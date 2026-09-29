RUSSIA. A caccia di droni con gli aerei addestratori

A pochi giorni dalla sua presentazione al Salone aeronautico di El Alamein, tenutosi in Egitto dall’8 al 10 settembre, la Russia sta nuovamente promuovendo l’ultima versione del velivolo Yak-130M come un nuovo “cacciatore di droni” che ha superato il suo ruolo originario di addestratore avanzato.

Ciò è stato reso possibile da un ampio programma di modernizzazione che ne ha ampliato le capacità di combattimento, in particolare attraverso l’integrazione di missili a basso costo. Questi missili contribuiscono a colmare il divario tra i sistemi senza pilota e i mezzi utilizzati per intercettarli, rendendo la piattaforma un’opzione più accessibile per rafforzare le difese aeree russe e quelle di potenziali clienti internazionali, riporta ZM. È una soluzione “economica” e pronta all’uso rispetto ai costi elevati per i missili intercettori e all’attesa per riceverli.

La società statale russa Rostec ha dichiarato: ” Grazie all’elevata manovrabilità e reattività del velivolo su un’ampia gamma di velocità, siamo riusciti a renderlo in grado di ingaggiare efficacemente bersagli a bassa velocità, come i droni da combattimento nemici “. Vale la pena notare a questo punto che lo Yak-130M è equipaggiato con il motore turbofan AI-222-25 prodotto dalla United Engine Corporation (UEC), in grado di generare fino a 2,5 tonnellate di spinta e dotato di un sistema di controllo altamente automatizzato per migliorarne l’affidabilità; un aspetto che potrebbe essere ulteriormente migliorato con l’arrivo dei motori CM-100.

Per quanto riguarda i sensori e le apparecchiature integrate per adattarlo al moderno campo di battaglia, lo Yak-130M è noto per essere equipaggiato con il sistema di imaging ottico e termico SOLT-130K, che gli consente di rilevare e agganciare i bersagli anche in condizioni meteorologiche avverse e di notte. Inoltre, il nuovo progetto include il radar aviotrasportato BRLS-130R, il sistema di autodifesa President-S130 e le apparecchiature di comunicazione KSS-130; con conseguenti capacità che superano di gran lunga quelle di un tipico addestratore avanzato.

Tuttavia, come già accennato, l’aspetto più significativo risiede nell’aggiunta di nuovi lanciatori di razzi e missili per potenziare la potenza di fuoco del progetto originale; fino a quattro lanciatori aggiuntivi, secondo quanto riportato dai media statali russi. Ciò porta l’arsenale della piattaforma a pod SNPU-130 equipaggiati con un cannone da 23 mm, razzi S-8 e S-25, missili aria-aria guidati e vari tipi di bombe per attaccare obiettivi terrestri.

Grazie a queste e altre caratteristiche, il modello starebbe riscuotendo successo presso l’Aeronautica militare vietnamita, diventando così il primo utilizzatore non russo.

Lo sforzo di convertire gli addestratori avanzati in nuovi caccia leggeri capaci di contrastare i droni è una tendenza che va oltre la Russia e il suo Yak-130M. Un esempio illustrativo si trova in Corea del Sud, i cui caccia FA-50 (derivanti dall’addestratore T-50) sono stati recentemente equipaggiati con la capacità di trasportare missili aria-aria Meteor e MICA , una mossa volta a superare le difficoltà amministrative incontrate nell’acquisizione dei missili AIM-120 AMRAAM.

Analogamente, si può individuare un’altra piattaforma comparabile prodotta dall’industria turca e destinata ad essere integrata dall’Aeronautica e dalla Forza Spaziale spagnola: il TAI Hürjet. Anche l’italiano Leonardo M-346 fornisce un esempio simile, soprattutto dopo la vendita alla Nigeria, i cui alti ufficiali militari hanno descritto la piattaforma come un progetto che ” migliorerà significativamente la capacità dell’Aeronautica di addestrare equipaggi pronti al combattimento, ampliando al contempo la sua capacità di eseguire attacchi di precisione, supporto aereo ravvicinato, interdizione aerea e altre missioni di combattimento aereo”.

Anna Lotti

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