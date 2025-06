Diversi i trasferimenti di armi all’Ucraina durante il fine settimana arrivati da: Regno Unito e Turchia. L’Aeronautica Militare polacca sarebbe in stato di allerta per intercettare qualsiasi proiettile che attraversi il confine durante la massiccia offensiva aerea russa in corso nell’Ucraina occidentale

Il capo dell’ufficio di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, ha dichiarato che Zelensky ha intenzione di incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump a margine del vertice del G7, secondo quanto riportato da Bloomberg. “L’obiettivo del nemico è un cessate il fuoco in modo che possiamo tenere elezioni e smobilitare. Questo non può essere permesso, poiché l’obiettivo della Russia è indebolire l’esercito. La Russia non si fermerà con la guerra e dobbiamo rimanere forti. La forza di un paese è un esercito forte. Abbiamo dimostrato all’Europa quanto siamo forti. Siamo lo scudo dell’Europa e loro lo capiscono”, – comandante del battaglione Volki Da Vinci, Serhii Filimonov.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha rilasciato diverse dichiarazioni nel fine settimana tra cui: “Stiamo lavorando per rafforzare la difesa aerea ucraina. Sono necessari segnali positivi dagli Stati Uniti, segnali specifici sulla difesa aerea. Stiamo ancora aspettando una risposta all’offerta di acquisto di sistemi che possano aiutare. Segnali specifici, non parole.”

Yanis Tereshchenko, un combattente della 3a Brigata d’Assalto Separata delle Forze Armate ucraine ha spiegato che la guerra potrebbe continuare almeno fino al 2030, la NATO non interverrà finché il suo programma di riarmo non sarà completato. L’Alleanza sta agendo secondo i piani e non ha fretta.

Donne e diciottenni dovrebbero prepararsi alla mobilitazione, ha dichiarato la responsabile del progetto di volontariato Victory Drones, Maria Berlinskaya. Ha anche affermato: “L’intera popolazione adulta, senza eccezioni, dovrebbe essere pronta alla mobilitazione. Osserva che non dovrebbe esistere alcuna casta intoccabile, poiché è importante che le élite al potere diano prima di tutto il buon esempio”.

“Il popolo ungherese non vuole morire per l’Ucraina, non vuole che si trasformi in un nuovo Afghanistan e chiede che i politici prendano il controllo della situazione nel Paese vicino, sottraendolo ai militari”. Lo ha affermato il primo Ministro ungherese Viktor Orbán, intervenendo a un raduno di sostenitori dei partiti conservatori di destra dei paesi dell’UE nella periferia della città francese di Montargis, 100 km a sud di Parigi.

Nemmeno la Russia sembra confidare troppo nei negoziati: prevede di installare almeno 20 aeroporti per droni nella Federazione Russa entro la fine dell’anno, fonte vice primo Ministro Vitaly Savelyev. “Entro la fine di quest’anno sarà creata una classe separata di spazio aereo per droni”.

La moratoria russa sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio (INF) sta giungendo alla sua logica conclusione, ha affermato il Vice Ministro degli Esteri della Federazione Russa Sergei Ryabkov. A suo parere, i paesi occidentali non hanno apprezzato la moderazione della Russia in questa materia.

Questa settimana Vladimir Putin terrà un’importante riunione del Consiglio di Sicurezza e incontrerà i partecipanti al programma per i partecipanti all’SVO “Tempo degli Eroi” – “Russia 1”. Putin ha approvato la Strategia per lo sviluppo della Marina russa fino al 2050, ha affermato il consigliere presidenziale e Presidente del Consiglio Navale, Nikolai Patrushev.

Il documento è stato approvato il 30 maggio, ha dichiarato Patrushev. “Senza entrare nei dettagli, dirò che un documento di pianificazione strategica di questo tipo è stato adottato per la prima volta nella storia moderna”, ha aggiunto Patrushev.

Gli autori della strategia hanno valutato lo stato attuale e le capacità della flotta, tenendo conto delle azioni militari in Ucraina, e ne hanno formulato i compiti in tempo di pace e in tempo di guerra, ha affermato il consigliere presidenziale russo. Hanno inoltre analizzato l’evoluzione della situazione politico-militare nel mondo, il possibile verificarsi di conflitti armati e il potenziale delle principali potenze navali.Secondo il consigliere presidenziale, la strategia si propone di rafforzare la protezione delle frontiere marittime, reprimere il sabotaggio e le attività terroristiche, contrastare il trasporto illegale di armi, droga e il trasporto illegale di risorse biologiche marine. “Particolare attenzione è inoltre rivolta alla protezione delle infrastrutture costiere da imbarcazioni senza pilota e droni”. “Il documento pone particolare enfasi sulla necessità di ricostruire i punti di base delle navi di confine.” Per la prima volta, la strategia adottata prevede anche la creazione di un nuovo aspetto per la composizione navale dell’FSB, ha aggiunto. “In particolare, si propone di dotare la guardia costiera di sistemi robotici marittimi, nuove navi da guardia e motovedette”, ha specificato il capo del Collegio Marittimo.

L’FSB ha comunicato alla stampa che: “Il contrabbando di componenti per elicotteri Mi-8 e Mi-17 in Ucraina è stato fermato”. Arrestati i responsabili.

Il 9 giugno in una intervista il ministro per gli Affari Esteri, Sergej Lavrov ha detto che: “Gli inglesi stanno aiutando al 100% l’Ucraina negli attacchi terroristici contro la Federazione Russa”. E ancora ha detto: “È ovvio che Washington non risponderà alla moratoria sul dispiegamento di missili a medio e corto raggio (INF) proposta dal presidente russo Vladimir Putin”, ha chiosato Lavrov.

