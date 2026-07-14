SIRIA. La cooperazione con la Turchia si allarga nel settore marittimo

L’ambasciatore turco a Damasco, Nuh Yilmaz, ha affermato che la cooperazione e la solidarietà tra Turchia e Siria si stanno intensificando anche in ambito navale.

Una delegazione militare turca, guidata dal comandante delle forze navali, ammiraglio Ercument Tatlioglu, ha visitato il porto di Latakia, dove erano ormeggiate alcune navi della marina turca, su invito del comandante della marina siriana, generale di brigata Mohammed Al-Saud, ha dichiarato Yilmaz, riporta TRT.

“La cooperazione e la solidarietà tra Turchia e Siria si stanno sviluppando anche in ambito navale”, ha osservato, esprimendo soddisfazione per i progressi compiuti.

“Siamo stati orgogliosi di ospitare la nostra delegazione militare guidata dall’ammiraglio Ercument Tatlioglu. La TCG Istanbul (una delle navi che ha partecipato alla visita) ci ha resi orgogliosi a Latakia”, ha concluso Yilmaz.

Tatlioglu e la sua delegazione hanno visitato Latakia lunedì a bordo della fregata TCG Istanbul, nell’ambito degli sforzi per rafforzare la cooperazione tra Turchia e Siria e per sostenere la ristrutturazione delle Forze Armate siriane, secondo quanto riportato in un comunicato diffuso martedì dal Ministero della Difesa turco sulla piattaforma social NSosyal.

Al suo arrivo a Latakia, Tatlioglu è stato accolto al molo da Al Saud, e i due comandanti hanno successivamente tenuto colloqui a livello di delegazione.

Anche l’ambasciatore turco Yilmaz ha partecipato agli incontri, si legge nel comunicato.

Durante la visita, sono state effettuate delle ispezioni presso il porto militare di Latakia.

Durante il summit NATO di Ankara, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva incontrato il presidente siriano Ahmed al Sharaa. I due leader avevano discusso delle relazioni bilaterali e degli sviluppi regionali.

I due leader hanno discusso infatti delle relazioni bilaterali tra Turchia e Siria e degli sviluppi regionali, in un incontro a porte chiuse presso il complesso presidenziale, a margine del vertice NATO.

Durante l’incontro, Erdogan aveva affermato che gli sforzi per rafforzare la cooperazione tra Turchia e Siria sarebbero continuati a intensificarsi e aveva ribadito che Ankara avrebbe continuato a sostenere il popolo siriano.

Il Presidente turco aveva inoltre sottolineato che tenere la Siria fuori dai conflitti che affliggono la regione è “vitale” per la ricostruzione del Paese.

Maddalena Ingroia

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