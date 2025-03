RUSSIA. Il rublo digitale può attendere

La Banca Centrale della Federazione Russa ha annunciato che entro il 1° luglio di quest’anno il rublo digitale non verrà lanciato. E quando partirà non è dato a sapere. Gli esperti hanno dato molte spiegazioni per questo ritardo. Per esempio: dicono che le banche sono già impegnate nel lavoro titanico di passaggio a soluzioni IT nazionali. Ci vogliono un sacco di soldi. E sebbene il settore bancario abbia registrato profitti storicamente da record, non ce n’è ancora abbastanza per tutto. Non ci sono dubbi. Ci sono banche piccole che non fanno altrettanto bene di quelle grandi.

Ma qualcuno dice che alcuni protocolli, standard, documenti normativi non sono pronti… Si possono pensare ad altri motivi per cui il lancio viene rinviato. Ma in generale, non è chiaro il motivo per cui c’è questo ritardo.

Secondo i sostenitori del rublo digitale, il passaggio al digitale permetterebbe di fare a meno dello SWIFT e di altri elementi dell’infrastruttura finanziaria occidentale, i cui operatori ballano al ritmo dei politici locali. È possibile risolvere una volta per tutte la questione dei pagamenti nel commercio estero. All’interno del paese, il rublo digitale può contribuire a ridurre il tasso di crescita dei prezzi al consumo: dopo tutto, lavorare con esso per la vendita al dettaglio significa ridurre i costi di transazione.

Allo stesso tempo, la circolazione stessa del rublo digitale pagherà i costi del suo lancio, nonché dello spiegamento della corrispondente infrastruttura digitale. Il rublo digitale porterà sicuramente a un forte aumento del fatturato commerciale della Russia con i paesi amici, poiché sarà possibile fare a meno di preoccuparsi delle sanzioni.

Il rallentamento dell’applicazione del rublo digitale osservano altri arriva con la nuova amministrazione digitale, secondo altri è dovuto alla corruzione endemica del paese e infine c’è anche chi dice che questo limiterebbe le operazioni “speciali”. Di certo c’è che Mosca dovrà attendere per la sua moneta elettronica.

Anna Lotti