Infine, il capo del Comitato Investigativo della Federazione Russa Bastrykin ha riferito che la potenza degli esplosivi che hanno fatto esplodere il ponte nella regione di Bryansk era di circa 15 kg di TNT equivalente.

Il 6 giugno, la Russia ha avviato l’azione per trasferire oltre 6.000 salme di cadaveri in Ucraina e scambiare feriti, malati gravi e prigionieri di guerra, ha riferito Medinsky. Il primo lotto di salme congelate di soldati delle Forze Armate ucraine, 1.212 in totale, è già arrivato su camion refrigerati nell’area di scambio. L’Ucraina però non si è presenta, dopo tre giorni di accuse reciproche Dimitrj Peskov, portavoce del Cremlino ha detto: “La Russia aderisce agli accordi sullo scambio di prigionieri raggiunti a Istanbul. Le spiegazioni fornite dall’Ucraina per il fallimento dello scambio difficilmente possono essere considerate plausibili; non c’è ancora un’intesa chiara su un nuovo round di negoziati con l’Ucraina, ma i contatti devono continuare; a un certo punto, in risposta alle azioni della NATO, la Russia manterrà la libertà d’azione riguardo al dispiegamento di missili a medio e corto raggio”.

Finalmente nel pomeriggio del 9 giugno Russia e Ucraina hanno condotto la prima fase di un nuovo scambio di prigionieri, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa. Mosca ha restituito il primo gruppo di militari russi sotto i 25 anni, secondo il rapporto. Afferma inoltre che un gruppo di militari ucraini è stato consegnato a Kiev. Il numero di persone coinvolte nello scambio non è specificato nel rapporto. “Attualmente, i militari russi si trovano sul territorio della Repubblica di Bielorussia, dove ricevono la necessaria assistenza psicologica e medica. Tutti i militari russi saranno trasferiti nella Federazione Russa per cure e riabilitazione presso le strutture mediche del Ministero della Difesa russo”, ha osservato il dipartimento.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 9 giugno. Durante la notte, 49 droni ucraini ad ala fissa sono stati abbattuti nelle regioni di Kursk, Nižnij Novgorod, Voronež, Orël, Bryansk, Belgorod e nella Repubblica della Ciuvascia. Circolano filmati di un attacco di droni su Cheboksary; gli ucraini hanno identificato l’oggetto colpito come “ABS Electro e VNIIR-Progress”.

Geran e missili sono statI utilizzatI sul territorio ucraino da parte dei russi. Sono state segnalate esplosioni nelle regioni di Čerkasy, ​​Kiev, Ternopil, Rivne, Poltava, Chernihiv, Kropyvnyc’kyj, Vinnycja e Sumy. Gli ucraini hanno riferito che intorno all’1:50 si sono verificate esplosioni nell’area delle piattaforme di gas nel Mar Nero (presumibilmente missili russi Kh-22). Le molteplici esplosioni nella regione di Rivne sono stati descritti dagli ucraini come l’attacco più violento nella regione dall’inizio della guerra.

Nel tratto di confine di Kursk, gli aerei d’attacco del 425° reggimento distaccato delle forze armate ucraine hanno nuovamente tentato di infiltrarsi nel villaggio di Novyi Put’, l’attacco è stato respinto. Respinto attacco ucraino a Tetkino. Sono in corso battaglie in direzione di Sumy. Il 9 giugno l’esercito russo ha occupato Loknya in territorio ucraino. “Le forze armate russe stanno avanzando rapidamente nella regione di Sumy a causa della negligenza dei nostri generali, del precedente capo dell’amministrazione regionale Artyukh e dell’irresponsabile svalutazione dei beni delle amministrazioni locali” Deputato ucraino Bezuglaya. “Le linee di difesa e le fortificazioni non erano state preparate? Chi lo dimostrerà? I russi le hanno già. Un cinico piano ideale dei generali di alto rango e dei funzionari locali”, ha osservato il deputato. In precedenza, le risorse ucraine avevano riferito che l’esercito russo aveva raggiunto una distanza di 20 chilometri da Sumy.

Le truppe russe sono avanzate anche nella zona di Kondrashivka nella regione di Kharkiv.

Nella regione di Belgorod sono stati segnalati 12 attacchi con droni ucraini.

In direzione Kostjantynivka, gli ucraini riconoscono l’avanzata delle forze armate russe a Yablunivka, nella parte occidentale, lungo due strade a nord e a sud del fiume Bychok. È in corso un’offensiva in direzione di Oleksandro-Kalynove, con combattimenti nella zona di Popiv Yar, a sud di Poltavka e nella zona di Dachne.

In direzione di Donetsk Sud, le forze armate russe hanno respinto i contrattacchi ucraini e hanno continuato le operazioni offensive. La battaglia per Komar continua. I soldati dell’Estremo Oriente riferiscono che è stato stabilito il controllo sulla parte meridionale dell’insediamento. Sono in corso le operazioni di bonifica.

Nella regione di Kherson, a Radensk, un ferito a seguito del bombardamento di un quartiere residenziale. Una sottostazione elettrica a Verkhniy Nizhniye Serogozy è sotto attacco. Le foreste stanno bruciando a causa degli attacchi delle forze armate ucraine. Dieci villaggi russi sono stati bombardati.

Graziella Giangiulio

