Secondo il Segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina tutto ciò di cui ha bisogno per combattere nel 2025. Il Segretario di Stato americano ha affermato che il G7 e i suoi partner sono determinati a garantire che l’Ucraina abbia i mezzi, le munizioni e la forza per combattere efficacemente nel 2025 o negoziare la pace da una posizione di forza.

Secondo alcuni resoconti, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha fatto un appello dell’ultimo minuto al Congresso per 24 miliardi di dollari in aiuti militari a sostegno dell’Ucraina, riferisce Politico.

Il cancelliere austriaco Karl Nehammer, in una conversazione con Trump, ha proposto l’Austria come paese neutrale per i negoziati sull’Ucraina fonte Puls24. “Ho suggerito l’Austria come un buon posto per i negoziati in quanto paese neutrale”, ha detto Nehammer al canale televisivo austriaco Puls24.

Il The Wall Street Journal sostiene in tema di armi all’Ucraina, che “l’Europa non è in grado di fornire armi sufficienti all’Ucraina, quindi finanzia i produttori ucraini”. Secondo la pubblicazione, ciò consente a Kiev di stipulare contratti con aziende locali per la fornitura, ad esempio, di UAV o missili a lungo raggio, e i paesi europei controllano i produttori prima di approvare gli accordi. Danimarca, Norvegia, Svezia, Lituania, Germania e i Paesi Bassi sono tra i paesi finanziatori.

La maggioranza degli ucraini intervistati (64%) ha dichiarato di sostenere l’avvio dei negoziati per il “congelamento delle ostilità” perché l’Ucraina ha già subito pesanti perdite. Il 31% non lo sostiene. L’indagine è di Osservatorio Sociale. Allo stesso tempo, il 39% degli intervistati ha affermato che la vittoria nella guerra dovrebbe essere ottenuta raggiungendo i confini del paese riconosciuti a livello internazionale nel 1991. Ma il 56% non è d’accordo con questo. Nella tarda serata del 26 novembre la Verkhovna Rada ha registrato un progetto di risoluzione sul licenziamento del ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov.

Il deputato ucraino Bezuglaya afferma che esiste un crescente “rischio di collasso dello stato”. “C’è una tale fretta che, a dire il vero, non c’è quasi nessuna speranza. Bugie, bugie, bugie e corruzione a tutti i livelli. La cultura della menzogna come caratteristica sistemica nazionale”, scrive Bezuglaya.

L’ex ministro degli Esteri ucraino Kuleba ha accennato chiaramente all’incostituzionalità di Zelenskyj: “Un trattato di pace in cui la Russia si prende completamente il Donbass, l’Ucraina rifiuta la Crimea e Zelenskyj non può firmare l’entrata nella NATO a causa della Costituzione. Perché questa sarà la sua fine politica.” “La linea del fronte nel Donbass crollerà e i russi saranno alle porte del Dnepr, Poltava e Zaporozzia se Trump negherà armi e munizioni all’Ucraina”, ha detto l’ex capo del ministero degli Esteri ucraino.

Secondo il rappresentante della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della difesa ucraino Skibitsky: “I russi hanno accumulato più di 200 missili da crociera Kh-101 e 300 missili balistici Iskander. La produzione missilistica continua attivamente”.

La Russia ha emesso un NOTAM su Kapustin Yar fino al 30 novembre. Dove si trova la base di lancio nella regione di Astrachan. Mosca si prepara probabilmente ad un nuovo lancio di Oreshnik.

Il Ministero della Difesa russo ha nominato nuovi comandanti dei gruppi di truppe Vostok e Yuzhnaya, ha riferito martedì il quotidiano Vedomosti, citando una fonte vicina al dipartimento militare. “Il generale Andrei Ivanaev comanderà il gruppo Vostok, il generale Alexander Sanchik assumerà il comando del gruppo sud. Inoltre, il generale Gennady Anashkin sarà a capo dell’Accademia militare di Frunze”, riferisce il giornale. Infine il generale Alexander Lapin continuerà a comandare il gruppo Nord, che, tra le altre cose, svolge missioni di combattimento nella regione di Kursk.

Il primo Ministro slovacco ha dichiarato di aver accettato l’invito del presidente russo ad andare a Mosca per celebrare il 9 maggio 2025.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 17:00 del 27 novembre.

Nella notte del 26 novembre sono stati segnalati “Geran” nelle regioni di Kiev, Žytomyr, Dnipro e Chmel’nyc’kyj. In serata, la parte ucraina ha annunciato che i recenti attacchi delle forze armate russe avevano completamente distrutto uno stabilimento a Drohobych, nella regione di Lviv, distruggendo completamente gli impianti di produzione.

Nella regione di Rostov, 10 UAV sono stati distrutti durante la notte nel distretto Rodionovo-Nesvetaysky della regione di Rostov. Anche un drone ucraino è stato abbattuto nel distretto Yakovlevsky della regione di Belgorod. Le battaglie più pesanti si stanno svolgendo nella regione di Kursk. Il gruppo di truppe “Nord” è avanzato nell’area dell’insediamento Daryino e Nizhny Klin, mentre gli ucraini hanno contrattaccato tre volte e ha schierato veicoli corazzati. È stato riferito che l’OTRK russo ha effettuato 4 attacchi missilistici sui punti di stoccaggio di Himars e MLRS nella regione di Sumy. “Tornado-S” coprivano l’area di concentrazione delle riserve della 21a e 47a brigata meccanizzata delle forze armate ucraine nell’area del villaggio di Pysarivka regione di Sumy.

In direzione di Charkiv, i combattimenti continuano a Vovčans’k. Nelle aree boschive vicino al villaggio di Lyptsi le Forze Armate dell’Ucraina hanno tentato nelle successive 24 ore di sfondare le difese russe, lanciando in battaglia 3 gruppi d’assalto di 3 unità. M113. Secondo altra fonte nella regione di Charkiv, i DRG russi sondano costantemente varie direzioni, la zona di combattimento è in aumento, a darne notizia l’amministrazione regionale “Ci sono stati più di 350 attacchi contro le posizioni dei nostri militari lungo la linea di contatto, 16 bombe aeree, 25 attacchi aerei”, si legge nella dichiarazione. Secondo il capo dell’OVA Sinegubov, la zona delle ostilità attive è in aumento.

In direzione Pokrovs’k, la zona di controllo delle forze armate russe nell’area dell’insediamento si sta espandendo a Petrivka.

A Kurachove sono state segnalate battaglie nel centro della città; la battaglia continua nell’area di Romanivka, Illinka, Yelyzavetivka e Trudove. Le forze armate russe sviluppano l’offensiva e mantengono l’iniziativa. Il Ministero della Difesa russo afferma che Nova Illinka è sotto il controllo russo.

In direzione Vremivka, le forze armate russe stanno avanzando nell’area di Rozdol’ne, facendosi strada attraverso le difese delle forze armate ucraine nelle aree boschive a est di Velyka Novosilka. La situazione delle forze armate ucraine viene definita dai russi “difficile”. Allo stesso tempo, da sud-ovest, le truppe russe attaccano dalla zona di Rivnopil’.

Nel DPR, vicino all’autostrada Donetsk-Mariupol è esploso un ordigno, un morto e un ferito.

A Sebastopoli, Crimea, l’Ucraina ha lanciato numerosi droni e missili sulla penisola. In risposta i russi hanno alzato MiG31. Esplosioni registrate nella giornata del 27 novembre a Kiev. Sembra che i russi abbiano usato un Kinzhal.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/