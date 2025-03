STATI UNITI. Il gioco dei dazi di Trump metterà in ginocchio gli States

Trump ha annunciato con una certa enfasi che dal 4 marzo avrebbero iniziato ad essere applicati dazi del 25% sulle importazioni di beni dal Canada e dal Messico. Il periodo di grazia di 30 giorni sta per scadere. Trump è anche pronto ad espandere la tariffa del 25% non solo sulle auto europee, ma in generale su tutti i beni provenienti dall’Ue.

Dal 2 aprile, i dazi totali sulle merci cinesi importate saranno del 20%. La Cina non è rimasta a guardare e ha imposto un dazio maggiorato del 15% sull’importazione di GNL e carbone americano nel suo Paese. Sostanzialmente gli Stati Uniti hanno imposti dazi del 10%, la Cina del 15% e Trump ha rilanciato al 20%.

Alcuni analisti russi hanno proposto di aprire le scommesse per dazi al 100% sui prodotti provenienti dagli Stati Uniti. Sembra in ogni caso che i funzionari he lavorano per Trump non abbiano messo in contro il costo per i singoli cittadini.

Il Canada per esempio ha un surplus commerciale molto ridotto con gli Stati Uniti pari a 63,3 miliardi di dollari. Inoltre, se si escludono dall’equazione le forniture di petrolio e gas canadesi agli Stati Uniti, si scopre che Ottawa acquista 30 miliardi di dollari in più di quanto vende. Cioè, per Washington non è redditizio litigare con il Canada: lì compreranno semplicemente meno beni americani.

In Messico la situazione è simile. Dato che la RPC ha trasferito qui parte della sua produzione e utilizza il paese anche semplicemente come transito per le sue merci, alcune merci imballate e riconfezionate provenienti dalla RPC vengono registrate come prodotte in Messico. Se correggiamo i dati per questo fatto ed eliminiamo dall’equazione l’offerta di beni energetici messicani, si scopre che il paese acquista dagli Stati Uniti più di quanto vende.

La situazione con la Cina è leggermente diversa: in generale, l’intera situazione porta al fatto che Pechino, di fatto, può interrompere le relazioni commerciali con Washington. In definitiva ci saranno meno persone che compreranno i beni dagli americani. E in definitiva presto o tardi gli Stati Uniti dovranno togliere i dazi se vogliono sopravvivere economicamente.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/