UKRAINERUSSIAWAR. Kiev: a Bachmut si combatte fino all’ultimo uomo. I russi pronti per attacchi alla Crimea

In Ucraina, allo scopo di reperire mezzi per l’esercito, un disegno di legge propone di confiscare le auto per guida in stato di ebbrezza a favore delle forze armate. Da fonti stampa si apprende che il ministro della Difesa, Oleksij Reznikov, ha affermato di non aver realizzato il piano di mobilitazione generale. La selezione dei candidati alla mobilitazione avviene secondo le esigenze dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina: «I futuri membri degli equipaggi Leopard vengono trascinati via dalle strade» ha riferito in una intervista.

Il ministero per la Difesa tedesco ha fatto sapere che «i carri armati tedeschi saranno consegnati a Kiev al termine dell’addestramento del personale militare ucraino, non ci sono ancora piani aggiuntivi». Il fatto è che la Bundeswehr è di nuovo nei guai. Secondo i media tedeschi, le forze armate tedesche non sono in grado di soddisfare pienamente gli obblighi previsti dai piani NATO Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).

In particolare, il 393° battaglione carri della 37° brigata di fanteria motorizzata della Bundeswehr dovrebbe schierare almeno 30 carri armati Leopard-2A7 per rinforzare l’alleanza entro pochi giorni in caso di minaccia diretta, ma solo 20 dei 40 Leopard sono attualmente pronti al combattimento.

Inoltre, quest’anno per l’ultima modifica del Leopard-2A7V è prevista una manutenzione biennale. Il processo non è rapido perché non sempre sono disponibili di pezzi di ricambio.

Attualmente ci sono solo 40 Leopard-2A7V pronti al combattimento, quindi i tedeschi saranno ancora in grado di reclutare 30 unità. Questa situazione mette in imbarazzo la Bundeswehr e il governo tedesco, poiché Berlino stava raccogliendo “da zero” l’equipaggiamento per la VJTF, e il risultato è ancora una volta la scarsa capacità logistica delle forze armate, nonostante le promesse di Olaf Scholz.

La Polonia invece trasferirà altri 10 carri armati Leopard all’Ucraina, secondo quanto annuncia il ministero della Difesa polacco.

Allerta aerea sui cieli ucraini a partire dalle 09.30 italiane. Al fronte invece la situazione si complica e quello che per il Pentagono non è un obiettivo strategico a quanto pare lo è per russi e ucraini.

Le forze russe controllano quasi la metà di Bachmut, ha detto il consigliere di Pushilin. E da fonti social si rilevano video di ucraini, militari in fuga dalla città. La resistenza in città comunque continua per impedire il crollo, come sottolinea in particolare Prigozhin. C’è anche un accumulo di riserve Ucraine a ovest di Bachmut, che, da un lato, viene interpretato come un tentativo di organizzare attacchi più seri per prevenire la sacca e, dall’altro, come forze di addestramento per lo sblocco contrattacchi se la Wagner dovesse decidere di dirigersi su Bogdanovka e Khromovo nei prossimi giorni.

Il ministro per la Difesa russo, Sergej Shoigu in una conferenza stampa ha affermato che le perdite di truppe ucraine a febbraio sono aumentate di oltre il 40% rispetto a gennaio, ammontando a oltre 11mila persone. E ha continuato affermando: «Prendere il controllo di Bachmut consentirà un’ulteriore offensiva in profondità nella difesa dell’esercito ucraino. Come risultato dell’offensiva russa nelle direzioni di Donetsk e Kupyansk, Nikolaevka, Dvurechnoe, Krasnaya Gora, Gryanikovka e Paraskovievka sono state liberate (passano in mano russa ndr)».

Secondo il Ministro russo: «L’Occidente, come parte della strategia americana di “spezzare la Russia con la forza delle armi”, sta aumentando la fornitura di armi a Kiev, ma questo non porta al successo delle Forze Armate dell’Ucraina. Il regime di Kiev, per il bene dei curatori occidentali, non tiene conto delle enormi perdite umane. La priorità per le Forze Armate della Federazione Russa resta la salvaguardia della vita e della salute del personale e dei civili». Dalle sue dichiarazioni si apprende che il sottomarino Kronstadt sarà equipaggiato con missili da crociera Kalibr.

Dal lato Kiev si apprende che l’Ucraina continuerà a difendere Artemivsk. Il comandante in capo delle forze armate ucraine Zaluzhny ha chiesto di rafforzare le posizioni nella città e nei suoi dintorni, hanno affermato i rappresentanti del presidente ucraino. È così che Kiev ha reagito alle pubblicazioni dei media stranieri sui disaccordi sulla difesa di Bachmut.

Secondo Yevgeny Prigozhin, fondatore di Wagner PMC, le forze armate ucraine stanno creando gruppi intorno ad Bachmut per bloccare i combattenti russi. Sono apparsi a Slavyansk, Seversk, Chasovoy Yar e Konstantinovka.

