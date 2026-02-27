STATI UNITI. Non passa il decreto d’urgenza sulla sicurezza degli elicotteri militari

Il 24 febbraio 2026, la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha votato 264-133 contro l’approvazione definitiva dell’Helicopter Operations Transparency and Oversight Act, non riuscendo a raggiungere la maggioranza dei 2/3 richiesta in base alla sospensione delle regole, nonostante il disegno di legge fosse già stato approvato dal Senato.

Poiché il disegno di legge era sospeso, erano necessari 290 voti a favore per l’approvazione con tutti i membri presenti. 264 voti a favore rappresentavano la maggioranza semplice, ma non la soglia della supermaggioranza. L’assenza dei Democratici e il limitato sostegno interpartitico hanno giocato un ruolo decisivo nel fallimento.

L’Helicopter Operations Transparency and Oversight Act è stato introdotto nel 2025 in un contesto di maggiore controllo sulla sicurezza degli elicotteri militari, sui voli classificati, sulla reportistica di prontezza e sulla supervisione a seguito di diversi incidenti di elicotteri di alto profilo. Il disegno di legge è stato promosso dai membri della Commissione per i Servizi Armati del Senato, che sostenevano la necessità del Congresso di ampliare la rendicontazione del Pentagono sulle missioni degli elicotteri non militari, sui parametri di prontezza per la manutenzione, sulle eccezioni per l’addestramento, sulle indagini sugli incidenti e su alcuni programmi di aviazione ad accesso speciale.

Dopo emendamenti che hanno limitato alcuni aspetti della divulgazione di informazioni classificate, il Senato ha approvato il disegno di legge all’inizio del 2026 con il sostegno bipartisan. Alla Camera dei Rappresentanti, i leader hanno scelto di sospendere il regolamento per accelerarne l’esame, anziché farlo passare attraverso la Commissione per il Regolamento. Prima del voto, il Dipartimento della Difesa ha avvertito che la versione della Camera creava stime di bilancio irrisolte e avrebbe potuto portare alla divulgazione di dati riservati sulla prontezza degli elicotteri e sui modelli in uso, con ripercussioni in particolare sulle unità di aviazione per operazioni speciali.

Il Dipartimento ha inoltre sostenuto che le scadenze per la conformità avrebbero dirottato i finanziamenti dalle ore di volo e dalla manutenzione a livello di deposito alle infrastrutture di rendicontazione.

I Repubblicani hanno votato a stragrande maggioranza a favore. I Democratici hanno votato contro e altri erano assenti. Gli oppositori hanno citato rischi per la sicurezza operativa e la duplicazione degli attuali obblighi di segnalazione previsti dal National Defense Authorization Act.

Maddalena Ingrao

