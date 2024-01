COREA DEL NORD. Kim Jong-Un vieta di parlare lo slang sudcoreano

Secondo un recente rapporto, più di 17 giovani nordcoreani sono stati perseguiti per aver guardato video non autorizzati e aver usato lo slang sudcoreano nel 2023, mentre il regime rafforzava il suo controllo su quasi ogni aspetto della vita delle persone.

Nel suo rapporto annuale mondiale, World Report, Human Rights Watch, ripreso da The Korea Times, ha affermato che la Corea del Nord “rimane uno dei paesi più repressivi al mondo” poiché Kim Jong-un continua a ricorrere alla tortura, alle esecuzioni e ad altre pratiche per rafforzare la presa sul potere.

Citando i defezionisti nordcoreani, Hrw ha detto che 17 giovani nordcoreani sono stati perseguiti l’anno scorso per aver guardato video non autorizzati, probabilmente provenienti dalla Corea del Sud, e per aver utilizzato un linguaggio in stile sudcoreano.

Stando a Hrw, ”il leader del gruppo è stato condannato a 10 anni di lavori forzati (…) In un altro caso, giovani atleti sono stati condannati a 3-5 anni per aver utilizzato il vocabolario sudcoreano”.

Le autorità nordcoreane hanno inoltre approvato l’uso di processi pubblici ed esecuzioni per “risvegliare le masse”, aggiunge Hrw. Il consumo di qualsiasi contenuto multimediale creato al di fuori del Paese è illegale. Ma i disertori affermano che le sanzioni sono particolarmente severe per coloro che possiedono o distribuiscono contenuti dal Sud.

La Corea del Nord è famosa per il suo estremo isolamento, un ambiente creato dal regime per fare il lavaggio del cervello alla sua popolazione. Ma la posta in gioco per attraversare il confine è ora più alta che mai.

Il governo ha adottato la politica di sparare a vista per chiunque raggiunga il confine settentrionale, in vigore dall’agosto 2020. Altre violazioni delle leggi sulla quarantena comportano sanzioni severe, persino la morte.

Questa scoperta è coerente con un libro bianco pubblicato all’inizio di questa settimana dal Korea Institute for National Unification, think tank statale sudcoreano. Citando un testimone oculare fuggito dalla Corea del Nord l’anno scorso, gli studiosi hanno affermato in quel documento che una persona è stata giustiziata pubblicamente per aver violato le regole sulla pandemia.

La combinazione tra la crisi sanitaria globale e l’espansione dell’intervento statale ha aggravato la già grave carenza di cibo e di altri beni di prima necessità in Corea del Nord, come mostra il World Report.

“Hanno avuto un impatto negativo sulla capacità dei cittadini nordcoreani di svolgere attività economiche di base, peggiorando in generale i loro diritti al cibo, alla salute e a uno standard di vita adeguato”, afferma il rapporto. “Sono stati segnalati casi di una campagna di vaccinazione di massa e di un secondo ciclo di vaccinazioni per il COVID-19 nella provincia di Pyongan Settentrionale, nel porto di Nampo e a Pyongyang nel settembre 2022. Tuttavia, non sono disponibili numeri ufficiali di persone vaccinate”, si afferma nel rapporto.

Lucia Giannini

