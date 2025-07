SAHARA OCCIDENTALE. L’Ecuador sostiene l’autonomia proposta dal Marocco 

L’Ecuador considera l’iniziativa di autonomia proposta dal Marocco come «la base per la risoluzione della controversia regionale» sul Sahara. Lo ha dichiarato ieri a Rabat la ministra degli Esteri e della Mobilità umana dell’Ecuador, Gabriela Sommerfeld, al termine di un incontro con il ministro marocchino degli Affari esteri, della Cooperazione africana e dei Marocchini residenti all’estero, Nasser Bourita.

In una dichiarazione alla stampa, Sommerfeld ha ribadito che Quito, in linea con la posizione della maggioranza degli Stati membri delle Nazioni Unite, sostiene gli sforzi del Marocco per giungere a una soluzione «politica, realistica, pragmatica, duratura e reciprocamente accettabile» della questione del Sahara, nel quadro dei negoziati sotto l’egida dell’ONU, riporta MAP.

La presa di posizione dell’Ecuador conferma un netto allineamento sulle tesi marocchine e segue la decisione già assunta il 22 ottobre 2024, quando Quito aveva ritirato il riconoscimento della cosiddetta “rasd” e interrotto ogni contatto con tale entità.

L’appoggio esplicito di uno Stato sudamericano come l’Ecuador rafforza ulteriormente la legittimità internazionale dell’iniziativa di autonomia presentata da Rabat nel 2007 e ritenuta, anche dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, una base «seria e credibile» per una soluzione negoziata della vertenza che dura da decenni.

La decisione è stata presa in concomitanza con l’apertura di una nuova ambasciata a Rabat da parte dell’Ecuador, segnando una nuova fase nelle relazioni bilaterali basate sul rispetto reciproco e sulla cooperazione strategica, riporta Arab Weekly.

Sommerfeld ha definito la proposta di Rabat come una base “seria, credibile e realistica” per la risoluzione della controversia regionale. Ha sottolineato l’importanza di coinvolgere tutte le parti in una soluzione pragmatica e attuabile e ha ribadito l’impegno del suo Paese a collaborare con le Nazioni Unite per affrontare le sfide globali in modo coordinato ed efficace.

I due Paesi hanno inoltre concordato di rafforzare la cooperazione in diversi settori, tra cui sicurezza, intelligence, antiterrorismo e lotta al narcotraffico internazionale. Sommerfeld ha ribadito che le relazioni con il Marocco saranno ancorate a valori condivisi come la coesistenza pacifica, il buon governo, i diritti umani e l’opposizione alle sanzioni unilaterali.

Il Ministro degli Esteri marocchino Nasser Bourita ha accolto con favore l’iniziativa, elogiando gli sforzi “coraggiosi” dell’Ecuador nel contrastare la criminalità organizzata e promuovere la stabilità regionale. Ha inoltre elogiato il riallineamento strategico di Quito, definendolo parte di un più ampio cambiamento tra le nazioni latinoamericane che stanno riconoscendo sempre più la credibilità e la rilevanza dell’approccio marocchino alla controversia sul Sahara Occidentale.

Bourita ha sottolineato che il Marocco apprezza la posizione sovrana dell’Ecuador e le misure concrete adottate per rafforzare la cooperazione, in particolare nell’ambito delle Nazioni Unite volte a contrastare la criminalità transnazionale. Rabat considera questo ultimo sviluppo un’ulteriore prova del successo della sua intensificata attività diplomatica in America Latina, in linea con la visione reale di transizione dalla gestione delle crisi a una trasformazione proattiva.

