CINA. Pechino sanziona l’intelligence USA sullo Xinjiang uiguro

La Cina ha imposto sanzioni a una società statunitense fondata da ex funzionari del Dipartimento del Tesoro per aver fornito “le cosiddette prove delle sanzioni illegali americane relative allo Xinjiang”.

L’azienda Kharon fornisce dati alle aziende sul presunto lavoro forzato nella regione per aiutarle a conformarsi alle leggi statunitensi. Il ministero degli Esteri cinese ha affermato che prenderà “contromisure” contro Kharon e il suo direttore delle indagini, riporta AF.

In risposta, Kharon, che ha sede a Los Angeles, ha affermato di non essere presente in Cina, quindi l’azione è stata “in gran parte simbolica” e non avrebbe avuto alcun impatto sulle sue operazioni o sulla capacità di servire i propri clienti: ”Al servizio dei nostri clienti e di tutte le aziende globali che cercano di implementare programmi leader di gestione del rischio, Kharon continuerà a fornire ricerche e analisi dei dati obiettive, indipendenti e basate su fonti affidabili”, si legge in una nota.

Anche un ex ricercatore dello statunitense Center for Advanced Defense Studies con sede negli Stati Uniti sarà soggetto a sanzioni. Alle persone colpite verrà vietato l’ingresso in Cina, comprese Hong Kong e Macao, e le proprietà di Kharon in Cina saranno congelate, ha affermato il ministero.

Kharon ha affermato che le aziende dipendono dai dati sul lavoro forzato per conformarsi alla legge uigura sulla prevenzione del lavoro forzato. La legge è stata inserita nel diritto statunitense nel 2021 per negare l’ingresso ai beni di società quotate originarie della regione cinese dello Xinjiang a meno che non possano dimostrare che non sono state prodotte o legate al lavoro forzato.

Gli Stati Uniti questo mese hanno frenato le importazioni da altre tre aziende cinesi, tra cui Sichuan Jingweida Technology Group, precedentemente ritenuta da Kharon responsabile dei trasferimenti di manodopera nel 2017 in cui migliaia di lavoratori sono stati inviati a lavorare in vari impianti di produzione.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/