SANZIONI. La Flotta Ombra russa trasporta ancora petrolio

Il G7 sta cercando da tempo di limitare i guadagni delle esportazioni di petrolio della Russia; ma ormai è noto che Mosca ha fatto ricorso all’uso di una cosiddetta flotta ombra di centinaia di vecchie petroliere e pratiche di sicurezza incerte che stanno eludendo le sanzioni e continuano a far arrivare al Cremlino i ricavi del petrolio.

La flotta ombra è composta da vecchie petroliere acquistate usate, spesso da entità non trasparenti con indirizzi in paesi non sanzionatori come gli Emirati Arabi Uniti o le Isole Marshall, e battenti bandiera di luoghi come il Gabon o le Isole Cook. Alcune delle navi sono di proprietà della compagnia di navigazione statale russa Sovcomflot. Il loro ruolo è quello di aiutare gli esportatori di petrolio russi a eludere il tetto massimo di prezzo di 60 dollari al barile imposto dai paesi vicini a Kiev. Sarebbero di oltre 400 navi in ​​grado di trasportare petrolio o derivati, riporta AP.

Le navi non nascondono le loro fermate nei terminal petroliferi russi. Alcune hanno collegamenti diretti con la Russia, come le navi di proprietà di Sovcomflot. In altri casi, spesso non è chiaro chi ci sia esattamente dietro i proprietari elencati e che tipo di pratiche di sicurezza e assicurazione abbiano le navi. Ciò che le distingue è che trasportano petrolio russo e operano al di fuori delle giurisdizioni dei paesi del G7.

Le navi vengono acquistate usate e di proprietà di entità opache situate in luoghi come gli Emirati Arabi Uniti, le Seychelles, l’India o il Vietnam che non prendono parte alle sanzioni. I nuovi proprietari utilizzano nuove compagnie assicurative in Russia o in altre località non occidentali. L’età media delle navi è di circa 18 anni, il che significa che sono vicine alla fine della loro vita utile e sono più vulnerabili agli incidenti, soprattutto se non sono ben tenute.

L’aggiramento del limite di prezzo ha aumentato il prezzo che la Russia ottiene per il suo petrolio sui mercati globali: lo sconto per il petrolio russo rispetto al benchmark internazionale Brent si è ridotto da un massimo di 35 dollari al barile a meno di 10 dollari al barile. La Russia ha visto il reddito del petrolio reggere costantemente e persino aumentare.

I ricavi delle esportazioni sono stati in media di 16,4 miliardi di dollari al mese per i primi 11 mesi del 2024, il 5% in più rispetto allo stesso periodo del 2023, poiché il petrolio russo era in media di 64 dollari al barile; l’aggiramento del limite ha fatto guadagnare alla Russia altri 9,4 miliardi. Il reddito del petrolio promuove la stabilità economica aiutando a tenere sotto controllo il deficit di bilancio e sostenendo il valore del rublo russo rispetto ad altre valute. Il petrolio mantiene la bilancia commerciale della Russia in surplus, il che significa che vende più di quanto acquista dal resto del lavoro e ha denaro per pagare le importazioni.

La Joint Expeditionary Force, un gruppo di 10 paesi tra cui Svezia, Norvegia, Finlandia, i tre stati baltici e il Regno Unito, ha intensificato gli sforzi per tracciare le navi della flotta ombra per salvaguardare le infrastrutture sottomarine. “Specifiche navi identificate come parte della flotta ombra russa sono state registrate nel sistema in modo che possano essere monitorate attentamente quando si avvicinano ad aree di interesse chiave”, ha affermato il Ministero della Difesa del Regno Unito in una dichiarazione.

Quindi il limite dei 60 dollari è stato inefficace? I paesi del G-7 e l’Unione Europea hanno sanzionato più di 100 imbarcazioni che ritengono stiano commerciando petrolio russo in violazione del limite. Circa due terzi di quelle imbarcazioni prese di mira sono rimaste inattive. Questo è uno degli obiettivi delle sanzioni: aumentare i costi delle attività vietate se non possono essere fermate del tutto.

Il commercio di petrolio russo però continua e la flotta ombra naviga ancora.

Anna Lotti

