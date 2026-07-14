PETROLIO. Riappare l’incubo dei prezzi al rialzo 

I prezzi del petrolio hanno raggiunto il massimo da un mese durante la notte, dopo che Stati Uniti e Iran si sono scambiati attacchi nel contesto della lotta per il controllo dello Stretto di Hormuz, che ha visto almeno un marinaio ucciso e otto feriti in seguito agli attacchi contro petroliere da parte delle forze del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane.

Il contratto di riferimento Brent per la consegna a settembre era scambiato a 86,90 dollari a Londra a mezzogiorno di martedì, in rialzo di 3,60 dollari al barile, mentre il contratto per il West Texas Intermediate per la consegna ad agosto era in rialzo di 2,42 dollari a 80,56 dollari al barile, riporta UPI.

Gli aumenti si sono aggiunti ai forti rialzi di lunedì, in seguito a tre notti consecutive di attacchi contro obiettivi militari iraniani da parte del Comando Centrale degli Stati Uniti e all’annuncio del presidente statunitense Donald Trump di voler reintrodurre il blocco navale statunitense contro i porti iraniani, assumere il controllo dello Stretto di Hormuz e minacciare di imporre dazi del 20% sulle navi mercantili in transito.

Dopo un breve calo a circa 70 dollari al barile, successivo alla firma del memorandum d’intesa per il cessate il fuoco il 17 giugno (livelli che non si vedevano da prima dell’inizio della guerra alla fine di febbraio), il petrolio Brent ha ricominciato a salire, risultando attualmente circa un quinto più caro rispetto al prezzo prebellico.

Gli analisti hanno avvertito che il prezzo del petrolio è soggetto a un forte aumento, potenzialmente anche a cifre a tre cifre, a causa dell’esaurimento delle riserve petrolifere di emergenza negli Stati Uniti e in Cina, utilizzate per colmare le carenze causate dall’interruzione delle esportazioni di petrolio nel Golfo attraverso lo Stretto di Hormuz da parte dell’Iran.

Con la probabile ripresa delle ostilità che porterà il traffico attraverso lo stretto a scendere fino al 5-15% dei livelli prebellici, rispetto al 30-50% precedente all’ultima ondata di combattimenti, Eurasia Group ha dichiarato al New York Times di aspettarsi che l’interruzione spinga il prezzo fino a 95 dollari al barile.

Per TD Securities,100 dollari al barile sarebbero del tutto plausibili se diventasse evidente l’imminente rischio di carenza.

I dati sul traffico marittimo mostrano che il numero di navi che hanno attraversato lo stretto tra venerdì e domenica si è più che dimezzato, passando da 57 a 57 nello stesso periodo del fine settimana precedente. Questo dato si confronta con i circa 130 al giorno prima che Stati Uniti e Israele lanciassero la loro offensiva aerea il 28 febbraio.

“Il mercato petrolifero si è dimostrato estremamente paziente durante questa crisi, in gran parte grazie a un’ampia riserva di scorte a cui abbiamo potuto attingere per attutire l’impatto dello shock dell’offerta. Sfortunatamente, gran parte di questa riserva è ora esaurita, rendendoci molto più vulnerabili a una ripetizione di quanto accaduto a marzo e aprile”, ha affermato Commodity Context.

Anna Lotti

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