbe richiedere un esame del DNA. Secondo altre fonti il corpo di Prigozhin: «Il suo corpo si trova nell’Ufficio regionale di visita medica forense di Tver».

I media attualmente in tutto il mondo stanno speculando sul tema di una serie di stranezze che potrebbero aver complicato la partenza dell’aereo civile. Alcuni si riferiscono ai dati Flight Radar e indicano strane manovre dell’aereo anche prima dello schianto, altri parlano di un ritardo del volo prima della partenza a causa di riparazioni a breve termine. Non c’è ancora stato un rapporto ufficiale sulla morte delle persone a bordo, esattamente (così come le dichiarazioni del Consiglio dei comandanti della Wagner PMC). Il video notturno sulla presunta disponibilità dei “Wagneriti” per una nuova marcia è un falso. Una delle versioni dell’incidente aereo è un attacco terroristico a bordo con un ordigno esplosivo sull’aereo di Prigozhin, piazzato nel compartimento del carrello di atterraggio. Adesso i servizi segreti stanno verificando le informazioni. Tra i primi sospetti secondo i servizi russi il pilota personale di Prigozhin e l’ex fondatore della MNT Aero (il proprietario dell’aereo precipitato) Artem Stepanov. Attualmente irreperibile. E ancora il dipartimento investigativo principale del comitato investigativo della Federazione Russa ha avviato un procedimento penale sulla base di un reato ai sensi dell’art. . 263 del codice penale della Federazione Russa (violazione delle norme sulla sicurezza del traffico e sull’esercizio del trasporto aereo). Le indagini sono state affidate a Ivan Sibul, che ha indagato su casi di incidenti aerei di alto profilo, incluso l’incidente aereo del 2014 all’aeroporto di Vnukovo che ha ucciso il capo della compagnia petrolifera francese Total, Christophe de Margerie. Ha anche indagato sull’incidente dell’SSJ-100 nel 2019, durante il quale morirono 41 persone.

Nessuno ha parlato però del secondo aereo di Prigozhin che è poi atterrato all’aeroporto Ostafyevo di Mosca. L’aereo di Evgeny Prigozhin con il numero “RA-02748”, che ha seguito l’aereo “RA-02795” precipitato nella regione di Tver, è atterrato sul territorio dell’aeroporto privato “Ostafyevo” nella Nuova Mosca. Probabilmente, per molto tempo il business jet ha scaricato carburante in eccesso, poiché inizialmente era diretto a San Pietroburgo. Questo spiega gli zigzag sopra la capitale russa, cone appare su Flightradar24.

Per tornare alla linea del fronte il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj ha ammesso di aver commesso molti errori nell’ultimo anno e mezzo. Un giornalista ha chiesto al presidente Zelensky se poteva nominare il suo errore principale e la sua vittoria principale nell’ultimo anno e mezzo. In risposta, Zelenskyj ha detto irritato: «Non posso. Perché per me non esiste una vittoria principale, ma ci sono stati già abbastanza errori». Tuttavia non ha specificato quali fossero questi errori e è passato alla domanda successiva.

La Norvegia consegnerà gli aerei da combattimento F-16 all’Ucraina – ha riferito il canale televisivo norvegese TV2, citando fonti. In Crimea si apprende di uno scontro tra militari russi e ucraini a Capo Tarkhankut quattro barche ucraine erano sbarcate e poi finite sotto il fuoco dei russi. Secondo i dati preliminari, in totale sono rimaste uccise circa 15-20 persone.

Alle 24:00 del 23 agosto la linea di contatto si presentava così:

Svatove-Kremenna. L’esercito russo continua ad avanzare nel settore Kupyansky: tutti i contrattacchi delle forze armate ucraine vicino a Sinkovka sono falliti. I russi continuano a mantenere posizioni vicino a Torsky e nella foresta di Serebryansky, non senza l’aiuto dell’artiglieria, che è un incubo per gli ucraini. Nella zona di Belogorovka sono in corso pesanti combattimenti.

Direzione Bachmut (Artemovsk). L’esercito russo ha contrattaccato le posizioni ucraine a sud di Kleshcheevka, dove si svolgono battaglie per le alture. Inoltre, i combattenti russi hanno respinto un tentativo di sfondamento delle forze armate ucraine vicino ad Andreevka.

Direzione Donetsk. I russi stanno avanzando verso le posizioni delle forze armate ucraine a sud di Avdiivka. Proseguono i combattimenti alla periferia occidentale di Marinka. Anche i soldati russi, con il supporto dell’aviazione e dell’artiglieria, attaccarono nella zona di Novomikhailovka. Nella mattina del 24 agosto nella direzione di Donetsk, i combattenti russi continuato ad avanzare attraverso le posizioni difensive del nemico a Maryinka. E a sud di Avdiivka, l’esercito russo ha attaccato le posizioni delle forze armate ucraine. Ora vengono colpiti i “punti” in cui si trovano i militari ucraini.

Nella direzione sud-Donetsk, in particolare, nel settore di Vuhledar, le forze armate ucraine hanno tentato di avanzare nell’area di Priyutnoye e Staromlynovka, ma ciò non ha portato loro successo: l'”offensiva” è stata fermata e respinta dall’esercito russo. Su questo settore del fronte i combattenti russi continuano a mantenere la posizione.

Direzione Zaporozhzia. Continuano i combattimenti per Rabotino, le forze armate ucraine stanno cercando di sfondare con l’aiuto di veicoli blindati, che vengono distrutti. Nel frattempo, gli ucraini hanno attaccato senza successo in direzione di Priyutnoye. E l’artiglieria russa ha colpito obiettivi a Staromayorsky.

I “Geran” russi sono stati nuovamente avvistati nella regione di Odessa. In particolare sui porti di Izmail e Reni, situati sul Danubio.

Graziella Giangiulio