SAHARA OCCIDENTALE. L’Ungheria Sostiene il Piano di Autonomia del Marocco

L’Ungheria si schiera a favore del Piano di Autonomia proposto dal Marocco per il Sahara, considerandolo “la base più credibile” per una soluzione duratura del conflitto. La posizione è stata ribadita in un comunicato congiunto firmato a Rabat al termine di un incontro tra il Ministro degli Affari Esteri marocchino, Nasser Bourita, e il suo omologo ungherese, Péter Szijjártó.

Un Sostegno Internazionale Crescente

Questa dichiarazione si inserisce nel contesto di un crescente slancio internazionale a sostegno della sovranità del Marocco sul Sahara. Il Piano di Autonomia, presentato dal Marocco nel 2007, ha guadagnato riconoscimenti come soluzione pragmatica e sostenibile per risolvere questa controversia, riporta MAP.

“L’Ungheria appoggia gli sforzi del Regno del Marocco e sostiene il Piano di Autonomia come un contributo fondamentale per la stabilità della regione”, si legge nel comunicato. Entrambi i ministri hanno ribadito il loro sostegno al processo politico condotto dalle Nazioni Unite e agli sforzi del Segretario Generale per raggiungere una soluzione conforme alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza.

Impegno per Stabilità e Sovranità

Il comunicato congiunto sottolinea inoltre il ruolo positivo che Marocco e Ungheria svolgono nelle rispettive regioni per garantire sicurezza, stabilità e pace. I due Paesi riaffermano l’importanza della risoluzione pacifica dei conflitti e del rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità degli Stati.

Con questa posizione, l’Ungheria si unisce alla maggioranza dei paesi nel mondo che riconoscono il valore del Piano di Autonomia come elemento chiave per una soluzione politica. La recente risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha accolto con favore questo approccio, sollecitando un impegno costruttivo da parte di tutte le parti coinvolte.

Rafforzamento delle Relazioni Bilaterali

L’incontro tra i due ministri ha rappresentato anche un’occasione per rafforzare i legami bilaterali tra Rabat e Budapest. Le due nazioni si sono impegnate a intensificare la cooperazione in vari settori, consolidando una partnership strategica fondata su valori comuni e obiettivi condivisi.

Con il sostegno ungherese, il Marocco ottiene un ulteriore appoggio all’interno dell’Unione Europea per il suo piano di autonomia, rafforzando così la sua posizione diplomatica nella regione e a livello internazionale.

Sono più di 115 paesi membri ONU che sostengono l’autonomia, fra cui 20 membri UE, e oltre 30 i paesi che hanno aperto consolati nelle città di Layoune e Dakhla Come segno di riconoscimento della sovranità del Marocco.

Redazione

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/