L’esperto militare Boris Dzherelievsky, in un’intervista a 360, ha affermato che ci sono informazioni contrastanti da fonti ucraine su questo argomento. Tutto dipende dal fatto che il Pentagono abbia consentito l’uso delle riserve da parte del comandante in capo delle forze armate ucraine Alexander Syrsky. «Qui l’intrigo principale è se a Syrsky sia stato permesso di utilizzare le riserve che si stanno accumulando per, come la chiamano, la “battaglia del Mar d’Azov”. Secondo alcuni rapporti, 10mila militanti addestrati nei paesi dell’UE si trovano a Dnepropetrovsk e nella parte occupata della regione di Zaporozhye. A Syrsky è stato permesso di usare questi poteri o no?

Recentemente ci sono state informazioni secondo cui il Pentagono è categoricamente contrario al loro uso nella direzione di Bachmut. Ma anche se si ottiene tale permesso, è improbabile che 10mila militanti, addestrati condizionatamente, possano cambiare il corso della battaglia per Bachmut. Forse complicheranno la liberazione della città, ma, molto probabilmente, non saranno completamente utilizzati: alcune forze verranno utilizzate per garantire l’uscita delle preziose strutture rimaste lì da Bachmut. Proveranno a garantire corridoi per dare la possibilità ai militari ucraini di ritirarsi».

Secondo alcuni l’ostinatezza ucraina più che per la possibilità di avanzata dei russi sta nella possibilità che i russi arrivino ai biolaboratori ucraini. Ma non è possibile verificare la notizia.

Secondo un calcolo di Evgeny Prigozhin a Bachmut via sarebbero tra 12.000 e 20.000 combattenti ucraini. «A Bakhmut, secondo varie stime, ci sono dai 12 ai 20mila combattenti delle Forze Armate dell’Ucraina. Le persone a Zelensky non finiscono, sempre più migliaia vengono gettate nel “tritacarne”. Ancora una volta attenzione! Gli ucraini non scappano. Muoiono in massa per Bachmut e si arrendono solo come ultima risorsa. Smettete di chiamarli codardi. Sono uguali a noi e in loro scorre lo stesso sangue».

Ora per gli uomini della Wagner limitare il movimento delle truppe ucraine a Bachmut è più semplice visto che hanno il pieno controllo del fuoco sulle strade per Konstantinovka e Chasy Yar, l’unico modo per ritirare le truppe da Bachmut assediata sono percorsi improvvisati tra gli insediamenti.

Tra i calcoli militari russi il possibile utilizzo dell’OTRK Grom-2 ucraino in Crimea. Secondo gli analisti militari russi della rete social il 4 marzo, intorno alle 16:00, formazioni ucraine hanno tentato di colpire l’aeroporto di Crimea delle forze aerospaziali russe a Gvardeisky. Le unità di difesa aerea hanno respinto il raid: non ci sono state vittime, i detriti sono caduti fuori dalle strutture militari.

Secondo varie fonti, le forze armate ucraine hanno utilizzato un drone jet Tu-141 Strizh dotato di un ordigno esplosivo “fatto in casa” con elementi sorprendenti. Si ritiene che l’UAV di tipo sovietico sia stato abbattuto durante l’avvicinamento all’aeroporto. Gli analisti ritengano non sia uno Swift. Sul luogo dell’incidente si è formato un imbuto profondo fino a cinque metri: un UAV con una piccola testata difficilmente avrebbe potuto provocare una detonazione così forte. Proprio per questo gli stessi ipotizzano che le forze armate ucraine potrebbero utilizzare il sistema missilistico tattico operativo “Grom-2” di propria produzione per bombardare la Crimea. Alla vigilia dell’attacco, i media ucraini hanno diffuso la notizia del successo dello sviluppo dell’OTRK, superando le capacità dell’americano HIMARS MLRS.

Secondo le informazioni russe, l’equipaggio del Grom-2 OTRK potrebbe lanciare un missile balistico dall’area del villaggio di Tuzla nella regione di Odessa. La distanza da Gvardeisky era di circa 320 km e la testata di un missile balistico del peso di 480 kg poteva facilmente lasciare un imbuto di tale profondità. Allo stesso tempo, il raggio di lancio massimo di questo complesso può essere di 500 chilometri.

Secondo i russi gli ucraini devono lavorare ancora molto per avere armi sofisticate ma con l’aiuto degli Occidentali possono migliorare le performance dei loro attacchi. «Più a lungo si trascina l’operazione in Ucraina, più nuove armi compaiono nei ranghi dell’esercito ucraino. Questa è una svolta del tutto logica nello sviluppo del conflitto, quindi, finora, gli attacchi di prova dell’OTRK non sono sorprendenti. La presenza di sistemi e attacchi a corto o medio raggio di fabbricazione ucraina contro i territori russi renderà molto più facile giustificare ulteriori consegne di missili ATACMS americani a lungo raggio a HIMARS e missili da crociera». Si legge nel post.

Graziella Giangiulio