SANZIONI. Geran e Shahid fatti con pezzi cinesi. Gli USA colpiscono le aziende

Tre società commerciali di Hong Kong sono state sanzionate dagli Stati Uniti per aver spedito componenti all’Iran e alla Russia per produrre droni utilizzati per attaccare l’Ucraina.

Nell’agosto dello scorso anno, la Russia ha lanciato droni suicidi Shahed-136 di fabbricazione iraniana contro le truppe ucraine. Entro l’inizio di quest’anno, la Russia prevedeva di produrre 6.000 droni iraniani nei propri impianti con il sostegno di Teheran.

Ci è voluto un anno perché il Bureau of Industry and Security, Bis, del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti identificasse e sanzionasse le tre aziende di Hong Kong coinvolte nella fornitura di parti di droni, riporta AT.

Il 25 settembre, La Bis a dichiarato di aver sanzionato 28 entità, di cui 11 in Cina, cinque in Russia, cinque in Pakistan e sei in Finlandia, Oman, Germania ed Emirati Arabi Uniti.

Di questi, quattro hanno sede a Hong Kong. Asia Pacific Links avrebbe spedito articoli statunitensi alla Russia mentre Speed Business Trading e Sunrising Logistics avrebbero fornito articoli statunitensi all’Iran. Well Fair International ha spedito prodotti statunitensi per le attività nucleari non protette del Pakistan.

L’Istituto di ottica e tecnologia astronomica di Nanchino è stato accusato di aver procurato articoli statunitensi per la ricerca militare cinese.

Le restanti cinque aziende e un individuo hanno già dovuto affrontare le sanzioni finanziarie imposte dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti a marzo per aver fornito parti alla Iran Aircraft Manufacturing Company per produrre droni.

Lunedì scorso , la Bis ha dichiarato che Asia Pacific Links e altre otto entità in Finlandia, Germania e Russia sono state sanzionate per aver spedito componenti per realizzare droni per la Direzione principale dell’intelligence dello Stato Maggiore Generale, Gru, della Russia.

Situata presso l’edificio commerciale Shing Hing a Sheung Wan, Asia Pacific Links è stata fondata a Hong Kong da Anton Sergeyevich Trofimov, un cittadino russo di 41 anni, nel dicembre 2014.

Tra i suoi principali clienti figura la russa Smt iLogic LLC, che fornisce moduli di comunicazione Gsm wireless, convertitori di segnali multifunzionali, ricetrasmettitori e amplificatori di segnali radio.

Trofimov, che ha case a Hong Kong, Canada e Russia, era già stato sanzionato dal Tesoro americano a maggio.

La risposta di Pechino alle sanzioni è stata rapida. “La Cina si oppone fermamente a questo e adotterà le misure necessarie per salvaguardare risolutamente i suoi diritti e interessi legittimi”, ha detto il Ministero del Commercio cinese.

Pechino ha affermato che gli Stati Uniti hanno abusato delle sanzioni unilaterali e della giurisdizione a lungo termine per minare le regole del commercio internazionale e danneggiare i diritti e gli interessi legittimi delle aziende e degli individui cinesi. Ha detto che gli Stati Uniti dovrebbero immediatamente fermare la loro “irragionevole repressione” di aziende e individui cinesi.

Prima dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, la Cina era stata per alcuni anni un importante fornitore di microchip e circuiti elettronici integrati per la Russia, secondo un rapporto pubblicato dalla Free Russia Foundation, un’organizzazione pro-democrazia con sede a Washington.

Il valore delle esportazioni cinesi di semiconduttori verso la Russia è aumentato a oltre 500 milioni di dollari lo scorso anno rispetto ai 200 milioni di dollari di un anno fa, si legge nel rapporto. Lo scorso anno, a partire dal 2021, Hong Kong ha raddoppiato le sue esportazioni di semiconduttori e circuiti integrati portandole a circa 400 milioni di dollari.

Le lacune normative sono evidenziate anche nelle reazioni a un annuncio della Huawei Technologies, sanzionata dalla Cina, che ha dichiarato lunedì che utilizzerà chip autosviluppati in più gadget tra cui tablet, auricolari, smartwatch e televisori.

I tablet MatePad Pro utilizzeranno il chip Kirin 9000s, gli auricolari wireless FreeBuds Pro utilizzeranno il chip Kirin A2 e le smart TV V5 Pro utilizzeranno il chip Honghu 900.

I resoconti dei media affermano che sia i processori Kirin A2 che Honshu 900 sono chip da 12 nm, che possono essere realizzati dal principale produttore cinese di semiconduttori, Smic.

Gli Stati Uniti sono preoccupati per l’ascesa di Huawei col nuovo smartphone e l’azienda con sede a Shenzhen si è già preparata per un nuovo ciclo di sanzioni statunitensi e sarà in grado di superare le sfide.

Luigi Medici