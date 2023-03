SECOND LIFE. La Forza delle Donne – Embrace Equity

Un 8 Marzo all’insegna della lotta delle donne per la conquista dei diritti civili in quelle che sono le aree di crisi del pianeta.

Per la Giornata Internazionale della Donna, la regione di Camp Italia, nel metaverso di Second Life, ospita l’evento “La Forza delle Donne – Embrace Equity” per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in ogni parte del mondo.

Partecipano all’evento con mostre fotografiche l’Associazione di donne libanesi SOUL, il magazine Cybernaua, e l’agenzia di comunicazione AGC COMMUNICATION, quest’ultima anche con un emozionante video sulla battaglia insanguinata delle donne iraniane.

Dal Libano, all’Afghanistan, all’Iran, la rivoluzione delle Donne pone in prima linea la questione dei Diritti Umani calpestati.

Immagini mozzafiato e sequenze video che hanno il senso della continua battaglia delle Donne in prima linea nel tortuoso percorso per la conquista delle libertà democratiche.

L’evento ha aperto i battenti la sera dell’8 Marzo e sarà fruibile fino al 23 Aprile nella piattaforma di Second Life.

Per accedere all’evento dovete cliccare qui

Se poi voleste avere maggiori dettagli e informazioni basta cliccare qui

