PETROLIO. Con i nuovi scontri Iran USA, risale il prezzo del petrolio

I prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 2% il 13 giugno, dopo che i rinnovati attacchi militari tra Stati Uniti e Iran hanno riacceso le preoccupazioni sulle spedizioni di energia attraverso lo Stretto di Hormuz.

I futures del Brent sono saliti di 1,67 dollari, pari al 2,2%, mentre il greggio statunitense West Texas Intermediate è aumentato di 1,59 dollari, pari al 2,23%, riporta Reuters.

I nuovi attacchi tra Stati Uniti e Iran avvenuti nel fine settimana hanno alimentato i timori di una nuova escalation. Domenica Teheran ha preso di mira le infrastrutture statunitensi nel Golfo Persico e ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz. Lunedì, le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato basi militari statunitensi in Kuwait e Bahrein.

Prima dell’inizio del conflitto, alla fine di febbraio, lo Stretto di Hormuz gestiva circa un quinto delle forniture giornaliere globali di petrolio e gas naturale liquefatto: ”Gli operatori del settore marittimo stanno adottando un approccio prudente e i movimenti in entrata sono rallentati a causa delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza”, hanno affermato gli analisti di ANZ.

Il traffico navale attraverso lo stretto è sceso al livello più basso delle ultime cinque settimane domenica 12 luglio, secondo i dati di tracciamento delle navi. Sei navi hanno attraversato lo stretto domenica, secondo Kpler.

L’escalation degli attacchi getta dubbi sul futuro dell’accordo provvisorio tra Stati Uniti e Iran firmato il mese scorso, che mirava a riaprire lo stretto e porre fine alla guerra dopo ulteriori 60 giorni di negoziati.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato domenica scorsa che lo Stretto di Hormuz rimane aperto al traffico commerciale, nonostante la precedente dichiarazione dell’Iran di aver chiuso la via navigabile dopo che una nave, percorrendo una rotta non autorizzata, era stata colpita.

Goldman Sachs ha stimato che l’espansione della capacità degli oleodotti in Medio Oriente potrebbe proteggere oltre il 60% delle esportazioni di petrolio del Golfo prebelliche da eventuali future interruzioni del gasdotto di Hormuz entro la fine del 2028.

La previsione di base della banca ipotizza che la capacità degli oleodotti che aggirano Hormuz aumenterà di 3,8 milioni di barili al giorno entro la fine del 2027 e di 7,3 milioni di barili al giorno cumulativamente entro la fine del 2028, portando la capacità totale effettiva di bypass a oltre 14 milioni di barili al giorno entro la fine del 2028.

Le riserve di petrolio iraniano stoccate in mare sono in aumento dopo che Teheran ha incrementato le esportazioni durante l’accordo di pace provvisorio con gli Stati Uniti. Tuttavia, le vendite sono state lente poiché le raffinerie indipendenti cinesi si sono rivolte al greggio più economico proveniente da Iraq, Emirati Arabi Uniti e Qatar.

Le riserve di petrolio iraniano stoccate in mare sono in aumento dopo che Teheran ha incrementato le esportazioni durante l’accordo di pace provvisorio con gli Stati Uniti. La Abu Dhabi National Oil Company ha fissato il prezzo ufficiale di vendita del suo greggio di riferimento Murban per il mese di agosto a 80,01 dollari al barile, ha dichiarato lunedì, in calo rispetto ai 101,48 dollari al barile del mese precedente.

Inoltre, i servizi di sicurezza ucraini hanno affermato di aver colpito durante la notte un deposito di petrolio nella regione russa di Stavropol, nonché tre serbatoi di stoccaggio presso un sito di carico petrolifero nel porto di Kavkaz, nella regione russa meridionale di Krasnodar.

Lucia Giannini

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