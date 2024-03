CHIPWAR. Gli USA chiedono agli alleati di bloccare l’export verso al Cina

Gli Stati Uniti hanno invitato i loro alleati, tra cui Giappone e Paesi Bassi, a rafforzare il divieto di esportazione di chip dopo che i media hanno riferito che la Cina utilizzerà macchine di litografia a raggi ultravioletti profondi (DUV) per produrre in serie chip da 5 nanometri quest’anno.

L’amministrazione Biden sta esortando le aziende giapponesi a limitare l’esportazione di prodotti chimici specializzati nella produzione di chip, compreso il fotoresist, verso la Cina, rirporta Bloomberg. Un fotoresist è un materiale sensibile alla luce utilizzato per formare un rivestimento modellato sulla superficie di un substrato, o wafer di silicio, durante il processo di fotolitografia e fotoincisione.

Washington sta anche esercitando pressioni sul governo olandese affinché impedisca ad Asml, il più grande produttore mondiale di apparecchiature per chip, di fornire assistenza e riparare dispositivi di litografia del tipo che era stato spedito in Cina ma che dall’inizio di quest’anno è stato soggetto a nuovi controlli sulle esportazioni.

Il 1° gennaio di quest’anno, Asml ha dichiarato che il governo olandese aveva parzialmente revocato la licenza per la spedizione dei sistemi litografici NXT:2050i e NXT:2100i in Cina. Ma non ha detto se anche la sua licenza di esportazione per la spedizione di NXT:2000i fosse stata revocata. L’NXT:2000i, insieme al vecchio NXT:1980Di, sono in grado di produrre chip da 5 o 7 nm, ma la resa sarà troppo bassa per il funzionamento commerciale.

Il rapporto di Bloomberg afferma che Washington vuole anche che Germania e Corea del Sud limitino le esportazioni rispettivamente delle loro lenti ottiche Zeiss e delle parti di apparecchiature per chip verso la Cina.

I Paesi Bassi stanno lavorando sulle loro politiche tecnologiche industriali per proteggere e promuovere una manciata di tecnologie in cui la nazione ha un vantaggio, come i semiconduttori. Ha detto che il governo olandese accelererà l’attuazione di queste politiche.

Tuttavia, ha aggiunto, i Paesi Bassi non sosterranno necessariamente ulteriori restrizioni o un tentativo di isolare tecnologicamente la Cina.

Il 5 febbraio, il Financial Times ha riferito che Semiconductor Manufacturing International Corp, Smic, il più grande produttore di chip della Cina, produrrà in serie chip da 5 nm per Huawei Technologies entro la fine dell’anno.

Smic utilizzerà il suo stock esistente di litografia Duv ad immersione per produrre chip da 5 nm nonostante le basse rese e gli alti costi di produzione. Lo scorso agosto, Huawei ha lanciato a sorpresa il chip Kirin 9000s, un 7nm prodotto da Smic, nel suo telefono Mate60 Pro.

Maddalena Ingrao

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/