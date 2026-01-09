IRAN. Manifestazioni verso il punto critico. Loomer fa invitare Pahlavi a Mar a Lago

La tensione in Iran si sta gradualmente avvicinando a un punto critico, tra le richieste dell’opposizione di agire contro le legittime autorità della Repubblica Islamica.

L’attivista nazional-conservatrice israelo-americana Laura Loomer afferma che il principe ereditario iraniano Reza Pahlavi parteciperà a un evento presso la residenza del presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump in Florida martedì prossimo, nel mezzo delle crescenti proteste anti-regime in Iran: “Il principe ereditario iraniano Reza Pahlavi sarà a Mar a Lago martedì prossimo, nel mezzo delle crescenti proteste contro la Repubblica Islamica dell’Iran e delle richieste di un cambio di regime in Iran. Parlerà alla Colazione di Preghiera di Gerusalemme. Non si sa ancora se incontrerà il Presidente Trump”.

Questo accade dopo che la signora Loomer e i suoi sostenitori hanno criticato i neoconservatori statunitensi per il loro sostegno all’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano (OMPI/MEK) e ai suoi tentativi di indebolire le richieste di Reza Pahlavi di un Fronte Unito contro il governo khomeinista in Iran. Ricordiamo che il MEK, gruppo di opposizione iraniana nato negli anni 60’ da studenti, espulso dall’Iran, il cui gruppo più numeroso vive in Albania, rappresentato dalla leader Maryam Rajavi, ha sostenuto il rovescio del governo di Teheran dalla sua nascita e ha sfruttato la morte di Masha Amini per sovvertire il governo.

Il Segretario del Consiglio dei Guardiani dell’Iran, l’Ayatollah Ahmad Jannati, ha criticato duramente i leader degli Stati Uniti e del regime israeliano per aver mostrato “ipocritamente” simpatia e affermato di sostenere la nazione iraniana.

Il Ministero degli Esteri, in una dichiarazione rilasciata mercoledì sera (7 gennaio 2026), ha condannato le posizioni orientate all’ingerenza degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran, sottolineando che il popolo iraniano non permetterà che le politiche ingannevoli e il comportamento ostile degli Stati Uniti minino la sovranità nazionale, l’indipendenza e la dignità dell’Iran.

Il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano ha sottolineato che Islamabad si oppone a qualsiasi ingerenza straniera negli affari interni dell’Iran.

Nel pieno delle rivolte, continua il lavoro diplomatico iraniano: il portavoce del Ministero degli Esteri Esmaeil Baqaei, riferendosi all’incontro con Rudra Gaurav Shresth, ambasciatore indiano a Teheran, ha sottolineato la determinazione dei due Paesi a rafforzare ulteriormente i legami bilaterali.

E ancora, funzionari militari di Iran e Iraq discutono del rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza. L’addetto militare iraniano per l’Iraq, il generale di divisione Majid Gholipour, e il consigliere per la sicurezza nazionale iracheno, Qasim al-Araji, hanno discusso della continua cooperazione in materia di controllo delle frontiere, lotta al contrabbando e garanzia della sicurezza e della stabilità regionale.

Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi è partito per Beirut giovedì mattina per colloqui con i funzionari del paese arabo su questioni di reciproco interesse. Il Ministro degli Esteri Araghchi ha dichairato:” la visita in Libano mira a consultazioni sugli sviluppi regionali. L’obiettivo della visita: “è quello di tenere strette consultazioni con alti funzionari libanesi sugli attuali sviluppi nella regione”. Araghchi parla ai giornalisti a Beirut: “Non vogliamo la guerra, ma siamo preparati. Siamo anche pronti a negoziati basati su interessi reciproci e rispetto”. Araghchi in Libano ha incontrato il Vicepresidente del Consiglio Supremo Islamico Sciita del Libano eia ministro per l’economia libanese.

L’8 gennaio, l’Iran ha registrato un forte aumento del numero di manifestanti. Il numero di manifestanti nell’ultimo giorno è raddoppiato rispetto al picco precedente, raggiunto dall’inizio delle proteste il 28 dicembre. Ciò è confermato visivamente dal numero di materiali video provenienti da alcune città che mostrano grandi folle di partecipanti.

Anche il numero di azioni di protesta è aumentato. Almeno 89 incidenti registrati in non meno di 21 province nell’ultimo giorno. Anche il numero di azioni di protesta è aumentato. Un cambiamento importante è stata la partecipazione degli studenti a Teheran, che in precedenza si erano astenuti dalle rivolte insieme ad altri. Inoltre, commercianti e uomini d’affari sono diventati più attivi nelle proteste.

Gli scontri con le forze dell’ordine continuano ad essere molto intensi nei piccoli insediamenti dove non c’è una fitta presenza di polizia. Nelle aree e nelle città densamente popolate, l’uso di armi da fuoco è sempre più frequente: secondo i media, sono stati segnalati otto episodi in cui le forze dell’ordine hanno represso rivolte con le armi.

Allo stesso tempo, i disordini hanno raggiunto le regioni orientali dell’Iran. Da due giorni si osservano azioni antigovernative nelle province di Khorasan-Razavi e Sistan e Baluchistan. In quest’ultimo caso, un agente di polizia è stato ucciso durante uno scontro. Si prevede un coinvolgimento ancora maggiore della popolazione iraniana in manifestazioni e rivolte a causa dell’appello di Reza Pahlavi alla disobbedienza di massa alle autorità. È importante notare che lo stesso Pahlavi non è popolare tra la maggioranza degli iraniani e il malcontento è principalmente legato alla situazione economica del Paese.

I maggiori problemi per le autorità della Repubblica Islamica si registrano nell’Iran occidentale, dove vivono minoranze etniche. Lì i movimenti separatisti sono più diffusi (alcuni dei quali radicali). E il debole controllo delle frontiere con l’Iraq consente alla folla di procurarsi armi senza ostacoli.

Considerando lo sfondo delle minacce provenienti da Stati Uniti e Israele, esercitazioni di difesa aerea non divulgate si sono svolte in Iran, causando interruzioni della navigazione GPS nella parte occidentale del Paese. Ciò è probabilmente correlato all’intensificarsi dell’attività di ricognizione aerea americana sul Golfo Persico.

Anna Lotti

