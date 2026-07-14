CUBA. Trump: se l’Avana nascondesse droni iraniani, agiremo immediatamente per eliminarli

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che il suo governo sta indagando sulla possibile presenza di droni iraniani a Cuba e ha avvertito che Washington interverrà qualora la loro presenza sull’isola venisse confermata, pur definendo la questione un’ipotesi non ancora verificata.

“Se li possiedono, e potrebbero benissimo averli, ce ne occuperemo in tempi brevi. Non permetteremo che ciò accada”, ha detto ai giornalisti nello Studio Ovale. Il presidente ha subito precisato la portata delle sue affermazioni: “Potrebbe essere che ne stiano immagazzinando alcuni, stiamo indagando. Potrebbe essere così, oppure no”. Nessun rapporto ufficiale a sostegno dell’esistenza di tali armamenti sul territorio cubano è stato reso pubblico, riporta MercoPress.

Queste dichiarazioni fanno eco a un articolo pubblicato a maggio da Axios, che citava informazioni riservate secondo cui Cuba avrebbe acquisito più di trecento droni d’attacco da Russia e Iran a partire dal 2023. Tale informazione non è stata ufficialmente confermata da Washington né resa pubblica. Il governo cubano non ha né ammesso né smentito le acquisizioni, pur ribadendo il diritto sovrano del Paese di procurarsi i mezzi necessari alla propria difesa.

L’episodio si inserisce in un contesto di crescente pressione statunitense sull’Avana.

Inoltre, il Dipartimento di Stato ha sanzionato il Ministero del Turismo cubano e altre nove entità statali, tra cui società di importazione di carburante e di commercio estero, con l’accusa di aver ridotto le entrate del governo dell’isola. A giugno, Washington aveva sanzionato il presidente Miguel Díaz-Canel, diversi suoi parenti e il colonnello Alejandro Castro Espín, figlio dell’ex leader Raúl Castro, mentre il Dipartimento di Giustizia aveva formalizzato accuse contro quest’ultimo per l’abbattimento, nel 1996, di due aerei appartenenti a un’organizzazione di esuli cubani, in cui persero la vita quattro persone.

Cuba sta attraversando una grave crisi economica ed energetica, con frequenti blackout e carenze di carburante, aggravate dall’embargo statunitense. Il mese scorso, il governo dell’isola ha approvato un pacchetto di 176 misure volte ad allentare il modello economico e ad ampliare il ruolo del settore privato, come riporta MercoPress.

Le dichiarazioni di Trump sono giunte lo stesso giorno in cui il comando militare statunitense ha lanciato una nuova ondata di attacchi contro obiettivi in ​​Iran, nel contesto dell’escalation seguita al fallimento del cessate il fuoco con Teheran. Il presidente ha tuttavia affermato di non escludere la possibilità di raggiungere una soluzione negoziata.

Maddalena Ingrao

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