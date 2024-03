SANZIONI. Le versione di Pechino sul lavoro forzato nello Xinjiang

Pechino continua a smentire le accuse di lavori forzati e campi di rieducazione nello Xinjiang. Dalla Two Sessions, meeting politico del partito comunista cinese, arriva l’ennesima smentita, rilanciata da Xinhua. La rilanciamo per far comprendere ai nostri lettori come viene presentata la campagna di rieducazione dal governo centrale cinese.

“Le notizie di cosiddetto lavoro forzato nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nordoccidentale, sono state smentite dai membri della delegazione dello Xinjiang alla seconda sessione del Congresso nazionale del popolo”.

“Le accuse di lavoro forzato sono completamente insensate. Posso mostrare la mia esperienza per dimostrarlo”, ha detto Akram Memtimin, un funzionario del villaggio di Saimahalla nella contea di Longtai, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang.

Negli ultimi anni, alcuni media stranieri hanno diffuso false informazioni sul “lavoro forzato” nell’industria del cotone dello Xinjiang, e gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni sui prodotti di cotone dello Xinjiang.

Akram Memtimin ha affermato che tali resoconti dei media sono incomprensibili. “Il cotone è la coltura principale nel nostro villaggio. L’anno scorso abbiamo piantato più di 506 ettari di cotone”, ha affermato, sottolineando che la coltivazione del cotone è diventata più conveniente grazie ai progressi tecnologici, come l’uso di droni per spruzzare pesticidi e l’installazione di sistemi di navigazione satellitare sulle piantatrici.

“Raccogliere a mano 1 chilogrammo di cotone costa 2 yuan (circa 28 centesimi di dollaro), e per un campo di 1 ettaro con una resa di 4.500 chilogrammi saranno 9.000 yuan. In confronto, la raccolta meccanizzata del cotone costa solo 2.250 yuan per ettaro”, afferma.

Con tali cifre Akram Memtimin ritiene di avere ragione a dubitare della necessità della coercizione. “Questo cotone bianco come la neve è la nostra fonte di reddito. Guadagniamo bene. Compriamo automobili e ci trasferiamo in case moderne mentre coltiviamo cotone. Dovremmo essere costretti a farlo?”.

Jin Zhizhen, un funzionario locale, ha affermato che nel 2023, la produzione di cotone dello Xinjiang ha superato i 5 milioni di tonnellate, pari a oltre il 90% del totale del paese, e il tasso di raccolta meccanizzata ha superato l’85%.

Secondo lui, tutte le aziende coinvolte nella catena di produzione stipulano contratti con i propri lavoratori in conformità con il diritto del lavoro e il diritto dei contratti di lavoro per garantire loro redditi legittimi e benefici sociali.

“Le sanzioni statunitensi sul cotone dello Xinjiang sono essenzialmente un tentativo di utilizzare l’accusa di ‘lavoro forzato’ come scusa per creare disoccupazione forzata e povertà nello Xinjiang, minare la prosperità, la stabilità e lo sviluppo della regione e frenare lo sviluppo della Cina,” ha affermato Jin.

