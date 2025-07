ANTARTIDE. Troppi turisti: proposta la tassa di soggiorno

Il numero di turisti diretti in Antartide è salito alle stelle: da meno di 8.000 all’anno circa trent’anni fa, a quasi 125.000 turisti nel 2023-24. E la tendenza è in aumento.

Una crescita incontrollata del turismo in Antartide rischia di minare l’ambiente stesso che attrae i visitatori. Questo sarebbe dannoso per gli operatori e i turisti. Sarebbe dannoso anche per l’Antartide e per il pianeta, riportano The Conversation e MercoPRess.

Nelle ultime settimane, le nazioni che decidono quali attività umane sono consentite in Antartide si sono riunite in Italia.

Uno scenario conservativo del turismo antartico prevede che entro il 2033-34 il numero di visitatori possa raggiungere circa 285.000 unità. Nello scenario meno conservativo, il numero potrebbe raggiungere le 450.000 unità.

La stragrande maggioranza dell’industria turistica antartica è costituita dal turismo crocieristico nella Penisola Antartica. Una piccola percentuale di visitatori si reca nella regione del Mare di Ross e in alcune parti dell’entroterra del continente. Il turismo antartico è gestito da una serie di accordi internazionali noti come Sistema del Trattato Antartico, nonché dall’Associazione Internazionale dei Tour Operator Antartici, IAATO.

Il Sistema del Trattato è notoriamente lento e frammentato da fattori geopolitici, e l’IAATO non ha il potere di limitare il numero di visitatori.

Circa due terzi dei turisti antartici sbarcano nel continente. I visitatori possono minacciare il fragile ecosistema compattando i terreni, calpestando la vegetazione fragile, introducendo microbi e specie vegetali non autoctone, disturbando le colonie riproduttive di uccelli e foche.

Anche quando le navi da crociera non attraccano, possono causare problemi come l’inquinamento atmosferico, idrico e acustico, oltre all’ancoraggio che può danneggiare i fondali marini.

Poi ci sono le emissioni di carbonio. Ogni viaggiatore che viaggia su una nave da crociera in Antartide produce in genere tra 3,2 e 4,1 tonnellate di carbonio, escluso il viaggio verso il porto di partenza. Questa quantità è simile alle emissioni di carbonio che una persona media produce in un anno.

Il riscaldamento globale causato dalle emissioni di carbonio sta danneggiando l’Antartide. Nella regione della Penisola, i ghiacciai e le piattaforme di ghiaccio si stanno ritirando e il ghiaccio marino si sta riducendo, colpendo la fauna selvatica e la vegetazione.

Naturalmente, il turismo in Antartide rappresenta solo una piccola frazione delle emissioni complessive. Tuttavia, il settore ha l’obbligo morale di proteggere il luogo che lo mantiene. E il turismo in Antartide può aggravare i danni causati dal cambiamento climatico, portando al declino di ecosistemi delicati. Alcuni operatori utilizzano navi ibride e carburanti meno inquinanti e compensano le emissioni per offrire viaggi a zero emissioni di carbonio.

L’IAATO si è impegnata a dimezzare le emissioni entro il 2050, un passo positivo, ma ben lontano dagli obiettivi di zero emissioni nette stabiliti dall’Organizzazione Marittima Internazionale.

Strumenti basati sul mercato, come tasse, sistemi di scambio di quote e certificazioni, sono stati utilizzati nella gestione ambientale in tutto il mondo. Le ricerche dimostrano che questi strumenti potrebbero anche impedire che il numero di turisti in Antartide vada fuori controllo.

Un’opzione è imporre ai visitatori il pagamento di una tassa di soggiorno: entrate per sostenere il monitoraggio e l’applicazione delle normative ambientali in Antartide, e per finanziare la ricerca.

In alternativa, un sistema di scambio di quote creerebbe un numero limitato di permessi per i visitatori dell’Antartide per un periodo di tempo determinato. L’assegnazione dei permessi tra operatori e nazioni dovrebbe essere equa e inclusiva.

Anna Lotti

